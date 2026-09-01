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90η ΔΕΘ: 169 χρόνια ενεργειακής ιστορίας ζωντανεύουν στο περίπτερο του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας
Επιχειρήσεις
14:07 - 01 Σεπ 2026

90η ΔΕΘ: 169 χρόνια ενεργειακής ιστορίας ζωντανεύουν στο περίπτερο του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Reporter.gr Newsroom
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Η ιστορία 169 χρόνων του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ζωντανεύει φέτος σε μία διαδραστική εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογία, παιχνίδι και ενέργεια. Στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Η εταιρεία προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ακολουθήσουν μια διαδρομή που αναδεικνύει τη διαχρονική παρουσία της εταιρείας στη ζωή των ανθρώπων και τον ρόλο που είχε στην εξέλιξη της ενέργειας στη χώρα.

Στον Χώρο Ιδιαίτερης Προβολής 13, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν τις ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις και τις υπηρεσίες της εταιρείας, ενώ παράλληλα θα μεταφερθούν πίσω στον χρόνο παίζοντας το πρωτότυπο διαδραστικό παιχνίδι «The Energy Journey – 169 χρόνια σε μια διαδρομή» που δημιουργήθηκε στη δημοφιλή πλατφόρμα Roblox αποκλειστικά για την ΔΕΘ.

Οι παίκτες θα ταξιδέψουν σε τρεις εμβληματικές περιόδους της εταιρείας: Με αφετηρία την Αθήνα του 19ου αιώνα, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του το εργοστάσιο φωταερίου, θα συνεχίσουν στην εποχή έλευσης του φυσικού αερίου, όταν το αγαθό διατέθηκε για οικιακή και επαγγελματική χρήση στην Αθήνα και θα ολοκληρώσουν τη διαδρομή τους στην σύγχρονη εποχή της εταιρείας, όπου το Φυσικό Αέριο προσφέρει ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Το Φυσικό Αέριο συνεχίζει και φέτος την παράδοση των καινοτόμων εμπειριών. Κάθε χρόνο, ο επισκέπτης στο περίπτερο του γίνεται ο πρωταγωνιστής της αφήγησης και του περιβάλλοντος που έχει δημιουργηθεί γύρω του, μέσα από tailor made παιχνίδια τελευταίας τεχνολογίας που απευθύνονται σε όλες τις γενιές.

Τα εγκαίνια του περιπτέρου θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, στις 11:00, με live radio show από τον 96.8 Velvet, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης οι συμμετέχοντες στο παιχνίδι, θα λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμό με μεγάλα δώρα.

Αν θέλεις να ζήσεις ένα μοναδικό gaming experience, με προκλήσεις, εξερεύνηση και δράση, το περίπτερο του Φυσικού Αερίου είναι ο ιδανικός προορισμός στη φετινή ΔΕΘ.

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