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Νέα μήνυση για το Predator από στέλεχος της ΕΥΠ – Στο στόχαστρο τέσσερις καταδικασθέντες
Πολιτική
13:55 - 01 Σεπ 2026

Νέα μήνυση για το Predator από στέλεχος της ΕΥΠ – Στο στόχαστρο τέσσερις καταδικασθέντες

Reporter.gr Newsroom
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Νέα μήνυση για την υπόθεση των υποκλοπών κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών από το εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ, Γιάννη Παπαδόπουλο.

Η μήνυση στρέφεται κατά τεσσάρων καταδικασθέντων, μεταξύ των οποίων και ο Ταλ Ντίλιαν, και αφορά, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών, της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και της κατασκοπείας.

Σύμφωνα με τη μήνυση, η συγκεκριμένη υπόθεση παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλες περιπτώσεις προσώπων που είχαν στοχοποιηθεί με το λογισμικό Predator. Όπως επισημαίνεται, το κινητό τηλέφωνο του μηνυτή φέρεται να είχε μολυνθεί ενώ ο ίδιος υπηρετούσε ενεργά στην ΕΥΠ και, λόγω της θέσης και των καθηκόντων του, είχε πρόσβαση και διαχειριζόταν άκρως απόρρητες πληροφορίες.

Κατά τη μήνυση, ενδεχόμενη διαρροή τέτοιων πληροφοριών σε τρίτους και, μάλιστα, σε ιδιώτες θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και να στοιχειοθετεί το αδίκημα της κατασκοπείας.

Παράλληλα, ζητείται η διεύρυνση της έρευνας, ώστε να διερευνηθεί ο ρόλος και άλλων προσώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση, είτε ως ηθικοί αυτουργοί είτε ως συναυτουργοί ή συνεργοί.

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