Επίδομα άδειας 2026: Ποιοι το δικαιούνται, πώς υπολογίζεται – Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί

Το επίδομα άδειας αποτελεί θεσμοθετημένο δικαίωμα για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και καταβάλλεται κάθε χρόνο μαζί με την ετήσια κανονική άδεια. Πότε, όμως, πρέπει να καταβληθεί, πως υπολογίζεται στον μισθό του εργαζόμενου και ποιοι το δικαιούνται;

Η παροχή αυτή συνδέεται με τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου και διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, τόσο ως προς τον τρόπο υπολογισμού της όσο και ως προς τον χρόνο καταβολής της.

Πώς διαμορφώνεται το ποσό του επιδόματος

Το ύψος του επιδόματος άδειας εξαρτάται από τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης και τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου κατά τον χρόνο χορήγησης της άδειας.

Η εργατική νομοθεσία προβλέπει ότι ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις συνήθεις αποδοχές που λαμβάνει ο εργαζόμενος, ενώ παράλληλα ισχύουν ανώτατα όρια στο ποσό που μπορεί να καταβληθεί.

Ειδικότερα:

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές που αντιστοιχούν σε 15 ημέρες εργασίας, δηλαδή ουσιαστικά το μισό του μηνιαίου μισθού.

Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ποσοστά ή άλλο σύστημα αμοιβής, το ανώτατο όριο αντιστοιχεί στις αποδοχές 13 ημερών εργασίας, ενώ στην πράξη το επίδομα ισούται με 15 ημερομίσθια, σύμφωνα με το ισχύον εργατικό πλαίσιο.

Το τελικό ποσό καθορίζεται πάντοτε με βάση τις τακτικές αποδοχές και τους όρους της σύμβασης εργασίας.

Πότε πρέπει να πληρωθεί

Η καταβολή του επιδόματος άδειας είναι υποχρεωτική και δεν μπορεί να μετατεθεί μετά την έναρξη της άδειας.

Ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει το επίδομα το αργότερο την ημέρα που ξεκινά η κανονική άδεια του εργαζομένου, ώστε εκείνος να έχει στη διάθεσή του το σχετικό ποσό κατά τη διάρκεια της άδειάς του.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για την κανονική άδεια

Η ελληνική εργατική νομοθεσία κατοχυρώνει το δικαίωμα κάθε εργαζομένου να λαμβάνει ετήσια άδεια με αποδοχές. Ο προγραμματισμός της πραγματοποιείται σε συνεννόηση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

Από τη στιγμή που ο εργαζόμενος υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση της άδειας, ο εργοδότης υποχρεούται να την εγκρίνει και να τη χορηγήσει εντός δύο μηνών.

Παράλληλα, ο εργαζόμενος προστατεύεται κατά τη διάρκεια της νόμιμης άδειάς του, καθώς ο εργοδότης δεν έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας όσο εκείνος βρίσκεται σε κανονική άδεια.

Οι κανόνες για τις θερινές άδειες

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για την περίοδο των θερινών αδειών. Η νομοθεσία ορίζει ότι τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων κάθε επιχείρησης πρέπει να λάβει την ετήσια άδειά του στο διάστημα από την 1η Μαΐου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην ομαλή κατανομή των αδειών μέσα στη θερινή περίοδο, εξασφαλίζοντας αφενός την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων και αφετέρου το δικαίωμα των εργαζομένων να προγραμματίζουν εγκαίρως τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

Το επίδομα άδειας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εργασιακών δικαιωμάτων των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και καταβάλλεται υποχρεωτικά μαζί με την κανονική άδεια. Ο υπολογισμός του βασίζεται στις τακτικές αποδοχές, ενώ η καταβολή του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της άδειας. Παράλληλα, το ισχύον πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένες προθεσμίες για τη χορήγηση της άδειας και προστατεύει τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από την εργασία.