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«Πυρά» Μητσοτάκη κατά ΠΑΣΟΚ: Συντάσσεται με αυτούς που 10 χρόνια πριν κατέστρεψαν τη χώρα
Πολιτική
11:29 - 29 Αυγ 2026

«Πυρά» Μητσοτάκη κατά ΠΑΣΟΚ: Συντάσσεται με αυτούς που 10 χρόνια πριν κατέστρεψαν τη χώρα

Reporter.gr Newsroom
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Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλώνοντας πως το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη στέλνει σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μια δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά.  

Μιλώντας στο e-ptolemeos από την Πτολεμαΐδα, όπου βρέθηκε στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Βόρεια Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις πολιτικές της κυβέρνησης που αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών «σε κάθε γωνιά της χώρας».

«Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027 ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη ΝΔ, γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας», σημείωσε, για να προσθέσει, στρέφοντας τα «βέλη» του στο ΠΑΣΟΚ:

«Και για να αναδεικνύεται η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης - ειδικά του ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, που επιλέγει να μην ψηφίσει για Διοικητή της ΤτΕ τον κ. Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για Αντιπρόεδρο της Βουλής την κα Ακρίτα, στέλνοντας ένα σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά».

Σχετικά, δε, με το πρόγραμμα της δίκαιης μετάβασης και τον λιγνίτη, συνεχίζοντας να βάλλει κατά του ΠΑΣΟΚ, είπε:

«Λυπάμαι πραγματικά που ειδικά το ΠΑΣΟΚ, ως υποτίθεται σοβαρό κόμμα, εξακολουθεί και κάνει ανακοινώσεις οι οποίες κοιτάνε προς τα πίσω και όχι προς τα μπρος, θα το πω όπως το αισθάνομαι, κοροϊδεύοντας ψιλό γαζί τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας».

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