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Τσίπρας: Θέλουμε κυβερνώσα Αριστερά, όχι Αριστερά διαμαρτυρίας – Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν
Πολιτική
20:30 - 25 Ιουν 2026

Τσίπρας: Θέλουμε κυβερνώσα Αριστερά, όχι Αριστερά διαμαρτυρίας – Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Alpha υποστήριξε ότι η ταχύτητα με την οποία οργανώθηκε η νέα πολιτική κίνηση αποτελεί απόδειξη της δυναμικής της, σημειώνοντας πως μέσα σε μόλις 26 ημέρες από την ίδρυσή της αριθμεί δεκάδες χιλιάδες μέλη, διαθέτει Εθνικό Συμβούλιο 350 μελών από όλη τη χώρα και μια ομάδα 50 στελεχών με επιστημονική γνώση, κοινωνική εμπειρία και πολιτική επάρκεια, που αναλαμβάνουν συγκεκριμένους τομείς ευθύνης.  

Η συγκρότηση αυτής της ομάδας αποτελεί «δήλωση ετοιμότητας» για ισχυρή και ουσιαστική αντιπολίτευση, αλλά και «δήλωση κυβερνησιμότητας», είπε ο ίδιος, τονίζοντας πως επέστρεψε στην ενεργό πολιτική όχι για να καταγράφει εκλογικά ποσοστά, αλλά για να είναι χρήσιμος στον τόπο και την κοινωνία.

Επεσήμανε, δε, πως στόχος του είναι «μια κυβερνώσα Αριστερά και όχι μια Αριστερά της διαμαρτυρίας».

«Για τρία χρόνια είχαμε έναν πολυκερματισμό στα αριστερά του κέντρου, στο κέντρο και στην κεντροαριστερά και, την ίδια ώρα, μια μονοκρατορία της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα φαίνεται ότι πάμε ξανά σε ένα σύστημα δύο ισχυρών πόλων», ανέφερε ακόμη, υποστηρίζοντας ότι αυτή η εξέλιξη είναι σημαντική τόσο για το εγχείρημά του όσο και για την ίδια τη δημοκρατία.

Σημείωσε, μάλιστα, πως ο στόχος του είναι διπλός: αφενός η διαμόρφωση ενός ισχυρού εναλλακτικού πόλου απέναντι στη Νέα Δημοκρατία κι αφετέρου η εκλογική νίκη και η εφαρμογή του προγράμματός του για την αλλαγή πολιτικής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dji9n928w9pt?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, ανέφερε ότι δεν είναι στόχος του να επιστρέψει για να καταγράψει ποσοστά, ούτε να «είναι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης», αλλά να είναι χρήσιμος στη χώρα, την παράταξη, την κοινωνία που «ασφυκτιά σήμερα».

Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε ότι «έχει κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος», αποκλείοντας το ενδεχόμενο επιστροφής του στο κόμμα ή μιας προσπάθειας «συγκόλλησης των θραυσμάτων» του χώρου. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η νέα πολιτική κίνηση δεν αποκλείει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραιτηθούν από τη βουλευτική τους έδρα, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχουν «ρεζερβέ» θέσεις για κανέναν και ότι όλα τα μέλη θα αντιμετωπιστούν ισότιμα κατά την επιλογή των υποψηφίων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dji9oeqa378p?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ρεζερβέ θέσεις δεν υπάρχουν για κανέναν

«Δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα πολιτική προσπάθεια, μια νέα αρχή, και νομίζω ότι αυτή την αρχή, τη νέα αρχή, την κάνουμε μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία, και από την πρώτη στιγμή, πριν καν την κεντρική πράξη αυτής της νέας προσπάθειας, είχα δηλώσει πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη νέα αρχή δεν υπάρχει κανένας αποκλεισμός, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν, με δύο όρους. Ο πρώτος όρος είναι ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα γεννηθεί μέσα στη Βουλή. Ο κύκλος και ο δικός μου έκλεισε από τη Βουλή, έχω παραιτηθεί εδώ και 8 μήνες, θέλουμε να ξεκινήσουμε μέσα από την κοινωνία με νέα πρόσωπα», είπε ακόμη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dji9sfobx3n5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Σημείωσε, μάλιστα, ξανά πως «προκρατημένες θέσεις δεν υπάρχουν για κανέναν» και πως οι αποφάσεις θα ληφθούν από τα συλλογικά όργανα, όταν αυτά συγκροτηθούν, ενώ ξεκαθάρισε πως θα υπάρχει ισότιμη μεταχείριση για όλα τα μέλη.

Και προσέθεσε:

«Όμως θέλω στο πολιτικό σκέλος να είμαι απόλυτα σαφής. Θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή ευκολίας για μένα, είτε να γυρίσω από εκεί που έφυγα, αγνοώντας την σαφή θέση μου ότι έχει κλείσει αυτός ο ιστορικός κύκλος, είτε να επιδιώξω τη συγκόλληση των θραυσμάτων αυτού του χώρου. Που έσπασαν χωρίς δική μου ευθύνη. Δεν το επέλεξα. Και αυτός είναι ένας δύσκολος δρόμος, διότι αν τον επέλεγα αυτόν τον δρόμο, θα ήταν πιο εύκολος. Θα είχα μια κρατική επιχορήγηση, θα είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε τους βουλευτές στη Βουλή, θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο στις επόμενες εκλογές. Όχι, δεν τα επιλέγω αυτά. Επιλέγω το δύσκολο δρόμο».

Υποστήριξε, παράλληλα, ότι η ΕΛΑΣ γεννήθηκε για να καλύψει ένα υπαρκτό και μεγάλο κενό στον προοδευτικό χώρο και όχι για να επιδιώξει συνεργασίες με τις υπάρχουσες δυνάμεις που έχουν «κλείσει τον κύκλο τους».

«Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής, και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό», εξήγησε ακόμη.

Ερωτηθείς, δε, εάν έχει επικοινωνία με τον Σωκράτη Φάμελλο είπε χαρακτηριστικά: «Τα κινητά τηλέφωνα μου είναι ανοιχτά. Και οι κοινωνικές μου επαφές είναι διαρκείς» και προσέθεσε:

«Δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Όμως σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες που έχουν, ότι είναι ένας διακριτός χώρος, και σέβομαι και τα πρόσωπα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djia20ifqff5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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