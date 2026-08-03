ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επίδομα άδειας 2026: Ποιοι το δικαιούνται, πώς υπολογίζεται – Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί
Εργασιακά
08:01 - 03 Αυγ 2026

Επίδομα άδειας 2026: Ποιοι το δικαιούνται, πώς υπολογίζεται – Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το επίδομα άδειας αποτελεί θεσμοθετημένο δικαίωμα για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και καταβάλλεται κάθε χρόνο μαζί με την ετήσια κανονική άδεια. Πότε, όμως, πρέπει να καταβληθεί, πως υπολογίζεται στον μισθό του εργαζόμενου και ποιοι το δικαιούνται;

Η παροχή αυτή συνδέεται με τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου και διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες, τόσο ως προς τον τρόπο υπολογισμού της όσο και ως προς τον χρόνο καταβολής της.

Πώς διαμορφώνεται το ποσό του επιδόματος

Το ύψος του επιδόματος άδειας εξαρτάται από τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης και τις τακτικές αποδοχές του εργαζομένου κατά τον χρόνο χορήγησης της άδειας.

Η εργατική νομοθεσία προβλέπει ότι ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις συνήθεις αποδοχές που λαμβάνει ο εργαζόμενος, ενώ παράλληλα ισχύουν ανώτατα όρια στο ποσό που μπορεί να καταβληθεί.

Ειδικότερα:

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές που αντιστοιχούν σε 15 ημέρες εργασίας, δηλαδή ουσιαστικά το μισό του μηνιαίου μισθού.

Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ποσοστά ή άλλο σύστημα αμοιβής, το ανώτατο όριο αντιστοιχεί στις αποδοχές 13 ημερών εργασίας, ενώ στην πράξη το επίδομα ισούται με 15 ημερομίσθια, σύμφωνα με το ισχύον εργατικό πλαίσιο.

Το τελικό ποσό καθορίζεται πάντοτε με βάση τις τακτικές αποδοχές και τους όρους της σύμβασης εργασίας.

Πότε πρέπει να πληρωθεί

Η καταβολή του επιδόματος άδειας είναι υποχρεωτική και δεν μπορεί να μετατεθεί μετά την έναρξη της άδειας.

Ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει το επίδομα το αργότερο την ημέρα που ξεκινά η κανονική άδεια του εργαζομένου, ώστε εκείνος να έχει στη διάθεσή του το σχετικό ποσό κατά τη διάρκεια της άδειάς του.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για την κανονική άδεια

Η ελληνική εργατική νομοθεσία κατοχυρώνει το δικαίωμα κάθε εργαζομένου να λαμβάνει ετήσια άδεια με αποδοχές. Ο προγραμματισμός της πραγματοποιείται σε συνεννόηση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

Από τη στιγμή που ο εργαζόμενος υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση της άδειας, ο εργοδότης υποχρεούται να την εγκρίνει και να τη χορηγήσει εντός δύο μηνών.

Παράλληλα, ο εργαζόμενος προστατεύεται κατά τη διάρκεια της νόμιμης άδειάς του, καθώς ο εργοδότης δεν έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας όσο εκείνος βρίσκεται σε κανονική άδεια.

Οι κανόνες για τις θερινές άδειες

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για την περίοδο των θερινών αδειών. Η νομοθεσία ορίζει ότι τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων κάθε επιχείρησης πρέπει να λάβει την ετήσια άδειά του στο διάστημα από την 1η Μαΐου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην ομαλή κατανομή των αδειών μέσα στη θερινή περίοδο, εξασφαλίζοντας αφενός την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων και αφετέρου το δικαίωμα των εργαζομένων να προγραμματίζουν εγκαίρως τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι

Το επίδομα άδειας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εργασιακών δικαιωμάτων των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και καταβάλλεται υποχρεωτικά μαζί με την κανονική άδεια. Ο υπολογισμός του βασίζεται στις τακτικές αποδοχές, ενώ η καταβολή του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη της άδειας. Παράλληλα, το ισχύον πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένες προθεσμίες για τη χορήγηση της άδειας και προστατεύει τους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από την εργασία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τουρνάς για τραγωδία στην Ψάθα: Εξαιρετικά δύσκολη ημέρα – Οι σκέψεις μας στις οικογένειες των θυμάτων
Πολιτική

Τουρνάς για τραγωδία στην Ψάθα: Εξαιρετικά δύσκολη ημέρα – Οι σκέψεις μας στις οικογένειες των θυμάτων

