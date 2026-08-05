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ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου
Πολιτική
19:17 - 05 Αυγ 2026

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου

Reporter.gr Newsroom
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Με φόντο την υπογραφή της συμφωνίας με τον γαλλικό επενδυτικό όμιλο Meridiam για τη συμμετοχή του στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, η Χαριλάου Τρικούπη, μέσω σχετικής της ανακοίνωσης, ζητεί από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίηση του έργου, το οποίο βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπο με καθυστερήσεις.  

Όπως υπενθυμίζουν οι κκ. Δημήτρης Μάντζος και Φραγκίσκος Παρασύρης, «το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI) αποτελεί τμήμα του ενεργειακού σχεδιασμού, που κατέστρωσε μετά το 2009 η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Γ. Παπανδρέου, το οποίο το 2013 εντάχθηκε στα χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά έργα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ το 2014, με εισήγηση του τότε υπουργού ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη, εντάχθηκε στις εθνικές στρατηγικές επενδύσεις».

«Παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό της ΕΕ, το τμήμα Ελλάδα – Κύπρος έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2021, μετά από συνεχείς αναθεωρήσεις λόγω ευθυνών των επόμενων διαδοχικών κυβερνήσεων, το έργο έχει σήμερα άγνωστο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με προφανείς σοβαρές συνέπειες για τη χώρα και την ενεργειακή της ασφάλεια», σημειώνουν ακόμη.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι το έργο της πόντισης του καλωδίου έχει λάβει τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που έχει ποτέ εξασφαλιστεί για ανάλογο έργο, καθώς και την πλήρη γεωπολιτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έναντι τρίτων παραγόντων. Αυτό, όπως σημειώνουν, προκύπτει από απάντηση του αρμοδίου Επιτρόπου σε κοινοβουλευτική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη.

«Μετά την αναστολή των εργασιών για την πόντιση του καλωδίου λόγω των παράνομων αντιδράσεων της Τουρκίας τον Ιούλιο 2022, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός και το ΠΑΣΟΚ υπήρξε το μοναδικό πολιτικό κόμμα που έθετε σταθερά και επίμονα το ζήτημα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο», επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, για να σημειωθεί ακόμη:

«Στο πλαίσιο αυτό, καμία ανακοίνωση όπως η σημερινή δεν είναι από μόνη της αρκετή για την προώθηση του έργου, η οποία εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική βούληση της Αθήνας και την αποφασιστικότητα στην ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας απέναντι στις ανεδαφικές διεκδικήσεις της Άγκυρας που αντιβαίνουν ευθέως στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.»

Για τον λόγο αυτόν, σημειώνει η Χαριλάου Τρικούπη, «απαιτούμε εκ νέου από την Κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενός έργου κρίσιμου τόσο από ενεργειακής όσο και -κυρίως- από γεωπολιτικής σκοπιάς».

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