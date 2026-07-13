GPO: Ακρίβεια και διαφθορά καθορίζουν την ψήφο – Σταθερό προβάδισμα για τη ΝΔ

Σταθερά πρώτη παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της GPO, ενώ στη δεύτερη θέση εδραιώνεται η ΕΛΑΣ. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφουν απώλειες, σε μια συγκυρία όπου η δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση δεν φαίνεται να μεταφράζεται σε ουσιαστική ενίσχυση της αντιπολίτευσης.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 25,7%, παραμένοντας ουσιαστικά σταθερή σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Η ΕΛΑΣ ακολουθεί με 14,5%, διατηρώντας τις δυνάμεις της, ενώ το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στο 9,5% από 10,2%.

Το κόμμα «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει ποσοστό 6,1%, έναντι 9,2% στην πρώτη επίσημη καταγραφή του. Μικρή άνοδο σημειώνουν η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής, ενώ η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ κινούνται στο 8%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ φτάνει το 29,3%, η ΕΛΑΣ το 16,6% και το ΠΑΣΟΚ το 10,8%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ με 9,1%, η «Ελπίδα» με 7%, άλλο κόμμα με 5,3%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, η Φωνή Λογικής με 3,2%, ενώ Νίκη, ΜέΡΑ25 και ΣΥΡΙΖΑ καταγράφουν χαμηλότερα ποσοστά.

Παρά τη διατήρηση της εκλογικής πρωτιάς της ΝΔ, η δημοσκόπηση καταγράφει έντονη δυσαρέσκεια για το κυβερνητικό έργο. Το 68,6% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά τους κυβερνητικούς χειρισμούς, ωστόσο η φθορά αυτή δεν αποτυπώνεται σε ενίσχυση της αντιπολίτευσης.

Ειδικότερα, το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει συνολική αρνητική αξιολόγηση 79,6%, καθώς μόλις το 5,1% αξιολογεί θετικά την έως τώρα πορεία του και το 13,5% μάλλον θετικά.

Η ακρίβεια αναδεικνύεται ως ο σημαντικότερος παράγοντας που θα επηρεάσει την ψήφο στις επόμενες εκλογές, καθώς την επιλέγει το 68,5% των πολιτών. Ακολουθούν η διαφθορά και το κράτος δικαίου με 49,9%, ενώ τρίτη προτεραιότητα αποτελούν τα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως η Υγεία, η Παιδεία, η στέγαση και η εργασία, με 41,8%.

Στη σύγκριση της επταετούς διακυβέρνησης της ΝΔ με την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, το 41,5% δηλώνει ότι η προσωπική και οικογενειακή του κατάσταση παραμένει ίδια. Το 28,9% θεωρεί ότι είναι καλύτερη τα τελευταία επτά χρόνια, ενώ το 26,7% εκτιμά ότι ήταν καλύτερη κατά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Η έρευνα καταγράφει ακόμη αυξημένο ενδιαφέρον για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν αυξάνεται στο 12,3%, έναντι 9,2% στην προηγούμενη μέτρηση.

Στα επιμέρους πεδία πολιτικής, η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα στην οικονομία με 32,3%, έναντι 21,2% της ΕΛΑΣ και 13,3% του ΠΑΣΟΚ, ενώ στην εξωτερική πολιτική προηγείται με 39,2%, αφήνοντας δεύτερη την ΕΛΑΣ με 18,1%.

Αντίθετα, στο ζήτημα της διαφθοράς, η ΕΛΑΣ εμφανίζεται πρώτη στις προτιμήσεις των πολιτών με 24,2%, έναντι 21,7% της ΝΔ και 13,3% του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, το 38,7% δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται κανένα κόμμα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, στοιχείο που αποτυπώνει το υψηλό επίπεδο δυσπιστίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα συνολικά.

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