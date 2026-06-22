ΠΑΣΟΚ: Άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε το Υπερταμείο του αλλιώς

Έντονη κριτική στην κυβερνητική απόφαση για τη μετονομασία του Υπερταμείου σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο ασκεί το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, κάνοντας λόγο για «επικοινωνιακή επιχείρηση» χωρίς ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, ο Πάρις Κουκουλόπουλος και ο Τομέας Οικονομικών του κόμματος υποστηρίζουν ότι η αλλαγή ονομασίας δεν διασφαλίζει ούτε εθνικό έλεγχο ούτε διαφάνεια στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, καλώντας την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για τη λειτουργία και τον ρόλο του Ταμείου.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε σήμερα, με πανηγυρικούς τόνους, ότι το Υπερταμείο μετονομάζεται σε «Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο».

Μόνο που η δημόσια περιουσία δεν προστατεύεται με λεκτικές ακροβασίες. Η εθνική κυριαρχία δεν αποκαθίσταται με αλλαγή ονόματος. Και η θεσμική αδιαφάνεια δεν εξαφανίζεται με την αντικατάσταση μιας ταμπέλας.

Για να είναι ένα Ταμείο πραγματικά εθνικό, πρέπει πρώτα απ’ όλα ο έλεγχός του να είναι εθνικός, όπως έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση. Επιπλέον, πρέπει να διαχειρίζεται τη δημόσια περιουσία λογοδοτώντας στον ελληνικό λαό και στη Βουλή, όπως επίσης έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Και για να είναι αναπτυξιακό, πρέπει να υπηρετεί ένα συγκεκριμένο εθνικό παραγωγικό σχέδιο και όχι αποσπασματικές εκποιήσεις και διευθετήσεις περιουσιακών στοιχείων.

Τίποτε από αυτά δεν έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Ενώ έως το 2019 κατήγγελλε το Υπερταμείο της υποτέλειας και της υποθήκευσης της δημόσιας περιουσίας για 99 έτη, το οποίο γέννησε η αλήστου μνήμης «περήφανη διαπραγμάτευση» του κ. Τσίπρα, μετά το 2019 μερίμνησε ώστε να υπαχθούν στο χαρτοφυλάκιό του νέα περιουσιακά στοιχεία, το χρησιμοποίησε ως εργαλείο αποεπένδυσης του Δημοσίου από κρίσιμους τομείς και του ανέθεσε νέες αρμοδιότητες, οι οποίες μάλιστα έχουν δεχθεί την κριτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αποκάλυψε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Μάλιστα, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου του, που συζητείται αυτή τη στιγμή στη Βουλή, επεκτείνει τη δράση του Υπερταμείου στην εθνική άμυνα, στην εθνική ασφάλεια και στη δημόσια ασφάλεια!

Να μας πει, λοιπόν, ο κ. Πιερρακάκης:

Θα καταργήσει το Εποπτικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, στο οποίο τον πρώτο λόγο έχουν οι πιστωτές της χώρας;

Θα καταργήσει την υποχρεωτική διοχέτευση του 50% των εσόδων στην αποπληρωμή του δημόσιου χρέους;

Θα αξιοποιήσει τη δημόσια περιουσία, η οποία απογράφεται επί επτά έτη, για να αντιμετωπίσει το οξύ στεγαστικό πρόβλημα των Ελλήνων;

Θα φέρει στη Βουλή τη διοίκηση του Υπερταμείου, όπως έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, βάσει των σχετικών διατάξεων λογοδοσίας που διέπουν το Υπερταμείο και τις οποίες αγνοεί επί επτά έτη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας;

Θα δώσει επίσημη ενημέρωση για το κόστος των διοικήσεων, των εξωτερικών συμβούλων και των απευθείας αναθέσεων;

Με ποια οικονομικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά κριτήρια αποφασίζεται ποια περιουσιακά στοιχεία αξιοποιούνται, ποια παραμένουν αναξιοποίητα και ποια εκποιούνται;

Μήπως, τελικά, η εξαγγελθείσα μετονομασία είναι ακόμη ένα νομικό τέχνασμα για τη συγκάλυψη των «σκελετών», όπως έγινε στις περιπτώσεις του ΤΑΙΠΕΔ και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τα οποία απορροφήθηκαν από το Υπερταμείο χωρίς κανέναν απολογισμό του έργου τους;

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής δεν πρόκειται να προσφέρει πολιτικό άλλοθι σε αυτή την επικοινωνιακή επιχείρηση.

Ο Πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε στη ΔΕΘ, τον περασμένο Σεπτέμβριο, συγκεκριμένη πρόταση: τη δημιουργία Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας, ως ανεξάρτητου θεσμού με ενιαία διοίκηση, στον οποίο θα ενταχθούν η δραστικά αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Ταμείο Εθνικού Πλούτου, στο οποίο θα ενσωματωθεί το λεγόμενο «Υπερταμείο». Ο νέος θεσμός θα τελεί υπό ουσιαστικό εθνικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο, με πλήρη διαφάνεια, δημόσια λογοδοσία και σαφή αναπτυξιακή αποστολή.

Για να συμβεί, όμως, αυτό, δεν αρκεί να αλλάξει η μαρκίζα του Υπερταμείου. Πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση η χώρα»!