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Βόρεια Κορέα: Δύο πυραυλικές εκτοξεύσεις μέσα σε τρεις ώρες – Συναγερμός σε Νότια Κορέα και Ιαπωνία
Ειδήσεις
16:55 - 20 Σεπ 2026

Βόρεια Κορέα: Δύο πυραυλικές εκτοξεύσεις μέσα σε τρεις ώρες – Συναγερμός σε Νότια Κορέα και Ιαπωνία

Reporter.gr Newsroom
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Δύο πυραύλους εκτόξευσε η Βόρεια Κορέα μέσα σε διάστημα περίπου τριών ωρών προς την Ανατολική Θάλασσα, όπως αποκαλεί η Πιονγκγιάνγκ τη Θάλασσα της Ιαπωνίας, πραγματοποιώντας τη δεύτερη πυραυλική δοκιμή της μέσα σε περίπου μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Νότιας Κορέας, η πρώτη εκτόξευση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 15:00 τοπική ώρα, από την περιοχή Γουονσάν. Πρόκειται, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, για βαλλιστικό πύραυλο μικρού βεληνεκούς (SRBM), ο οποίος διένυσε περίπου 450 χιλιόμετρα πριν καταλήξει στη θάλασσα.

Την εκτόξευση εντόπισαν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας, ενώ και το υπουργείο Άμυνας της Ιαπωνίας εκτίμησε ότι επρόκειτο για βαλλιστικό πύραυλο.

Δεύτερη εκτόξευση λίγες ώρες αργότερα

Περίπου τρεις ώρες μετά την πρώτη εκτόξευση, η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε νέα εκτόξευση ενός βλήματος, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί πλήρως.

Ο στρατός της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι το πρώτο βλήμα φέρεται να ανήκει στη σειρά Hwasong-11, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, ο δεύτερος πύραυλος μικρού βεληνεκούς διένυσε περισσότερα από 600 χιλιόμετρα.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι και η δεύτερη εκτόξευση αφορούσε βαλλιστικό πύραυλο, θα πρόκειται για δύο διαδοχικές δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων μέσα σε διάστημα μόλις τριών ωρών.

Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας και των ΗΠΑ παρακολουθούσαν την εξέλιξη των εκτοξεύσεων από τα πρώτα στάδια και αντάλλαξαν πληροφορίες, ενώ στοιχεία σχετικά με τον βορειοκορεατικό βαλλιστικό πύραυλο διαβιβάστηκαν και στην Ιαπωνία.

Αντιδράσεις από Σεούλ και Τόκιο

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της Νότιας Κορέας καταδίκασε την εκτόξευση του πυραύλου μικρού βεληνεκούς και κάλεσε την Πιονγκγιάνγκ να τερματίσει άμεσα τις πυραυλικές δραστηριότητές της.

Η Σεούλ υποστηρίζει ότι οι δοκιμές παραβιάζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ υπενθύμισε ότι είχε προηγηθεί αντίστοιχη εκτόξευση στις 12 Σεπτεμβρίου.

Η Ιαπωνία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Nikkei, προχώρησε επίσης σε διπλωματικό διάβημα διαμαρτυρίας προς την Κίνα.

Οι νέες εκτοξεύσεις πραγματοποιήθηκαν μία ημέρα μετά την απόρριψη από τη Βόρεια Κορέα ψηφίσματος του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), με το οποίο καταδικαζόταν το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Στο επίκεντρο και οι στρατιωτικές ασκήσεις

Η νέα πυραυλική δραστηριότητα σημειώνεται επίσης μετά τις αντιδράσεις της Πιονγκγιάνγκ για τις κοινές ναυτικές στρατιωτικές ασκήσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, στις οποίες συμμετείχαν η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία.

Οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν από τις 29 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου στην περιοχή κοντά στο Γκουάμ και είχαν προκαλέσει την έντονη αντίδραση της Βόρειας Κορέας.

Οι τελευταίες εκτοξεύσεις προσθέτουν ένα ακόμη επεισόδιο στην παρατεταμένη ένταση στην περιοχή, με τη Σεούλ, το Τόκιο και την Ουάσινγκτον να παρακολουθούν στενά την πυραυλική δραστηριότητα της Πιονγκγιάνγκ.

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