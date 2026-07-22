F-35: Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληροί τις προϋποθέσεις της αμερικανικής νομοθεσίας για επανένταξη στο πρόγραμμα

Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35, σύμφωνα με επιστολή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς Δημοκρατικό μέλος του Κογκρέσου.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, στο σχετικό έγγραφο επισημαίνεται ότι η αμερικανική θέση παραμένει αμετάβλητη και πλήρως εναρμονισμένη με τις προβλέψεις του νόμου CAATSA και του άρθρου 1245 του αμυντικού προϋπολογισμού των ΗΠΑ για το 2020.

Ειδικότερα, όπως ξεκαθαρίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οποιαδήποτε πιθανή μεταφορά μαχητικών F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση της Άγκυρας με το ισχύον αμερικανικό νομοθετικό πλαίσιο.

Σε αυτό το φόντο, η τουρκική πλευρά θα πρέπει να επιλύσει οριστικά το ζήτημα των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, παύοντας να τα διατηρεί στην κατοχή της και εκπληρώνοντας όλες τις προϋποθέσεις πιστοποίησης που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε λύση στο θέμα των S-400 θα πρέπει να είναι διαφανής, σύμφωνη με τη νομιμότητα και να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τέλος, στην επιστολή επιβεβαιώνεται ότι οι επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Άγκυρας για την αναζήτηση λύσης στο ζήτημα εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη.