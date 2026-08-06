Ο κύβος ερρίφθη δηλώνει στενός συνεργάτης του Σαμαρά: «Το εκλογικό ποσοστό θα είναι έκπληξη για όλους»

Ο οικονομολόγος, Θανάσης Σκορδάς, είναι ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά και την Πέμπτη (6/8) σε τηλεοπτικές του δηλώσεις προανήγγειλε την ίδρυση κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά σε εκπομπή της Naftemporiki TV, o κ. Σκορδάς είπε ότι τα διλήμματα πλέον δεν υπάρχουν, η απόφαση έχει ληφθεί και ο Αντώνης Σαμαράς εργάζεται συστηματικά για το νέο κόμμα, το οποίο θα ανακοινωθεί όταν είναι έτοιμος ο σχεδιασμός.

Ο Θανάσης Σκορδάς ήταν Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας επί προεδρίας Αντώνη Σαμαρά αλλά και Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην κυβέρνησή του.

Ο ίδιος εμφανίστηκε βέβαιος πως το εκλογικό ποσοστό του νέου κόμματος «θα είναι έκπληξη όποτε και να γίνουν εκλογές». Εκτίμησε δηλαδή πως θα ξεπεράσει το 5%, ενώ τόνισε πως δεν θέλει να εκφράσει μόνο τους δεξιούς ψηφοφόρους, αλλά κάθε Έλληνα που θέλει να διαφωνεί με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

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