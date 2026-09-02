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Μαρινάκης για Τσίπρα: Τίναξε την μπάνκα στον αέρα – Σερβίρει «εύκολες» λύσεις για δύσκολα προβλήματα
Πολιτική
22:28 - 02 Σεπ 2026

Μαρινάκης για Τσίπρα: Τίναξε την μπάνκα στον αέρα – Σερβίρει «εύκολες» λύσεις για δύσκολα προβλήματα

Reporter.gr Newsroom
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«Όσο και αν προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι «νέο», σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος», τονίζει κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτηση του λίγο μετά την ομιλία του αρχηγού της ΕΛ.Α.Σ. στη Θεσσαλονίκη.

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε σήμερα 2/9 το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. στη διάρκεια της επίσκεψης του στην Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ. Ο Παύλος Μαρινάκης έσπευσε με ανάρτηση του στο Facebook να απαντήσει κάνοντας λόγω για παροχολογία τονίζοντας:

«Σήμερα, προσέθεσε στον λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγγειλε, τινάζοντας τη «μπάνκα στον αέρα». Κάλπικες υποσχέσεις, χωρίς καμία κοστολόγηση και «πατριωτικοί φόροι», οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη. Άρχισε και πάλι να τάζει ανεξέλεγκτα νέες παροχές, αγνοώντας κάθε ευρωπαϊκό κανόνα οροφής δαπανών, ακριβώς με την ίδια συνταγή του αξέχαστου προγράμματος Θεσσαλονίκης του 2014.

Και όσο περίσσευαν οι ακοστολόγητες υποσχέσεις, τόσο δεν ακούστηκε από τον πρώην πρωθυπουργό μια λέξη αυτοκριτικής για όσα προκάλεσε στη χώρα και στους πολίτες. Αμετανόητος, προσπαθεί να πείσει ότι με 600.000 θέσεις εργασίας λιγότερες, διπλάσια ανεργία, χαμηλότερα εισοδήματα και δεκάδες υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές, οι Έλληνες το 2019 ζούσαν καλύτερα από σήμερα.

Ο κ. Τσίπρας σερβίρει ξανά «εύκολες» λύσεις για δύσκολα προβλήματα, σε μια απόπειρα να διαγράψει το παρελθόν. Με νέες λέξεις και παλιές αυταπάτες. Μπορεί να αλλάζει η συσκευασία, το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο.

Όμως, όλοι πλέον γνωρίζουν ότι όσο πιο πολλά υπόσχεται ο κ. Τσίπρας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο λογαριασμός που θέλει να φορτώσει στους φορολογούμενους».

{https://www.facebook.com/pavlmarinakis/posts/1476387474297876?ref=embed_post}

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