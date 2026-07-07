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Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία
Πολιτική
18:38 - 07 Ιουλ 2026

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Reporter.gr Newsroom
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Βολές κατά μελών της κυβέρνησης εξαπέλυσε με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ την Τρίτη (7/7), κάνοντας λόγο για λασπολογία κατά του Αλέξη Τσίπρα και τονίζοντας ότι το νέο κόμμα δεν θα ακολουθήσει την τοξικότητα.  

Μία ημέρα νωρίτερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης είχε αποκαλέσει τον πρώην πρωθυπουργό «βρωμιάρη», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τον πιο διεφθαρμένο υπουργό της μεταπολίτευσης. Τους ισχυρισμούς του απέρριψε νωρίτερα στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος του κόμματος Άννα Παπαδοπούλου.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Καλά ξεμπερδέματα κύριε Μητσοτάκη

Την επόμενη της κατάθεσης αίτησης στον Άρειο Πάγο από τον πρώην πρωθυπουργό κ. Σαμαρά για την διερεύνηση της κατάλυσης κάθε έννοιας κράτους δικαίου από τον κ. Μητσοτάκη, με το Predator και τις παράνομες παρακολουθήσεις, η κυβέρνηση δείχνει να βρίσκεται σε πανικό, ανήμπορη να δικαιολογήσει και να διαχειριστεί τα αποτελέσματα των επιλογών της.

Και τι επιλέγει για να ξεφύγει ;

Να εκτελέσει μια οργανωμένη επίθεση λάσπης εναντίον του βασικού της πολιτικού αντιπάλου, του Αλ.Τσίπρα. Αρχικά από στελέχη της, σήμερα και από τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη μέσω του εκπροσώπου του.

Πρώτα κατήγγειλαν τον Αλέξη Τσίπρα ως φίλο των τρομοκρατών, αργότερα ως προστάτη των φυλακισμένων κακοποιών, σήμερα ως ανέντιμο πρωθυπουργό που νομοθετούσε κατά παραγγελία.

Για άλλη μια φορά ξεκαθαρίζουμε ότι στον δρόμο της αθλιότητας και της τοξικότητας δεν θα ακολουθήσουμε όσο κι αν προκληθούμε.

Η ΕΛΑΣ και τα στελέχη της θα συνεχίσουν να μιλάνε για τα προβλήματα του σήμερα και για τις λύσεις που έχει ανάγκη η κοινωνία. Γιατί αυτό είναι που ενδιαφέρει τους πολίτες και αυτό ακριβώς θέλει να αποφύγει η κυβέρνηση.

Από εκεί και πέρα ευχόμαστε στον κ. Μητσοτάκη καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία.

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