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Επένδυση €250 εκατ. για το νέο Καραϊσκάκη – «Πράσινο φως» από τον Δήμο Πειραιά
Ειδήσεις
18:35 - 22 Ιουν 2026

Επένδυση €250 εκατ. για το νέο Καραϊσκάκη – «Πράσινο φως» από τον Δήμο Πειραιά

Reporter.gr Newsroom
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Επένδυση τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ για την κατασκευή του «Νέου Γεώργιος Καραϊσκάκης» δρομολογεί η ΠΑΕ Ολυμπιακός, κάνοντας το πρώτο θεσμικό βήμα για ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά έργα αθλητικών υποδομών στην Ελλάδα. Το σχέδιο, που παρουσιάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά και έλαβε ομόφωνη έγκριση, προβλέπει τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου, πολυλειτουργικού σταδίου άνω των 50.000 θέσεων, με στόχο να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και ανάπλασης για την ευρύτερη περιοχή του Φαληρικού Όρμου.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά οι τεχνικοί Σύμβουλοι του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ και οι αρχιτέκτονες συνεργάτες του Συλλόγου παρουσίασαν τα Σχέδια του Νέου Καραισκάκη.

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ κάνει το πρώτο βήμα για το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει στην Ιστορία του ΟΣΦΠ και του Πειραιά, το «Νέο Καραισκάκη». Ένα μεγαλειώδες ιστορικό έργο που αλλάζει την πόλη και την ιστορία του Θρύλου του ελληνικού Αθλητισμού.

Επι της ουσίας οι εκπρόσωποι τεχνικοι σύμβουλοι και Αρχιτέκτονες παρουσίασαν το έργο στη Δημοτική Αρχή και ζήτησαν μια απλή διαφοροποίηση στον καθορισμό των επιτρεπόμενων υψών ώστε να μπορεί να μεγαλώσει σε ύψος και χωρητικότητα ο Ναός του Ποδοσφαίρου!

Ένα έργο που θα αναπλάσει την περιοχή και θα κάνει την έδρα του Θρύλου του Ελληνικού Ποδοσφαίρου ένα από τα πιο σύγχρονα, όμορφα και πολυχρηστικά γήπεδα της Ευρώπης με χωρητικότητα που θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις!

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής του Φαληρικού όρμου, ζητήθηκε από τον Δήμο Πειραιά να διασφαλιστεί η συμβατότητα του έργου ανάπλασης και αναβάθμισης του «Γεώργιος Καραισκάκης» με το υπο θεσμοθέτηση Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Ε.Π.Σ.).

Είναι το πρώτο βήμα για την κατασκευή του «Νέου Γεώργιος Καραισκάκης» το οποίο σε αντίθεση με όσα έχουμε βιώσει μέχρι στιγμής στην πατρίδα μας δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προυπολογισμό και τον έλληνα φορολογούμενο αφού τα 250 εκατομμύρια ευρώ (μίνιμουμ) που θα απαιτηθούν για την περάτωση του έργου θα προέλθουν εξ ολοκλήρου από πόρους της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Θυμίζουμε ότι η παρουσίαση εν συνόλω του έργου που θα αλλάξει την Ιστορία του Συλλόγου θα γίνει από τον Πρόεδρο της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κ. Βαγγέλη Μαρινάκη τις επόμενες ημέρες.

Αύξηση της χωρητικότητας σε περισσότερες από 50.000 θέσεις.

Το μεγαλύτερο και πλέον υπερσύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελλάδας.

Τεχνολογικά αθλητική προηγμένη εγκατάσταση, με τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα στον πυρήνα του σχεδιασμού της.

⁠Ευέλικτο και πολυλειτουργικό γήπεδο, σχεδιασμένο να φιλοξενεί κορυφαία αθλητικά γεγονότα, διεθνείς πολιτιστικές διοργανώσεις και εκδηλώσεις ψυχαγωγίας παγκόσμιας εμβέλειας.

⁠Το έργο συνιστά μια σημαντική ευκαιρία για τη βελτιστοποίηση της κυκλοφορίας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μετακινήσεων και των ροών επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή.

  • ασφαλής και άνετη διακίνηση θεατων(νεα κλιμακοστασια,κυλιόμενες σκάλες,ασανσερ)
  • Μοναδικοί χώροι και παροχές που θα κάνουν τον επισκέπτη να ζεί μια σπουδαία αθλητική και πολιτιστική εμπειρία.

Η πρόταση του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά».

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