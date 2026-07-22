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Συνάντηση ΚΟ ΠΑΣΟΚ-ΑΔΕΔΥ για τη συνταγματική αναθεώρηση: Η μονιμότητα διασφαλίζει τη νομιμότητα
Πολιτική
22:15 - 22 Ιουλ 2026

Συνάντηση ΚΟ ΠΑΣΟΚ-ΑΔΕΔΥ για τη συνταγματική αναθεώρηση: Η μονιμότητα διασφαλίζει τη νομιμότητα

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με αντιπροσωπεία της ΑΔΕΔΥ είχε νωρίτερα σήμερα (22/7) η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, στα γραφεία της στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η εκκρεμής διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος και ιδίως τα ζητήματα που σχετίζονται με το άρθρο 103 Σ. για την υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων.

Οι βουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιβεβαίωσαν και ανέλυσαν τις θέσεις του Κινήματος υπέρ της διατήρησης της μονιμότητας και της λειτουργίας ενός αντικειμενικού και δικαίου συστήματος αξιολόγησης σε επίπεδο κοινής νομοθεσίας, ασκώντας, παράλληλα, κριτική στις ιδεοληπτικές προτάσεις της ΝΔ.

Επίσης, κατά τη συζήτηση, εξειδικεύτηκε η θέση του ΠΑΣΟΚ για την ενίσχυση των Δημόσιων Πανεπιστημίων και τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών μη κερδοσκοπικών ΑΕΙ και κατά συνέπεια η αντίθεσή του Κινήματος στην πρόταση της ΝΔ για ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής στη συνάντηση συμμετείχαν οι βουλευτές Νάντια Γιαννακοπούλου, Ευαγγελία Λιακούλη, Δημήτρης Μάντζος, ο Γραμματέας της ΚΟ Δημήτρης Μπιάγκης, ο αναπληρωτής Γιάννης Τσίμαρης, καθώς και ο Διευθυντής ΚΟ Γιάννης Κουτσούκος.

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