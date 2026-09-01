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Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με περίπτερο στη 90ή ΔΕΘ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14:14 - 01 Σεπ 2026

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με περίπτερο στη 90ή ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) θα είναι και φέτος παρούσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο Περίπτερο 13 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Stand 3.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ΔΕΘ, σας περιμένουμε στο περίπτερό μας για να γνωρίσετε τις δράσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΑΤ και να ενημερωθείτε για τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας.

Η ΕΑΤ διοργανώνει, συνδιοργανώνει και συμμετέχει σε σειρά εκδηλώσεων, τις οποίες μπορείτε να δείτε αναλυτικά στο συνημμένο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο αυτό, σας προσκαλούμε στην εκδήλωση που διοργανώνει η ΕΑΤ με θέμα:

«Χρηματοδοτικά Εργαλεία της ΕΑΤ: Νέες ευκαιρίες για την Επιχειρηματικότητα»

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου | 10:00–11:00

Χώρος εκδηλώσεων Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Περίπτερο 13

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