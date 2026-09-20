Νοσοκομείο «Ελπίς»: Δεν υπήρξε καμία παρέμβαση για αλλαγή της ώρας του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Κατηγορηματικά διαψεύδει το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» τους ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την ώρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και ειδικότερα τις αναφορές περί τηλεφωνικής παρέμβασης για την τροποποίηση της καταγεγραμμένης ώρας.

Σε ανακοίνωσή τους, ο πρόεδρος και ο διοικητής του νοσοκομείου υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε καμία επικοινωνία ή παρέμβαση προς τους ίδιους με αντικείμενο την αλλαγή των στοιχείων που αφορούν την ώρα θανάτου του τραγουδιστή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ»:

«Με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία διατυπώνονται ισχυρισμοί περί τηλεφωνικής παρέμβασης προς το Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» με σκοπό την αλλαγή της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου ασθενούς, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και διαψεύδονται κατηγορηματικά.

Δηλώνουμε ότι εμείς, ο Πρόεδρος και ο Διοικητής του Νοσοκομείου, δεν δεχθήκαμε καμία τηλεφωνική επικοινωνία ούτε οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση με αντικείμενο ή σκοπό την τροποποίηση της καταγεγραμμένης ώρας θανάτου.

Η διαπίστωση και η καταγραφή της ώρας θανάτου αποτελούν αποκλειστικά ιατρική αρμοδιότητα και πραγματοποιούνται από το αρμόδιο ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και την ισχύουσα νομοθεσία.

Καλούμε σε υπεύθυνη ενημέρωση και αποφυγή διάδοσης ανακριβών πληροφοριών.

Ο Πρόεδρος

Σταύρος Γεωργόπουλος

Ο Διοικητής

Σταύρος Θεοδωρίδης»