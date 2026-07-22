ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
New York Times: Τον Ιούνιο του 2027 η δίκη του Μαδούρο
Ειδήσεις
21:00 - 22 Ιουλ 2026

New York Times: Τον Ιούνιο του 2027 η δίκη του Μαδούρο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ομοσπονδιακός δικαστής που προεδρεύει στην υπόθεση του Νικολάς Μαδούρο όρισε την Τετάρτη (22/7) την ημερομηνία έναρξης της δίκης του συλληφθέντος ηγέτη της Βενεζουέλας για τον Ιούνιο του 2027, εισάγοντας ορισμένα χρονικά ορόσημα σε μια ιδιαίτερα προβεβλημένη υπόθεση, η οποία μέχρι σήμερα εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς.

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδουν οι New York Times, ο δικαστής Άλβιν Κ. Χέλερσταϊν όρισε ως ημερομηνία έναρξης της δίκης την 1η Ιουνίου 2027, αφού οι εισαγγελείς και οι δικηγόροι του Μαδούρο είχαν αναφέρει το βράδυ της Τρίτης ότι είχαν συμφωνήσει στην ημερομηνία αυτή, ενόψει της ακροαματικής διαδικασίας της Τετάρτης.

Όπως συμβαίνει με όλες τις ημερομηνίες δίκης που ορίζονται πολύ νωρίτερα, το χρονοδιάγραμμα είναι προσωρινό και μπορεί να τροποποιηθεί, ιδιαίτερα εάν οι προσφυγές του Μαδούρο κατά της υπόθεσης εξεταστούν από ανώτερα δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο Μαδούρο, όσο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθησαν από αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση σε συγκρότημα κατοικιών στο Καράκας τον Ιανουάριο.

Από την πλευρά τους, έχουν δηλώσει αθώοι όσον αφορά τις κατηγορίες για συνωμοσία με στόχο τη διάπραξη ναρκο-τρομοκρατίας και την εισαγωγή κοκαΐνης, καθώς και σε άλλες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Δεν είναι σαφές εάν θα απαγγελθούν και πρόσθετες κατηγορίες.

Η στρατηγική υπεράσπισης που θα ακολουθήσει ο Μαδούρο

Ο δικαστής Χέλερσταϊν ενέκρινε την Τετάρτη το αίτημα των δικηγόρων να διεξαχθεί η προδικαστική διαδικασία σε δύο στάδια.

Αρχικά, ο Μαδούρο αναμένεται να αμφισβητήσει το κατά πόσο η αμερικανική κυβέρνηση έχει καν το δικαίωμα να τον διώξει ποινικά, επικαλούμενος κρατική ασυλία, η οποία, όπως υποστηρίζει, θα μπορούσε να απαλλάξει τον ίδιο από την ανάγκη να προχωρήσει σε περαιτέρω υπεράσπιση επί της ουσίας της υπόθεσης.

Όπως εξήγησε ο δικηγόρος του, Μπάρι Τζ. Πόλακ, στο δικαστήριο την Τετάρτη, εάν αυτό το επιχείρημα ή άλλα παρόμοια γίνουν δεκτά, ο Μαδούρο δεν θα χρειαστεί να αμφισβητήσει τις επιμέρους πτυχές της δίωξης.

Ο Πόλακ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο Μαδούρο θα αμφισβητήσει επίσης τη νομιμότητα της εξαιρετικής επιχείρησης μέσω της οποίας συνελήφθη και θα υποστηρίξει ότι διαθέτει ασυλία ως αρχηγός κράτους.

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, το τελευταίο επιχείρημα θεωρείται πιθανό να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και ενδέχεται τελικά να φτάσει έως το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Αν και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο Μαδούρο δεν ήταν ο νόμιμος πρόεδρος της Βενεζουέλας, η αμερικανική κυβέρνηση - και προσωπικά ο Ρούμπιο - έχουν αναγνωρίσει και ενισχύσει πολιτικά τη Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία ήταν αντιπρόεδρος του Μαδούρο και σήμερα ηγείται της Βενεζουέλας.

Ο Πόλακ ενδέχεται να υποστηρίξει ότι, νομιμοποιώντας την κα. Ροντρίγκες, η κυβέρνηση Τραμπ έχει στην πραγματικότητα αναγνωρίσει εμμέσως ότι και ο ίδιος ο Μαδούρο διέθετε νόμιμη εξουσία.

