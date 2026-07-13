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Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές μετά την κλιμάκωση της έντασης ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια
10:46 - 13 Ιουλ 2026

Στο «κόκκινο» οι ευρωαγορές μετά την κλιμάκωση της έντασης ΗΠΑ-Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωαγορές κινούνται σε αρνητικό έδαφος τη Δευτέρα (13/7) ακολουθώντας την πτωτική πορεία των ασιατικών χρηματιστηρίων, μετά τις νέες ανταλλαγές πυραυλικών επιθέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe υποχωρεί αυτή την ώρα κατά 0,17% στις 640,04 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτης να κινούνται επίσης σε αρνητικό έδαφος.

Πιο αναλυτικά, ο γερμανικός DAX σημειώνει αυτή την ώρα πτώση 0,24% στις 25,026.00 μονάδες, ενώ πτωτικά κινείται και ο γαλλικός CAC κατά 0,30% στις 8,313.69 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο βρετανικός FTSE σημειώνει μικρή πτώση 0,04% στις 10,494.00 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες τώρα, ο ισπανικός ΙΒΕΧ καταγράφει μείωση 0,47% στις 19,293.36 μονάδες, ενώ πτώση σημειώνει και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 0,08% στις 52,551.50 μονάδες.

Επεκτείνεται το sell-off στην τεχνολογία

Στο μέτωπο των μετοχών τώρα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες ημιαγωγών καταγράφουν σημαντικές απώλειες στις πρώτες συναλλαγές, ακολουθώντας την πτωτική πορεία των ασιατικών κατασκευαστών τσιπ, καθώς η αποχώρηση των επενδυτών από τις τεχνολογικές μετοχές εξαπλώνεται στις διεθνείς αγορές.

Ειδικότερα, η γερμανική Infineon Technologies υποχωρεί κατά 2,3%, ενώ οι ολλανδικές ASMI και ASML σημειώνουν απώλειες 2,1% και 1,5% αντίστοιχα. Παράλληλα, η STMicroelectronics καταγράφει πτώση 2,4%.

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι απώλειες αυτές ακολουθούν τη βουτιά άνω του 15% που σημείωσαν τη Δευτέρα οι μετοχές της SK Hynix στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, μετά την εισαγωγή της εταιρείας στο Nasdaq την Παρασκευή. Την ίδια ώρα, οι μετοχές της Samsung υποχώρησαν κατά 10,7%.

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