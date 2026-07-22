New York Times: Τον Ιούνιο του 2027 η δίκη του Μαδούρο

Ο ομοσπονδιακός δικαστής που προεδρεύει στην υπόθεση του Νικολάς Μαδούρο όρισε την Τετάρτη (22/7) την ημερομηνία έναρξης της δίκης του συλληφθέντος ηγέτη της Βενεζουέλας για τον Ιούνιο του 2027, εισάγοντας ορισμένα χρονικά ορόσημα σε μια ιδιαίτερα προβεβλημένη υπόθεση, η οποία μέχρι σήμερα εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς.

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδουν οι New York Times, ο δικαστής Άλβιν Κ. Χέλερσταϊν όρισε ως ημερομηνία έναρξης της δίκης την 1η Ιουνίου 2027, αφού οι εισαγγελείς και οι δικηγόροι του Μαδούρο είχαν αναφέρει το βράδυ της Τρίτης ότι είχαν συμφωνήσει στην ημερομηνία αυτή, ενόψει της ακροαματικής διαδικασίας της Τετάρτης.

Όπως συμβαίνει με όλες τις ημερομηνίες δίκης που ορίζονται πολύ νωρίτερα, το χρονοδιάγραμμα είναι προσωρινό και μπορεί να τροποποιηθεί, ιδιαίτερα εάν οι προσφυγές του Μαδούρο κατά της υπόθεσης εξεταστούν από ανώτερα δικαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο Μαδούρο, όσο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθησαν από αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση σε συγκρότημα κατοικιών στο Καράκας τον Ιανουάριο.

Από την πλευρά τους, έχουν δηλώσει αθώοι όσον αφορά τις κατηγορίες για συνωμοσία με στόχο τη διάπραξη ναρκο-τρομοκρατίας και την εισαγωγή κοκαΐνης, καθώς και σε άλλες κατηγορίες που τους αποδίδονται. Δεν είναι σαφές εάν θα απαγγελθούν και πρόσθετες κατηγορίες.

Η στρατηγική υπεράσπισης που θα ακολουθήσει ο Μαδούρο

Ο δικαστής Χέλερσταϊν ενέκρινε την Τετάρτη το αίτημα των δικηγόρων να διεξαχθεί η προδικαστική διαδικασία σε δύο στάδια.

Αρχικά, ο Μαδούρο αναμένεται να αμφισβητήσει το κατά πόσο η αμερικανική κυβέρνηση έχει καν το δικαίωμα να τον διώξει ποινικά, επικαλούμενος κρατική ασυλία, η οποία, όπως υποστηρίζει, θα μπορούσε να απαλλάξει τον ίδιο από την ανάγκη να προχωρήσει σε περαιτέρω υπεράσπιση επί της ουσίας της υπόθεσης.

Όπως εξήγησε ο δικηγόρος του, Μπάρι Τζ. Πόλακ, στο δικαστήριο την Τετάρτη, εάν αυτό το επιχείρημα ή άλλα παρόμοια γίνουν δεκτά, ο Μαδούρο δεν θα χρειαστεί να αμφισβητήσει τις επιμέρους πτυχές της δίωξης.

Ο Πόλακ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι ο Μαδούρο θα αμφισβητήσει επίσης τη νομιμότητα της εξαιρετικής επιχείρησης μέσω της οποίας συνελήφθη και θα υποστηρίξει ότι διαθέτει ασυλία ως αρχηγός κράτους.

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, το τελευταίο επιχείρημα θεωρείται πιθανό να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και ενδέχεται τελικά να φτάσει έως το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Αν και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο Μαδούρο δεν ήταν ο νόμιμος πρόεδρος της Βενεζουέλας, η αμερικανική κυβέρνηση - και προσωπικά ο Ρούμπιο - έχουν αναγνωρίσει και ενισχύσει πολιτικά τη Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία ήταν αντιπρόεδρος του Μαδούρο και σήμερα ηγείται της Βενεζουέλας.

Ο Πόλακ ενδέχεται να υποστηρίξει ότι, νομιμοποιώντας την κα. Ροντρίγκες, η κυβέρνηση Τραμπ έχει στην πραγματικότητα αναγνωρίσει εμμέσως ότι και ο ίδιος ο Μαδούρο διέθετε νόμιμη εξουσία.

Εάν αυτά τα επιχειρήματα απορριφθούν, ο Μαδούρο αναμένεται να αμφισβητήσει τις λεπτομέρειες του κατηγορητηρίου, το οποίο τον κατηγορεί ότι διέφθειρε την κυβέρνηση της Βενεζουέλας και χρησιμοποίησε τον κρατικό μηχανισμό για την εξαγωγή κοκαΐνης σε παγκόσμια κλίμακα.

Οι δικηγόροι του Μαδούρο αναμένεται να παρουσιάσουν αυτά τα επιχειρήματα, εφόσον χρειαστεί, στις αρχές του επόμενου έτους.

Ο Μαδούρο εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας χακί φόρμα κρατουμένου και αντάλλαξε χειραψίες με τους δικηγόρους του πριν φορέσει τα ακουστικά που του επέτρεπαν να ακούει τη μετάφραση της διαδικασίας, η οποία διεξαγόταν σε ένα για τον ίδιο ξένο δικαστικό περιβάλλον.

Η ακροαματική διαδικασία διήρκεσε μόλις 15 λεπτά και ο Μαδούρο αποχώρησε από την αίθουσα χαιρετώντας γρήγορα το ακροατήριο.

Σημειώνεται ότι η Τετάρτη σηματοδότησε την πρώτη του εμφάνιση σε δικαστήριο από τον Μάρτιο. Παρότι ο ηγέτης της Βενεζουέλας εξακολουθεί να προσελκύει πλήθος ανθρώπων εντός και εκτός του δικαστηρίου, οι μήνες κράτησής του φαίνεται πως έχουν περιορίσει σε κάποιο βαθμό το δημόσιο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλήθος έξω από το ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Λόουερ Μανχάταν την Τετάρτη ήταν μικρότερο σε σχέση με τις προηγούμενες εμφανίσεις του, αν και η έντονη συναισθηματική φόρτιση που συνήθως προκαλεί ο Βενεζουελανός ηγέτης ήταν και πάλι εμφανής.