Εάν αυτά τα επιχειρήματα απορριφθούν, ο Μαδούρο αναμένεται να αμφισβητήσει τις λεπτομέρειες του κατηγορητηρίου, το οποίο τον κατηγορεί ότι διέφθειρε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και χρησιμοποίησε τον κρατικό μηχανισμό για την εξαγωγή κοκαΐνης σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι δικηγόροι του Μαδούρο αναμένεται να παρουσιάσουν αυτά τα επιχειρήματα, εφόσον χρειαστεί, στις αρχές του επόμενου έτους.

Ο Μαδούρο εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας χακί φόρμα κρατουμένου και αντάλλαξε χειραψίες με τους δικηγόρους του πριν φορέσει τα ακουστικά που του επέτρεπαν να ακούει τη μετάφραση της διαδικασίας, η οποία διεξαγόταν σε ένα για τον ίδιο ξένο δικαστικό περιβάλλον.

Η ακροαματική διαδικασία διήρκεσε μόλις 15 λεπτά και ο Μαδούρο αποχώρησε από την αίθουσα χαιρετώντας γρήγορα το ακροατήριο.

Σημειώνεται ότι η Τετάρτη σηματοδότησε την πρώτη του εμφάνιση σε δικαστήριο από τον Μάρτιο. Παρότι ο ηγέτης της Βενεζουέλας εξακολουθεί να προσελκύει πλήθος ανθρώπων εντός και εκτός του δικαστηρίου, οι μήνες κράτησής του φαίνεται πως έχουν περιορίσει σε κάποιο βαθμό το δημόσιο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλήθος έξω από το ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Λόουερ Μανχάταν την Τετάρτη ήταν μικρότερο σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις του, αν και η έντονη συναισθηματική φόρτιση που συνήθως προκαλεί ο Βενεζουελανός ηγέτης ήταν και πάλι εμφανής.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπαθανάσης: Νέα δάνεια 330 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ
Οικονομία

Παπαθανάσης: Νέα δάνεια 330 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Ευρωαγορές: Υψηλό δύο εβδομάδων για τον Stoxx με ώθηση από τις ενεργειακές μετοχές
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Υψηλό δύο εβδομάδων για τον Stoxx με ώθηση από τις ενεργειακές μετοχές

Καύσωνας και ρεκόρ ζήτησης δοκιμάζουν το ηλεκτρικό δίκτυο – «Ασπίδα» προστασίας οι ΑΠΕ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Καύσωνας και ρεκόρ ζήτησης δοκιμάζουν το ηλεκτρικό δίκτυο – «Ασπίδα» προστασίας οι ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα φωτιά στη Μέση Ανατολή: Ιράν και Τραμπ ανταλλάσσουν απειλές για χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές
Ειδήσεις

Νέα φωτιά στη Μέση Ανατολή: Ιράν και Τραμπ ανταλλάσσουν απειλές για χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές

Τραμπ προς Ιράν: Για κάθε επίθεση στο Ορμούζ θα καταστρέφουμε γέφυρες ή ενεργειακές υποδομές
Ειδήσεις

Τραμπ προς Ιράν: Για κάθε επίθεση στο Ορμούζ θα καταστρέφουμε γέφυρες ή ενεργειακές υποδομές

New York Post: Ο Τραμπ θέλει τον Ινφαντίνο για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ
Ειδήσεις

New York Post: Ο Τραμπ θέλει τον Ινφαντίνο για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ

Συμφωνία Τραμπ-Σαουδικής Αραβίας για τα πυρηνικά – Τι προβλέπει για το ουράνιο
Ειδήσεις

Συμφωνία Τραμπ-Σαουδικής Αραβίας για τα πυρηνικά – Τι προβλέπει για το ουράνιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
22/07/2026 - 21:15

Αγγλία: «Στοπ» στα ενεργειακά ποτά για τους κάτω των 16

Υγεία
22/07/2026 - 21:14

Δεν είναι ιδέα μας… Όλο και περισσότεροι, όλο και συχνότερα έχουν αλλεργίες

Ειδήσεις
22/07/2026 - 21:00

New York Times: Τον Ιούνιο του 2027 η δίκη του Μαδούρο

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
22/07/2026 - 20:45

ΕΕ: Εξετάζει αυστηρότερους κανόνες ιδιοκτησίας αεροπορικών θωρακίζοντας τις απέναντι σε ξένες εξαγορές

