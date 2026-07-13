Από την Κρήτη ξεκίνησε η... κούρσα επαφών της κυβέρνησης με επιχειρήσεις ενόψει ΔΕΘ

Το Ηράκλειο επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για φορολογικά θέματα, Δημήτρης Μαρκόπουλος, στο πλαίσιο της έναρξης του πανελλαδικού κοινωνικού διαλόγου ενόψει της ΔΕΘ με εκπροσώπους της αγοράς, των παραγωγικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκε η ανοικτή σύσκεψη στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Βαγγέλη Καρκανάκη, και εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων του νομού.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν καθημερινά τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες της περιοχής, καθώς και θέματα που αφορούν την τοπική ανάπτυξη. Παράλληλα κατατέθηκαν προτάσεις σχετικά με τη φορολογία επιχειρήσεων, επαγγελματιών και φυσικών προσώπων, το τουριστικό προϊόν, την αγορά εργασίας, τις 72 δόσεις και τις πρόσφατες ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες και όσους έχουν οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος χαρακτήρισε την Κρήτη υπόδειγμα της παραγωγικής Ελλάδας, τονίζοντας ότι αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την Κυβέρνηση. Όπως σημείωσε, ο κοινωνικός διάλογος ξεκινά από το Ηράκλειο και θα συνεχιστεί σε όλη την Ελλάδα, καθώς στόχος είναι οι οικονομικές παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ να διαμορφωθούν μέσα από την επαφή με την πραγματική οικονομία.

Ο Υφυπουργός ανέφερε ότι η περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με μέτρα κοστολογημένα και όχι ανέφικτες υποσχέσεις, παραμένουν ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα. Υπενθύμισε ότι έχουν ήδη μειωθεί 83 φόροι και εισφορές, με ελαφρύνσεις ύψους 9,5 δισ. ευρώ ετησίως, και προανήγγειλε νέες παρεμβάσεις με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους αλλά και όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Αναγνώρισε ότι η ακρίβεια αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση, αναφέροντας σειρά δράσεων και πρόσφατων κυβερνητικών πρωτοβουλιών για την αύξηση των εισοδημάτων αλλά και την επιβολή προστίμων, διαβεβαιώνοντας ότι, όπου απαιτηθεί, θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Βαγγέλης Καρκανάκης, χαρακτήρισε την επίσκεψη έμπρακτη απόδειξη ότι η φορολογική πολιτική δεν σχεδιάζεται μόνο στα κεντρικά γραφεία, αλλά και σε διαρκή επαφή με την πραγματική οικονομία της περιφέρειας, εκεί όπου οι αποφάσεις μεταφράζονται σε καθημερινότητα για χιλιάδες επιχειρήσεις. Παρέδωσε, μάλιστα, στον Υφυπουργό υπόμνημα με τις θέσεις του Επιμελητηρίου, σημειώνοντας ότι η μικρομεσαία επιχείρηση χρειάζεται περισσότερη ρευστότητα, δικαιότερες ρυθμίσεις και ένα κράτος που λειτουργεί ως εταίρος στην ανάπτυξη.

Στη συνάντηση παρέστησαν οι βουλευτές Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης και Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του βουλευτή Ηρακλείου Μάξιμου Σενετάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Μιχάλης Βάμβουκας και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Δημήτρης Χριστοφοράκης. Εκπροσωπήθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ο Εμπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης, η Ένωση Ξενοδόχων Ανατολικής Κρήτης, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης και η Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων Κρήτης.

Ο κύκλος των επισκέψεων του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα συνεχιστεί με επόμενους σταθμούς τη Δυτική Αττική, τον Βόλο, την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλονίκη και τη Δυτική Μακεδονία.