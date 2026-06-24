Αβραμόπουλος: Είναι μία μπούρδα όλη η ιστορία – Δεν θα απολογηθώ

Απαντήσεις για την εμπλοκή του ονόματός του στο σκάνδαλο Qatargate και για το ένταλμα που εκδόθηκε εις βάρος του από τις βελγικές αρχές έδωσε την Τετάρτη (24/6) ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Επίτροπος ανέφερε πως δεν πήρε ποτέ μίζες, αλλά τα χρήματα από τη συμμετοχή του στον οργανισμό του Ιταλού ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι Fighting Impunity δηλώθηκαν κανονικά στην εφορία, ενώ ο ίδιος είχε λάβει άδεια από την ΕΕ.

Η υπόθεση «είναι μπούρδα», υποστήριξε ακόμη, τονίζοντας πως «το ένταλμα σύλληψης είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε» και πως δεν τον κάλεσε για εξηγήσεις η βελγική δικαιοσύνη αλλά «κάποιοι αστυνομικοί».

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Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά

«Χτες ο εκπρόσωπος της ΕΕ ξεκαθάρισε τα πράγματα. Σημασία δεν έχουν τι τίτλο βάζουμε σε κάτι αλλά η ουσία. Ο περίφημος Παντσέρι είχε παράλληλα 2 δραστηριότητες. Η πρώτη ήταν αυτή που είχε να κάνει με έναν οργανισμό, το Fighting Impunity, που καταπολεμά την ατιμωρησία στον κόσμο. Έστειλε μια πρόσκληση αφότου τελείωσε η θητεία του ως προέδρου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προσκάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας, την κ. Μογκερίνι και εμένα», είπε αρχικά ο κ. Αβραμόπουλος.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι, αφού έλαβε την άδεια της ΕΕ, άρχισε να συμμετάσχει στον οργανισμό ως τιμητικό μέλος επ’ αμοιβή 5.000 ευρώ τον μήνα, τα οποία – όπως είπε – δήλωνε κανονικά στην Ελλάδα.

«Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα;», αναρωτήθηκε ο κ. Αβραμόπουλος, εννοώντας πως οι μίζες δεν δηλώνονται στην εφορία, ενώ συνέχισε αναφερόμενος στις δραστηριότητες του κ. Παντσέρι, ο οποίος «είχε παράλληλες δραστηριότητες και αυτό το φάνηκε με το περίφημο Qatargate».

Ωστόσο, ο κ. Αβραμόπουλος υποστήριξε πως ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν ήταν κάλυψη για τις δραστηριότητες του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή αλλά μια παράλληλη δραστηριότητα.

Σχετικά, δε, με τα χρήματα που έλαβε, είπε πως εκείνη την περίοδο δεν ήταν Επίτροπος και δεν είχε αποδοχές.

«Μέχρι να διεκδικήσω και πάλι τη θητεία μου, κάτι έπρεπε να κάνω. Και δέχτηκα την πρόταση αυτή. Και δεν ήταν καν 5.000 ευρώ αλλά 3.500, που έπαιρνα για έναν χρόνο», σημείωσε, για να προσθέσει:

«Δεν υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει συζήτηση γιατί πληρωνόμουνα. Πληρωνόμουνα επειδή μου το ενέκρινε η κ. Φον ντερ Λάιεν».

«Δεν τίθεται πολιτικό θέμα για μένα», τόνισε και επισήμανε πως από τα 70.000 συνολικά που εισέπραξε, έλαβε 35.000 ευρώ καθώς τα υπόλοιπα τα εισέπραξε το ελληνικό κράτος. «Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά», είπε σε άλλο σημείο.

Όλη η ιστορία είναι μία μπούρδα

«Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα. Δεν με κάλεσε η βελγική δικαιοσύνη αλλά κάποιοι αστυνομικοί», συνέχισε, αναφερόμενος στο ένταλμα σύλληψης.

Σημείωσε πως το όνομά του ενεπλάκη τώρα επειδή «ελέγχονται αστυνομικοί που δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους. Λένε ''δεν καλούμε και τον κύριο επίτροπο;'' αγνοώντας, ή μη γνωρίζοντας πως πριν από δύο χρόνια, αυτό είχε διερευνηθεί, το είχαμε συζητήσει και είχαν δοθεί απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έλεγε “πολύ καλά τα έκανε ο κ. Αβραμόπουλος”».

Ο κ. Αβραμόπουλος επεσήμανε, ακόμη, πως το ένταλμα σύλληψης δεν είναι ευρωπαϊκό, όπως στην περίπτωση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε της βελγικής δικαιοσύνης.

«Γι' αυτό και δεν είναι εστάλη στο υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην αστυνομία. Ο κ. Χρυσοχοΐδης το είχε 3 μέρες στο συρτάρι, δεν ξέρω γιατί, εγώ δεν το ήξερα», είπε και ανέφερε πως ο ίδιος ενημερώθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε γνώση του θέματος.

«Εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη και ζητώ να αρθεί η ασυλία μου», τόνισε. «Στην ουσία το ένταλμα είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε», προσέθεσε.

Ερωτώμενος για το εάν βλέπει πολιτική σκοπιμότητα απάντησε «δεν νομίζω πως υπάρχει. Υπάρχει σκοπιμότητα από κάποιους αστυνομικούς, γιατί, για να γλιτώσουν από το γεγονός πως δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, είπαν να διευρύνουν την έρευνα».

Όσον αφορά τις επόμενες εκλογές, δεν έδωσε σαφή απάντηση σχετικά με την υποψηφιότητά του, αλλά είπε πως «αυτό θα το δούμε, είναι νωρίς να μιλήσουμε. Θα είναι δική μου απόφαση αν θα είμαι υποψήφιος».

Τέλος, αρνήθηκε πως υπήρξε κάποια προσέγγιση από τον Αντώνη Σαμαρά. «Εμένα δεν με έχει προσεγγίσει κανείς. Έχω κόμμα και στο μέλλον θα είμαι με τη ΝΔ, στηρίζοντας την παράταξη», είπε ο κ. Αβραμόπουλος.