Οικονομία
22/07/2026 - 20:30

Παπαθανάσης: Νέα δάνεια 330 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 20:10

Ευρωαγορές: Υψηλό δύο εβδομάδων για τον Stoxx με ώθηση από τις ενεργειακές μετοχές

Ειδήσεις
22/07/2026 - 20:00

Στο στόχαστρο των Χούθι η Ερυθρά Θάλασσα - Ετοιμάζουν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:38

Πύρινη «κόλαση» στη Σικελία - Πολλά προβλήματα υδροδότησης στο νησί

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:20

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και δύο ακόμη περιφέρειες την Πέμπτη (23/7)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/07/2026 - 19:06

Καύσωνας και ρεκόρ ζήτησης δοκιμάζουν το ηλεκτρικό δίκτυο – «Ασπίδα» προστασίας οι ΑΠΕ

Ειδήσεις
22/07/2026 - 19:00

Πανελλαδικές: Την Πέμπτη (23/7) η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ειδήσεις
22/07/2026 - 18:45

ΠΑΠΕΙ: 88 χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση με μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και συγκίνησης

Ειδήσεις
22/07/2026 - 18:16

Χαλκιδική: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

Ανακοινώσεις
22/07/2026 - 18:03

LAMDA Development: Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού €320 εκατ. – Κίνηση που ενισχύει τη χρηματοοικονομική της θέση

Ειδήσεις
22/07/2026 - 17:57

Νέα φωτιά στη Μέση Ανατολή: Ιράν και Τραμπ ανταλλάσσουν απειλές για χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές

Σχόλια Αγοράς
22/07/2026 - 17:43

ΧΑ: Μάχη στις 2.500 μονάδες – Οι δεικτοβαρείς μετοχές κράτησαν τον Γενικό Δείκτη σε ανοδική τροχιά

Ναυτιλία
22/07/2026 - 17:33

D-Marin: Επαναπροσδιορίζει την premium εμπειρία στις μαρίνες, στις κορυφαίες φθινοπωρινές εκθέσεις σκαφών της Ευρώπης

Τεχνολογία
22/07/2026 - 17:28

Η Πλαίσιο Computers στην 6η θέση των Most Admired Companies 2026

Ναυτιλία
22/07/2026 - 17:27

Posidonia Project: Μια νέα εποχή για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας στην Ελλάδα

Ανακοινώσεις
22/07/2026 - 17:24

CPLP Shipping Holdings: Στις 27/7 η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους ομολογιούχους

Πολιτική
22/07/2026 - 17:22

Τέμπη: Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου, Αγοραστού σε δίκη για το «μπάζωμα»

Ειδήσεις
22/07/2026 - 17:22

Προβλήματα σε Messenger, Instragram και Facebook αναφέρουν χρήστες

Υγεία
22/07/2026 - 17:10

Καύσωνας χωρίς air condition: Τι να κάνετε για να κοιμηθείτε δροσερά

Πολιτική
22/07/2026 - 17:10

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ κατά Φάμελλου μετά την ανεξαρτητοποίηση: Η αριστερή ηθική απαιτεί παράδοση της έδρας

Πολιτική
22/07/2026 - 17:10

ΠΑΣΟΚ: Εθνική Λιμενική Πολιτική με δημόσιο έλεγχο και σχέδιο για τα νησιωτικά λιμάνια

Ειδήσεις
22/07/2026 - 17:02

Τραμπ προς Ιράν: Για κάθε επίθεση στο Ορμούζ θα καταστρέφουμε γέφυρες ή ενεργειακές υποδομές

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/07/2026 - 17:00

Πρωταθλητές μιλούν για όσα δεν βλέπουμε πίσω από τις μεγάλες διακρίσεις (vid.)

Ναυτιλία
22/07/2026 - 16:58

Reuters: Η Ελλάδα καλεί τον ελληνόκτητο στόλο να αυξήσει την ασφάλεια του στη Μαύρη Θάλασσα

Χρηματιστήρια
22/07/2026 - 16:52

«Πιέσεις» στη Wall λόγω της ανόδου του πετρελαίου - Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Ειδήσεις
22/07/2026 - 16:47

Σφοδρές καταιγίδες σαρώνουν τα Βαλκάνια: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