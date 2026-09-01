Πετρέλαιο: Άνοδος τιμών μετά τις νέες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή – Φόβοι για διαταραχές στην προσφορά

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν την Τρίτη 1/9, καθώς η επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην προσφορά από μία από τις σημαντικότερες πετρελαιοπαραγωγούς περιοχές του κόσμου.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Τρίτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται κατά 4,22%, στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει άνοδο 2,31%, στα 87,75 δολάρια.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με νέες επιθέσεις κατά του Ιράν, μετά την πρώτη ανταλλαγή άμεσων πληγμάτων μεταξύ των δύο χωρών από τα τέλη Ιουλίου. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ένταση σε μια σύγκρουση που το τελευταίο διάστημα είχε μετατοπιστεί περισσότερο σε οικονομική αντιπαράθεση.

«Οι ανταλλαγές πυραύλων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επιβεβαιώνουν την άποψη ότι, ακόμη κι αν δεν πρόκειται για έναν “πόλεμο χωρίς τέλος”, η σύγκρουση θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Τζον Έβανς.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την Τρίτη ότι η χώρα του θα ανταποκριθεί άμεσα εφόσον οι ΗΠΑ επιστρέψουν στις δεσμεύσεις που προβλέπει η προσωρινή συμφωνία ειρήνης που υπεγράφη τον Ιούνιο.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου διακινούνταν περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης από χώρες όπως το Κατάρ και το Ομάν για την επίτευξη συμφωνίας που θα επέτρεπε την επαναλειτουργία της θαλάσσιας διόδου δεν έχουν μέχρι στιγμής αποδώσει.

Σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, ο αριθμός των εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα παρέμεινε περίπου στα πέντε ημερησίως, έναντι μέσου όρου περίπου 14 πλοίων σε διάστημα δέκα ημερών. Κανένα από τα πέντε πλοία δεν ήταν δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγρών φορτίων.

Τους κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου ανέδειξε και η βρετανική υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO), η οποία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε πως δέχθηκε πλήγμα από τρία βλήματα ενώ έπλεε έξω από τα Στενά του Ορμούζ. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ούτε περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Περιορίζονται τα διαθέσιμα «μαξιλάρια» στην αγορά

«Παρά το γεγονός ότι εταιρείες δορυφορικής παρακολούθησης εκτιμούν ότι περίπου 6 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως εξακολουθούν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, ο όγκος αυτός παραμένει σημαντικά χαμηλότερος από τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση», σημείωσαν αναλυτές της ANZ.

Οι ίδιοι προειδοποιούν ότι τα αποθέματα ασφαλείας στα οποία στηρίχθηκε μέχρι σήμερα η παγκόσμια αγορά πετρελαίου περιορίζονται.

Τα αμερικανικά αποθέματα πλησιάζουν τα χαμηλότερα επίπεδα, ενώ η δυνατότητα της Κίνας να διατηρήσει χαμηλά τις εισαγωγές της θα δοκιμαστεί καθώς αυξάνεται η εποχική ζήτηση.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters τον Αύγουστο εκτιμούν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι το 2026, καθώς οι διαταραχές στη ναυτιλία συνεχίζονται.

Ξεπέρασε τα 70 δολάριο το φυσικό αέριο – Απώλειες για τα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία κατά 1,742% στα 71,025 ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, ο χρυσός αποδυναμώνεται κατά 1,25% στα 4.425,69 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι σημειώνει απώλειες της τάξης του 2,28% στα 65,45 δολάρια και ο χαλκός χάνει κατά 1,29% στα 6,601 δολάρια.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο εμφανίζεται με κέρδη 0,21% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1593 δολάρια ανά ευρώ, ενώ με κέρδη εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,09% στα 1,3536 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα εμφανίζει κέρδη 0,10% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8565 λίρα προς ευρώ.