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Διαμαντοπούλου: Αποστολή του ΠΑΣΟΚ να αποδείξει ότι είναι ο μόνος πόλος ιστορικά απέναντι στη ΝΔ
Πολιτική
11:35 - 25 Ιουν 2026

Διαμαντοπούλου: Αποστολή του ΠΑΣΟΚ να αποδείξει ότι είναι ο μόνος πόλος ιστορικά απέναντι στη ΝΔ

Reporter.gr Newsroom
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Η Άννα Διαμαντοπούλου τοποθετήθηκε σήμερα (25/6) στον απόηχο της εκδήλωσης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο Καλέντζι της Αχαΐας για τον Ανδρέα Παπανδρέου, σχολιάζοντας τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, όπως επίσης και τις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις στο χώρο της αντιπολίτευσης.       

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στα Παραπολιτικά και με αφορμή την εκδήλωση στο Καλέντζι για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, η κα. Διαμαντοπούλου σημείωσε ότι:

«Με την χθεσινή εκδήλωση αλλά και όλη αυτή την συγκίνηση που δημιουργεί ο Ανδρέας σε πάρα πολύ κόσμο, δείχνουμε και τη μεγάλη διαφορά ότι είμαστε ένα κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία χωρίς να αλλάζει συνεχώς σχήματα και θέσεις».

Η κα. Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε επίσης στις δημοσκοπήσεις και την εικόνα του ΠΑΣΟΚ σε αυτές. Όπως είπε:

«Θα μπορούσα να σας πω ότι δημοσκοπικά πάντοτε όταν παρουσιάζεται ένα κόμμα έχει πολύ μεγάλη αύξηση. Θέλω να πω ότι έχει πολύ σημασία όποιος θέλει να μιλάει με τις δημοσκοπήσεις να αναγιγνώσκει και τις δημοσκοπήσεις, να βλέπει και τα προηγούμενα. Δηλαδή χθες είδα μια δημοσκόπηση η οποία δίνει 9,9% στο ΠΑΣΟΚ και τον Φεβρουάριο του έδινε 7,1% άρα ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ. Επειδή έχουμε μπροστά μας από 6 μήνες μέχρι ένα χρόνο για τις εκλογές, το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ μεγάλη αποστολή και ένα πλεονέκτημα. Η αποστολή του είναι να αποδείξει και να πείσει τον ελληνικό λαό σε αυτό το διάστημα με όλη την εργασία που έχει γίνει, ότι είναι ο μόνος πόλος που μπορεί να σταθεί απέναντι στη ΝΔ από πλευράς ιστορίας. Δηλαδή, τι έχει κάνει σε αυτή τη χώρα και πώς έχει αλλάξει τα πράγματα, και ότι έκανε την αυτοκριτική του, τα λάθη του -τα οποία και αυτά ήταν σημαντικά- και την κρίσιμη ώρα που η χώρα κινδύνευε έβαλε το εθνικό πάνω από το κομματικό, και διαθέτει ένα πρόγραμμα πολύ αναλυτικό και για όλες τις ομάδες του ελληνικού λαού και διαθέτει στελέχη και νέα και με εμπειρία. Απέναντί μας έχουμε την ΝΔ που είναι ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε με την ορμή να μεταρρυθμίσει και να αλλάξει τα δεδομένα και φτάσαμε σήμερα να είναι επτά χρόνια κατεξοχήν εξαγγελιών και στο τέλος μια σοβαρή αποτυχία στα πιο σημαντικά ζητήματα. Δηλαδή στη διαβίωση των ανθρώπων, στο θέμα του παραγωγικού μοντέλου όπου τίποτα δεν έχει αλλάξει και νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας και τα κρίσιμα θέματα των εθνικών ζητημάτων με αφορμή και αυτά που βλέπουμε να ψιλο-ανακοινώνει ο κος Τράμπ με τα F35 και την περίφημη ηρεμία των νερών στο Αιγαίο. Άρα, πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα και αφού καταλαγιάσει η σκόνη των νέων κομμάτων και του κ. Τσίπρα και της κας Καρυστιανού θα γίνει η πραγματική ανταλλαγή απόψεων».

Ειδικότερα, όσον αφορά το νέο κόμμα «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα η κα. Διαμαντοπούλου ανέφερε:

«Ο κ.Τσίπρας στην πρώτη φάση είχε ως βασικό επιχείρημα «είμαι νέος και δεν έχω κυβερνήσει άρα ψηφίστε με απέναντι σε αυτούς» και τώρα «είμαι ώριμος και έχω κυβερνήσει για αυτό ψηφίστε με πάλι». Και στην πρώτη περίπτωση όλα τα στελέχη δεν είχαν κυβερνήσει και δεν είχαν μολυνθεί από την εξουσία, τα στελέχη αυτά τώρα που μολύνθηκαν από την εξουσία τα ξεπέταξε όλα και φέρνει πάλι μια καινούργια γενιά στελεχών. Νομίζω ότι η αξιοπιστία που φαίνεται μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία θα είναι ένα από τα στοιχεία που θα κυριαρχήσουν και στους πολίτες».

Ερωτηθείσα αν ταυτίζει τον πρώην πρωθυπουργό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η κα. Διαμαντοπούλου επεσήμανε:

«Όχι, δεν είναι ίδιοι, αλλά βλέπουμε στον τρόπο που επιβάλλονται και παρουσιάζονται στην δημόσια ζωή να έχουν και οι δύο πάρα πολύ ισχυρούς μηχανισμούς και συμφέροντα από πίσω».

Αναφορικά τώρα με το ζήτημα των συνεργασιών την επόμενη μέρα, η κα. Διαμαντοπούλου σχολίασε ότι:

«Στο θέμα των συνεργασιών έχει πέσει η μόδα της αυτοδυναμίας, όλα τα κόμματα αυτοδύναμα θέλουν να είναι οπότε αυτή η συζήτηση δεν έχει στοιχεία σοβαρότητας. Αν δεν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ έχει διατυπώσει την άποψη ότι έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και θα κυβερνήσει μόνο εφόσον αυτό το πρόγραμμά του ληφθεί σοβαρά».

Σχετικά με την κριτική που της έγινε από τον κ. Σκανδάμη τόνισε ότι:

«Ο κύριος ο οποίος μίλησε είναι ο κύριος ο οποίος ήταν γενικός γραμματέας της κυβέρνησης που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς; Ο κύριος αυτός φοβάται ότι θα έρθει η ΝΔ; Δεν απαντάω, no comment. Ο συγκεκριμένος κύριος δεν ήταν ούτε βουλευτής, ούτε τον κάλεσε να σώσει κανείς να σώσει τη χώρα στο κοινοβούλιο, ήταν ένα στέλεχος το οποίο επέλεξε με δική του πρωτοβουλία να είναι στην συγκεκριμένη κυβέρνηση. Όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο στο δημόσιο διάλογο».

Κλείνοντας, η κα. Διαμαντοπούλου αναφέρθηκε και στην κριτική του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα προς το πρόσωπό της σχολιάζοντας ότι:

«Δε θα κρίνω καμία κριτική. Επαναλαμβάνω ότι είναι αυτά που λέγονται στον δημόσιο διάλογο από τον ίδιο τον κ.Ανδρουλάκη και είναι μια βασική αρχή την οποία έβαλε στο δημόσιο διάλογο με την ευφυία που είχε ο Γεώργιος Παπανδρέου «ευημερούν οι αριθμοί αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν».

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