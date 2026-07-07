ΕΛΑΣ για «έκρηξη» Γεωργιάδη: Ανίερο να κουνούν το δάχτυλο για εντιμότητα αυτοί που είναι μέσα στα σκάνδαλα

«Ανίερο να κουνούν το δάχτυλο για εντιμότητα αυτοί που είναι μέσα στα σκάνδαλα» τόνισε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Άννα Παπαδοπούλου, απαντώντας στην επίθεση του Άδωνη Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Δευτέρας (7/7) ο Υπουργός Υγείας εξερράγη κατά του επικεφαλής της ΕΛΑΣ χαρακτηρίζοντάς τον τον «πιο διεφθαρμένο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης» παραποέμποντας σε παλαιότερες αναφορές του Σταύρου Κοντονή και του Στέφανου Κασσελάκη. Ο κ. Γεωργιάδης ισχυρίστηκε ότι ο κ. Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικά. Τον κάλεσε μάλιστα να προχωρήσει σε μήνυση εναντίον του.

«Είχαν διερευνηθεί, αυτά που είπε ο κ. Κοντονής, με αυτεπάγγελτη έρευνα από τη Δικαιοσύνη και η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο» υπενθύμισε η Άννα Παπαδοπούλου και πρόσθεσε ότι η Ν.Δ. και ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρονται στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης ανάλογα με το πώς τους αρέσουν και πώς ανταποκρίνονται σε αυτά που πιστεύουν. Επίσης πριν λίγο καιρό ο κ. Γεωργιάδης ήταν αυτός που έλεγε ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας από τους πιο λαμπερούς πολιτικούς της γενιάς του», είπε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στον ΣΚΑΙ.

Η Άννα Παπαδοπούλου συνέχισε: «Έξω στην ελληνική κοινωνία, αν για κάτι διακρίνεται ο Αλέξης Τσίπρας είναι για την εντιμότητα του και δυστυχώς αυτού του είδους οι τοποθετήσεις του κυρίου Γεωργιάδη δείχνουν τον πανικό τους». Διότι εδώ έχουμε να αντιπαρατεθούμε με μία κυβέρνηση σκανδάλων και διαφθοράς με 44 στελέχη της με εμπλεκόμενα, όπως αναδείχθηκε και στη χθεσινή Συνέντευξη Τύπου. Συμπερασματικά πρόσθεσε: «Να κουνούν το δάχτυλο για εντιμότητα αυτοί που είναι μέσα στα σκάνδαλα είναι λίγο ανίερο».

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