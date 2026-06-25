Profile: Νέο βήμα ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο - Πλήρης ενσωμάτωση της Contemi

Η Profile (ATH: PROF), διεθνής όμιλος τεχνολογίας, ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στο Ηνωμένο Βασίλειο, προχωρώντας στο επόμενο στάδιο ενσωμάτωσης της πρόσφατα εξαγορασθείσας Contemi Solutions (London) Limited στον Όμιλο.

Η εταιρεία μετονομάζεται σε Profile Solutions UK Limited, και επεκτείνει την παρουσία της από το κέντρο του Λονδίνου, με νέα γραφεία στο Λέστερ, ενώ η πλατφόρμα AXIA Suite εμπλουτίζεται με εξειδικευμένες λειτουργίες, ειδικά για τις κανονιστικές και λειτουργικές ανάγκες της βρετανικής αγοράς διαχείρισης επενδύσεων.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μία από τις πλέον απαιτητικές και ώριμες αγορές διεθνώς στη διαχείριση επενδύσεων. Η ενίσχυση της παρουσίας της Profile στη χώρα, μέσω της Profile Solutions UK, διευρύνει την πρόσβαση του Ομίλου σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με σύνθετες τεχνολογικές, κανονιστικές και λειτουργικές ανάγκες.

Η νέα εταιρική ταυτότητα εντάσσει πλήρως την εταιρεία κάτω από την ομπρέλα του Ομίλου Profile, ενός εισηγμένου ομίλου χρηματοοικονομικής τεχνολογίας με σταθερή διψήφια ανάπτυξη, περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο, παρουσία σε 50 χώρες, με πάνω από 450 εργαζομένους και περισσότερα από δύο τρισ. ευρώ υπό διαχείριση στις πλατφόρμες του.

Η Profile Solutions UK στελεχώνεται πλέον από μια έμπειρη ομάδα στους τομείς του engineering, των operations και της διοίκησης, ενισχύοντας την τοπική της παρουσία και την ικανότητά της να υποστηρίζει αποτελεσματικά χρηματοοικονομικούς οργανισμούς σε ολόκληρη την περιοχή.

Το AXIA Suite ενισχύεται με πρόσθετες λειτουργίες ειδικά σχεδιασμένες για το Ηνωμένο Βασίλειο, αξιοποιώντας δυνατότητες που ήδη χρησιμοποιούνται επιτυχώς από πελάτες στη χώρα, μεταξύ των οποίων:

• Υποστήριξη των κανονιστικών και λειτουργικών απαιτήσεων της βρετανικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της διασύνδεσης με το CREST, της υποστήριξης φορολογικών ρυθμίσεων και λογαριασμών ISA, των λειτουργιών CASS και Client Money, καθώς και ετοιμότητα για τη σχεδιαζόμενη μετάβαση του Ηνωμένου Βασιλείου σε διακανονισμό συναλλαγών T+1.

• Εγγενείς διασυνδέσεις με βρετανικές αγορές και παρόχους δεδομένων, όπως οι Winner, Calastone και ICE Pricing, καθώς και προμήθεια δεδομένων MiFID και EMT.

• Πλήρης αυτοματοποίηση του κύκλου ζωής των εταιρικών πράξεων (corporate actions), διαθέσιμη είτε ως αυτόνομη λειτουργία είτε ως μέρος της ευρύτερης σουίτας AXIA, βοηθώντας τους οργανισμούς να μειώσουν τον λειτουργικό κίνδυνο, να βελτιώσουν την επικοινωνία με τους πελάτες και να αυξήσουν τη λειτουργική αποδοτικότητα.

Ο κ. Ευάγγελος Αγγελίδης, Διευθύνων Σύμβουλος στην Profile, δήλωσε: «Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί στρατηγική αγορά για την Profile. Η ενσωμάτωση και μετονομασία των δραστηριοτήτων μας σε Profile Solutions UK, σε συνδυασμό με τη χρηματοοικονομική ισχύ και τη διεθνή πορεία του Ομίλου, προσφέρουν στις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων της χώρας έναν συνεργάτη που συνδυάζει βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς με τη σταθερότητα ενός εισηγμένου τεχνολογικού ομίλου με χρόνια εμπειρίας.»

Ο κ. Στέφανος Αθανασιάδης, Managing Director Investment Solutions στην Profile και επικεφαλής των δραστηριοτήτων του Ομίλου στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρόσθεσε: «Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να διασφαλίσουμε τη συνέχεια και τη σταθερότητα για τους υφιστάμενους πελάτες μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι πλατφόρμες που προσφέρουμε συνεχίζουν να υποστηρίζονται πλήρως. Παράλληλα, φέρνουμε στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου τις κορυφαίες λύσεις και την καινοτομία του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της σουίτας AXIA, με ακόμη πιο εξελιγμένες λειτουργίες προσαρμοσμένες στις κανονιστικές απαιτήσεις της αγοράς. Επίσης, εισάγουμε στη βρετανική αγορά τις επενδύσεις του Ομίλου στην Τεχνητή Νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων Agentic AI που ενσωματώνονται στις λύσεις μας, βοηθώντας τους υπεύθυνους διαχείρισης επενδύσεων να αυτοματοποιούν σύνθετες διαδικασίες και να βελτιώνουν τη λειτουργική τους αποδοτικότητα με άμεση εκτέλεση εργασιών.»

Η Profile θα συνεχίσει να επενδύει σε τοπική τεχνογνωσία, ανάπτυξη προϊόντων και ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργατών, που εξυπηρετούν τον χρηματοοικονομικό κλάδο σε ολόκληρη τη χώρα, ενισχύοντας τη σπουδαιότητα της χώρας στη στρατηγική του ομίλου.