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Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητά να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης
Πολιτική
21:49 - 25 Ιουν 2026

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζητά να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Reporter.gr Newsroom
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Την ακύρωση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από τις βελγικές δικαστικές αρχές ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.  

Στην προσφυγή που υπέβαλε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ο πρώην επίτροπος θέτει υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα του εντάλματος, υποστηρίζοντας ότι στο σχετικό έγγραφο δεν προσδιορίζονται με επαρκή σαφήνεια ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να τελέστηκαν οι πράξεις που του αποδίδονται, παρότι, όπως επισημαίνει, τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Παράλληλα, προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι δεν προσδιορίζεται επαρκώς η εθνική δικαστική απόφαση ή το εθνικό ένταλμα στο οποίο στηρίχθηκε η έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος, όπως προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Κομισιόν: Έγιναν έλεγχοι συμμόρφωσης και όχι εσωτερική έρευνα

Νωρίτερα σήμερα (25/6) ο εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε πως ο έλεγχος που είχε διενεργηθεί αφορούσε μόνον τον εάν τηρήθηκαν οι όροι που είχαν τεθεί για τη συμμετοχή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στην Fight Impunity και όχι τη δραστηριότητα της ΜΚΟ ή τις καταγγελίες που συνδέονται με το Qatargate.

Ο ίδιος σημείωσε πως από τους συγκεκριμένους ελέγχους δεν προέκυψε ένδειξη παραβίασης των αντίστοιχων διατάξεων. Ωστόσο, διευκρίνισε πως δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Κομισιόν η έρευνα σχετικά με την υπόθεση του Qatargate, αλλά είναι αρμοδιότητα των βελγικών αρχών. Επομένως, όπως ανέφερε, ο έλεγχος που διενεργήθηκε δεν αφορούσε στη λειτουργία της ΜΚΟ.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος Τύπου Πάολα Πίνιο εξήγησε πως η «εικαζόμενη παράβαση καθήκοντος» είναι ένα «εντελώς διαφορετικό ζήτημα» από τους ελέγχους συμμόρφωσης, επί του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε κανέναν ρόλο.

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