Μητσοτάκης: Όποιος μιλά για επιστροφή στον λιγνίτη κοροϊδεύει την κοινωνία της Δ. Μακεδονίας

«Μάχες οπισθοφυλακών» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός τις αντιδράσεις όσων, όπως είπε, αδυνατούν να αντιληφθούν τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει ο ενεργειακός χάρτης.

Σε συνέντευξή του στο e-ptolemeos, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο λιγνίτης δεν αποτελεί ανταγωνιστική μορφή ενέργειας, επισημαίνοντας πως «όποιος λέει το αντίθετο απλά ψεύδεται και κοροϊδεύει κατάμουτρα την κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας».

«Λυπάμαι πραγματικά που ειδικά το ΠΑΣΟΚ, ως υποτίθεται σοβαρό κόμμα, εξακολουθεί και κάνει ανακοινώσεις οι οποίες κοιτάνε προς τα πίσω και όχι προς τα μπρος, θα το πω όπως το αισθάνομαι, κοροϊδεύοντας ψιλό γαζί τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας», προσθέτει.

«Να δώσω ένα παράδειγμα», εξηγεί. «Αν εσείς είχατε ένα μαγαζί και το μαγαζί αυτό έβγαζε κέρδη μόνο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, σημαίνει ότι θα ήταν κερδοφόρο και όλο τον υπόλοιπο χρόνο; Αυτό συμβαίνει με τον λιγνίτη. Ο λιγνίτης μπορεί κάποιες μέρες τον χρόνο πράγματι να είναι πιο φτηνός, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι διαχειρίσιμο και το ξέρουν όλοι.

Ακόμη, ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει:

«Αυτή τη στιγμή το ενεργειακό μείγμα της χώρας στηρίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ως καύσιμο βάσης έχει το φυσικό αέριο, πολύ απλά γιατί το φυσικό αέριο είναι φθηνότερο από τον λιγνίτη.

Εμείς δρομολογήσαμε αυτή τη μετάβαση, εξού και η Δυτική Μακεδονία έχει πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες αναπτύσσονται, όχι μόνο από τη ΔΕΗ αλλά και από άλλες ιδιωτικές επενδύσεις.

Αλλά θέλω να πω μια κουβέντα για τη ΔΕΗ, γιατί νομίζω ότι έχει μια ξεχωριστή σημασία, διότι για πολλές δεκαετίες η ΔΕΗ ήταν ταυτισμένη με τον λιγνίτη και είναι λάθος να πιστεύουμε ότι επειδή έκλεισαν οι πιο πολλές λιγνιτικές μονάδες -λειτουργεί ακόμα η «Πτολεμαΐδα 5», όπως ξέρετε, και θα λειτουργεί για κάποιο διάστημα-, ότι επειδή έκλεισαν αυτές οι μονάδες η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Συμβαίνει το ακριβώς ανάποδο.

Είχα την ευκαιρία σήμερα να επισκεφθώ την Καρδιά. Η Καρδιά είναι ένα ουσιαστικά εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο παραγωγής λιγνίτη. Στην Καρδιά, όμως, κατασκευάζεται η νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ.

Είναι μία μονάδα την οποία η ΔΕΗ με κρατική υποστήριξη κατασκευάζει, ακριβώς γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε την τηλεθέρμανση στην ευρύτερη περιοχή, στην Πτολεμαΐδα, στο Αμύνταιο, στην Κοζάνη. Η τηλεθέρμανση είναι εξασφαλισμένη και το κόστος της τηλεθέρμανσης μέχρι που να καλυφθεί η μονάδα και αυτό το έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση.

Αλλά ταυτόχρονα σε αυτή την «καρδιά» της νέας ΔΕΗ θα κατασκευαστεί ένα πολύ μεγάλο σύστημα αντλησιοταμίευσης. Φανταστείτε δύο ταμιευτήρες, δύο μεγάλες λίμνες για να το πω πολύ απλά, όπου θα μετακινείται το νερό ανάλογα με τις ανάγκες του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, μια πολύ μεγάλη μπαταρία, θα κατασκευαστούν νέοι πυκνωτές για τη σταθερότητα του συστήματος.

Και λίγο πιο κάτω, στον Άγιο Δημήτριο, θα κατασκευαστεί ένα τεράστιο data center, όπου θα μετατρέψει ουσιαστικά τη Δυτική Μακεδονία στην «καρδιά» των υποδομών της τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν παραπάνω από 2.000 θέσεις εργασίας.

Σας διαβεβαιώνω ότι θα είναι πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας από το να σκάβει κάποιος σε ένα ορυχείο και σίγουρα η ποιότητα εργασίας δεν θα συγκρίνεται με αυτό το οποίο βίωναν οι άνθρωποι που δούλευαν τον λιγνίτη τόσα χρόνια.

Άρα, η ΔΕΗ παραμένει παρούσα στη Δυτική Μακεδονία, με ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα. Παραμένει αφοσιωμένη στη Δυτική Μακεδονία, συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και θα εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της περιοχής.»