Σε ένα περιβάλλον διαρκών ανατροπών οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναζητούν σταθερότητα στο ρεύμα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σε ένα περιβάλλον διαρκών ανατροπών οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναζητούν σταθερότητα στο ρεύμα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τέλος χρόνου για τις φορολογικές δηλώσεις
Φορολογία

Τέλος χρόνου για τις φορολογικές δηλώσεις

ΑΑΔΕ: Καταβολή €24,8 εκατ. σε 88.833 αγρότες για τη δεύτερη δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΑΔΕ: Καταβολή €24,8 εκατ. σε 88.833 αγρότες για τη δεύτερη δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου

Bally’s Intralot: Μέρισμα €0,01626 ανά μετοχή – Από 27 Ιουλίου η καταβολή στους μετόχους
Ανακοινώσεις

Bally’s Intralot: Μέρισμα €0,01626 ανά μετοχή – Από 27 Ιουλίου η καταβολή στους μετόχους

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ &amp; καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9
Ανακοινώσεις

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
03/08/2026 - 09:12

Τουρισμός και πυρκαγιές: Νέα μεταβλητή για το last minute – Η κρίσιμη μάχη της επόμενης ημέρας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
03/08/2026 - 08:50

Δώστε επιτέλους αυξήσεις στους πυροσβέστες

Οικονομία
03/08/2026 - 08:48

Χρηματοδότηση Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μεγαλόπολης από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025

Ειδήσεις
03/08/2026 - 08:32

Δεν ισχύουν από σήμερα (3/8) οι παλιές ταυτότητες για ταξίδια στο εξωτερικό

Ειδήσεις
03/08/2026 - 08:22

Πέθανε ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς

Πολιτική
03/08/2026 - 08:11

«Μπρα ντε φερ» ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ για τη δεύτερη θέση, με φόντο τις χρηματοδοτήσεις

Εργασιακά
03/08/2026 - 08:01

Επίδομα άδειας 2026: Ποιοι το δικαιούνται, πώς υπολογίζεται – Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί

Εργασιακά
03/08/2026 - 07:52

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ναυτιλία
03/08/2026 - 07:47

Δυναμική επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 07:33

Σε ένα περιβάλλον διαρκών ανατροπών οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναζητούν σταθερότητα στο ρεύμα

Ειδήσεις
02/08/2026 - 21:53

Bloomberg: Η τραγωδία στην Αττική αποκαλύπτει τους θανάσιμους κινδύνους της αεροπυρόσβεσης στην Ευρώπη

Πολιτική
02/08/2026 - 21:42

Τουρνάς για τραγωδία στην Ψάθα: Εξαιρετικά δύσκολη ημέρα – Οι σκέψεις μας στις οικογένειες των θυμάτων

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
02/08/2026 - 21:40

FT: Η Air France-KLM βλέπει ευκαιρίες από την εξαγορά της easyJet

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/08/2026 - 21:15

Κοινωνικό Τιμολόγιο 2026: Νέα υποχρεωτική αίτηση για όλους – Ποιοι χάνουν την έκπτωση από 1/10

Πολιτική
02/08/2026 - 21:04

Η Καρυστιανού διαγράφει τον Αυγερινό και αυτός ανταπαντά με το «Ζητείται Ελπίς» και βαριές αιχμές

Πολιτική
02/08/2026 - 20:59

Το «αντίο» των πολιτικών στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη

Πολιτική
02/08/2026 - 20:29

Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας Μητσοτάκης και Τασούλας: Ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
02/08/2026 - 20:25

Αναμπουμπούλες και πολιτικό gaslighting

Πολιτική
02/08/2026 - 20:10

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους δύο νεκρούς της αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα

Πολιτική
02/08/2026 - 19:59

«Η Ελλάδα πενθεί»: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τα θύματα της φωτιάς στην Ψάθα

Υγεία
02/08/2026 - 19:45

Γεωργιάδης από Δυτική Αττική: Το ΕΣΥ σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι στις πυρκαγιές

Ειδήσεις
02/08/2026 - 19:24

Συνελήφθη και ομολόγησε 26χρονος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη

Οικονομία
02/08/2026 - 19:14

Κομισιόν: Επιβεβαιώνει την επαναφορά της διαπίστευσης του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 19:03

Ψάθα: Δύο νεκροί από τη σύγκρουση ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά

Πολιτική
02/08/2026 - 18:24

Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 93 ετών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 18:16

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

Εμπορεύματα
02/08/2026 - 17:25

ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Σεπτέμβριο

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Θέουτα: Αποχώρησαν οι περισσότεροι μετανάστες - Οι μαρτυρίες, η κριτική της ΕΕ και η απάντηση Σάντσεθ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