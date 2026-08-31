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Η Ελληνικός Χρυσός προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει τον κόσμο της σύγχρονης μεταλλευτικής δραστηριότητας στην 90η ΔΕΘ
ΜΕΤΑΛΛΑ
17:42 - 31 Αυγ 2026

Η Ελληνικός Χρυσός προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει τον κόσμο της σύγχρονης μεταλλευτικής δραστηριότητας στην 90η ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Η ολοκλήρωση του έργου των Σκουριών σηματοδοτεί ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της ελληνικής βιομηχανίας των τελευταίων ετών. Λίγο πριν την έναρξη παραγωγής  του νέου μεταλλείου χαλκού-χρυσού, οι θυγατρικές εταιρείες της Eldorado Gold στην Ελλάδα, Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης, προσκαλούν το κοινό της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να γνωρίσει από κοντά τον κόσμο της σύγχρονης μεταλλευτικής δραστηριότητας, μέσα από μια εμπειρία που συνδυάζει τεχνολογία, καινοτομία, γνώση και συμμετοχή.

Η εμπειρία ξεκινά στον εξωτερικό χώρο στην πύλη 1 της ΔΕΘ (από την πλευρά της οδού Εγνατίας και του Πανεπιστημίου), όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τον προηγμένο προσομοιωτή επαυξημένης πραγματικότητας ενός βαρέως μεταλλευτικού μηχανήματος, σε μια εμπειρία που προσομοιάζει σε απόλυτο βαθμό, τις πραγματικές συνθήκες του υπόγειου μεταλλείου της Ολυμπιάδας. Τέλος στο Hall 10 της ΔΕΘ, το εσωτερικό περίπτερο της εταιρείας μετατρέπεται σε έναν διαδραστικό χώρο εξερεύνησης, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν πώς λειτουργεί ένα σύγχρονο μεταλλείο και ποιος είναι ο ρόλος των κρίσιμων πρώτων υλών στη ζωή μας.

Ξεχωριστή θέση κατέχει το εμβληματικό έργο των Σκουριών, το οποίο παρουσιάζεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύγχρονης και υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας, όπου η ψηφιακή τεχνολογία, η αυτοματοποίηση, η περιβαλλοντική διαχείριση και η ασφάλεια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού και της λειτουργίας.

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Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στο έργο, μέσω ψηφιακής περιήγησης σε οθόνη αφής, καθώς και στο υπόγειο μεταλλείο της Ολυμπιάδας μέσω γυαλιών VR, να γνωρίσουν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και να εξερευνήσουν κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, από την εξόρυξη μέχρι την αξιοποίηση των μετάλλων στις τεχνολογίες του αύριο.

Εξίσου σημαντικό κομμάτι της παρουσίας της εταιρείας, είναι οι ίδιοι οι άνθρωποί της. Καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, στελέχη από τις ομάδες λειτουργίας των Μεταλλείων Κασσάνδρας, το Ανθρώπινο Δυναμικό, το Περιβάλλον, την Εταιρική Υπευθυνότητα, τις Προμήθειες και την Επικοινωνία, θα βρίσκονται στο περίπτερο, συζητώντας με τους επισκέπτες για τις προοπτικές του κλάδου, τις δυνατότητες επαγγελματικής συνεργασίας και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται στην πράξη, ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά έργα που υλοποιείται στη χώρα.

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Τέλος, κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το περίπτερο της Ελληνικός Χρυσός μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης και διαλόγου, γύρω από το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας. Μέσα από την εκδήλωση «Διάλογος για τη Νέα Εποχή της Ελληνικής Βιομηχανίας», εκπρόσωποι της Πολιτείας, της βιομηχανίας, της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, συναντώνται για να συζητήσουν τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας

Η παρουσία των θυγατρικών της Eldorado Gold στην 90ή ΔΕΘ, δεν αποτελεί μόνο ευκαιρία γνωριμίας με τα έργα των εταιρειών. Αποτελεί πρόσκληση, να ανακαλύψει κανείς, τον τρόπο με τον οποίο η σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα εξελίσσεται.

Μπορείτε να επισκεφθείτε το περίπτερο της Ελληνικός Χρυσός στην 90η ΔΕΘ στο Hall 10 και στο εξωτερικό της περίπτερο, στην είσοδο 1 της ΔΕΘ από την πλευρά της Εγνατίας Οδού και του Πανεπιστημίου.

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Τελευταία τροποποίηση στις 31/08/2026 - 17:48
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