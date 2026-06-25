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Κομισιόν για Αβραμόπουλο: Δεν έγινε εσωτερική έρευνα, αλλά έλεγχος συμμόρφωσης
Πολιτική
19:37 - 25 Ιουν 2026

Κομισιόν για Αβραμόπουλο: Δεν έγινε εσωτερική έρευνα, αλλά έλεγχος συμμόρφωσης

Reporter.gr Newsroom
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Διευκρινίσεις σχετικά με τον έλεγχο που διενήργησε για την ΜΚΟ Παντσέρι έδωσε η Κομισιόν, αναφέροντας ότι η έρευνα της αφορούσε μόνον τον εάν τηρήθηκαν οι όροι που είχαν τεθεί για τη συμμετοχή του Δημήτρη Αβραμόπουλου στην Fight Impunity και όχι τη δραστηριότητα της ΜΚΟ ή τις καταγγελίες που συνδέονται με το Qatargate.  

«Δεν επρόκειτο για εσωτερική έρευνα, αλλά για εσωτερικούς ελέγχους», ξεκαθάρισε σήμερα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Μπάλας Ουγιβάρι, απαντώντας στις δηλώσεις του πρώην Επιτρόπου ότι η διαδικασία που διεξήχθη κατόπιν αιτήματος της Κομισιόν δεν εντόπισε κανένα στοιχείο παρέμβασής του υπέρ του Κατάρ.

«H θέση μας κοινοποιήθηκε την Τρίτη, και θυμάμαι τη συνέντευξη Τύπου του μεσημεριού της 21ης Δεκεμβρίου 2022, την οποία ξαναείδα ο ίδιος, και δεν θυμάμαι να χρησιμοποίησα τη λέξη εσωτερική έρευνα. Αυτό που είχαμε ήταν εσωτερικοί έλεγχοι» ανέφερε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής στην ενημέρωση, τονίζοντας ότι η έρευνα είναι αρμοδιότητα των βελγικών Αρχών.

«Να θυμίσω το πλαίσιο: επρόκειτο για μια δραστηριότητα μετά τη λήξη της εντολής του, την οποία το Σώμα των Επιτρόπων, στο σύνολό του, ενέκρινε για τον πρώην Επίτροπο τον Φεβρουάριο του 2021. Αυτό, παρεμπιπτόντως, έγινε βάσει διαβούλευσης με την Ανεξάρτητη Επιτροπή Δεοντολογίας. Τόσο οι απόψεις της Ανεξάρτητης Επιτροπής Δεοντολογίας όσο και η συλλογική απόφαση του Σώματος είναι δημόσιες» σημείωσε ακόμη, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η διαφορά μεταξύ ελέγχου και έρευνας

Ο Ουγιβάρι υπενθύμισε πως «επιβλήθηκαν επίσης ορισμένοι περιορισμοί στον πρώην Επίτροπο, κάτι που επίσης αποτελεί γενικό μέτρο της Επιτροπής»

Ανέφερε, ακόμη, «στη συνέχεια, πράγματι, στα τέλη του 2022, προβήκαμε σε εσωτερικούς ελέγχους για να διαπιστώσουμε κατά πόσον ο πρώην Επίτροπος σεβάστηκε όλες τις σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στην απόφαση αυτή του Σώματος. Άρα επρόκειτο για εσωτερικούς ελέγχους, όχι εσωτερική έρευνα».

«Και εκείνη την εποχή, δηλαδή το 2022, δεν είχαμε καμία ένδειξη παράβασης των αντίστοιχων διατάξεων. Αλλά και πάλι, όπως υπενθυμίσαμε την περασμένη Τρίτη, εξετάσαμε μόνο κατά πόσον σεβάστηκε τα μέτρα. Δεν εξετάσαμε τη λειτουργία της ΜΚΟ ως τέτοια. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό ζήτημα. Δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας. Αυτό είναι στη δικαιοδοσία των βελγικών αρχών», είπε ακόμη.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου Πάολα Πίνιο ανέφερε πως «με άλλα λόγια, άλλο πράγμα είναι να εγκρίνεις τη δραστηριότητα μετά τη λήξη της εντολής του και να βεβαιωθείς ότι τηρούνται οι όροι που θέσαμε, και εντελώς διαφορετικό ζήτημα η εικαζόμενη παράβαση καθήκοντος, για την οποία δεν είχαμε κανέναν ρόλο».

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