Η Βουλή των Ελλήνων τίμησε τον μεγάλο Σταύρο Ξαρχάκο σε μια λαμπρή συναυλία

Σε έναν εμβληματικό ναό τιμής για έναν από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες των ήχων μας, τον μαέστρο και συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο, μεταμορφώθηκε χθες βράδυ το Μέγαρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ήταν μία λαμπρή τελετή-συναυλία, που διεύθυνε ο Σ. Ξαρχάκος στον προαύλιο χώρο της Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και η οποία σφραγίστηκε με τη βράβευση του μεγάλου δημιουργού από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, ως ελάχιστη χειρονομία ευγνωμοσύνης για την ανεκτίμητη και πολυσχιδή προσφορά του στην Πατρίδα. Ο σπουδαίος συνθέτης παρέλαβε το ασημένιο μετάλλιο της Βουλής, γνωρίζοντας καθολική αποθέωση από το κοινό.

«Απόψε έχω την τιμή και το προνόμιο να βραβεύω έναν ξεχωριστό ‘νέον’ άνθρωπο. Έναν δημιουργό που μέσα από τη ζωή και το έργο του κατήργησε ένα ολόκληρο σύστημα από στεγανά· στεγανά στην καλλιτεχνική παιδεία, στα μουσικά είδη, στην πολιτική δράση και, κυρίως, στον τρόπο σκέψης πάνω στα μικρά και τα μεγάλα της ζωής. Αυτή λοιπόν την υπερβατική - σχεδόν μυθική μορφή, έχουμε τη χαρά και την τύχη να τιμούμε απόψε. Αυτόν το γοητευτικό δημιουργό. Τον γήινο διανοούμενο. Τον ωραίο Έλληνα». Με αυτά τα λόγια ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης και μέσα σε κλίμα συγκίνησης ξεδίπλωσε το νήμα της πορείας του σπουδαίου Σταύρου Ξαρχάκου που, όπως είπε, «δεν φυλακίστηκε ποτέ».

Κατά την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Βουλής ταξίδεψε το κοινό στον χρόνο, θυμίζοντας τον «απείθαρχο έφηβο» και «νεαρό μαέστρο» που πριν από εξήντα και πλέον χρόνια ανέβηκε στην κατάμεστη σκηνή του θεάτρου “Κεντρικόν”, έχοντας στο πλευρό του τον Γρηγόρη Μπιθικώτση και την παντοτινή του φίλη, Βίκυ Μοσχολιού. Μάλιστα, κάνοντας έναν ιστορικό παραλληλισμό με τον Μάνο Χατζιδάκι —τον οποίο ο ίδιος συνηθίζει να αποκαλεί «μεγάλο αιρετικό»— ο κ. Ν. Κακλαμάνης χαρακτήρισε τον Σταύρο Ξαρχάκο «Μεγάλο Ορφικό», διότι όπως εξήγησε: «Είναι μύστης και μυστήριο μαζί. Γήινος και καλλιτεχνικά υπεράνθρωπος. Δεξιοτέχνης της αρμονίας και γνώστης της ψυχικής δύναμης που πηγάζει από τη μουσική. Ακροβάτης ανάμεσα στις υψηλές σφαίρες του πνεύματος και της ύλης, και την ίδια στιγμή, ερμηνευτής της ζωής και των αξιών της. Πάντα παρών στα Αμάν και στα Αμήν των καιρών μας. Στον καημό και τις ελπίδες μας. Στο Νυν και στο Αεί της Ελλάδας».

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη «γεμάτη λεβεντιά περπατησιά» του συνθέτη, ο οποίος διέσχισε με την ίδια περήφανη στάση δρόμους δυτικούς, ελληνικούς, βυζαντινούς και ανατολίτικους, έχοντας ως μοναδικό του προορισμό την οικουμενική, ομοούσια και αδιαίρετη αξία της μουσικής. Παράλληλα, εξήρε τη συνεπή και καθαρή παρουσία του Σταύρου Ξαρχάκου στη δημόσια σφαίρα, όπου, όπως είπε: «διέπρεψε ως βαθιά πολιτικοποιημένος λειτουργός από τη θέση του δημοτικού συμβούλου, του αντιδημάρχου, του βουλευτή και του ευρωβουλευτή».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Ν. Κακλαμάνης εξέφρασε το συλλογικό αίσθημα ολόκληρου του ελληνισμού προς το «παντοτινά νεαρό παιδί» της μουσικής μας, υπογραμμίζοντας: «Αυτό το παντοτινά νεαρό παιδί είναι με δυο λέξεις ο δικός μας Σταύρος Ξαρχάκος. Και αυτό το βράδυ, εδώ στο συμβολικά φορτισμένο χώρο της Βουλής των Ελλήνων, όλοι εμείς του λέμε unisono ένα μεγάλο “ευχαριστώ”. Σταύρο, η Ελλάδα, οι Έλληνες και η Τέχνη σε ευγνωμονούν».

«Θα περιμένατε να κάνω αντιφώνηση αλλά δεν μπορώ. Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ και ως εκ τούτου είμαι άφωνος» είπε ο μεγάλος συνθέτης, Σταύρος Ξαρχάκος, κατασυγκινημένος.

Ακολούθησε η συναυλία με τίτλο: «Η ψυχή που έγινε Μουσική» με τον Δημήτρη Μπάση και την Ηρώ Σαΐα που ερμήνευσαν 19 γνωστές επιτυχίες του σπουδαίου μουσουργού, μεταξύ των οποίων «Πως να σωπάσω», «Ένα πρωινό», «Να με θυμάσαι», «Άσπρη μέρα και για μας», «Ταξίδι για το Santa Fe» οι οποίες “πλημμύρισαν” κάθε γωνιά του Κοινοβουλίου και συνεπήραν το κοινό.

Παρόντες στην ιστορική συναυλία, αφού για πρώτη φορά γίνεται ανάλογη εκδήλωση στο Κοινοβούλιο, ήταν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, οι αρχηγοί των κομμάτων: κ. Σωκράτης Φάμελλος (ΣΥΡΙΖΑ), κ. Δημήτρης Κουτσούμπας (ΚΚΕ) και η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου (ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ), ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζιδάκης, οι πρώην Πρόεδροι της Βουλής κ. Νίκος Βούτσης και κ. Βύρων Πολύδωρας, υπουργοί, βουλευτές, εξέχουσες προσωπικότητες του πολιτισμού και των τεχνών, καθώς και πλήθος πολιτών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα βαθιάς μέθεξης, αφήνοντας ως παρακαταθήκη τη βεβαιότητα ότι η βράβευση αυτή δεν αφορούσε μόνο το ένδοξο παρελθόν, αλλά αποτελεί επισφράγιση για τον φωτεινό φάρο που θα καθοδηγεί την ελληνική ψυχή στο «αύριο».