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Απάντηση Τσουκαλά σε Μαρινάκη: Κανείς δεν δίνει σημασία στις επιστολές Μητσοτάκη, είναι για «εσωτερική κατανάλωση»
Πολιτική
17:29 - 02 Οκτ 2026

Απάντηση Τσουκαλά σε Μαρινάκη: Κανείς δεν δίνει σημασία στις επιστολές Μητσοτάκη, είναι για «εσωτερική κατανάλωση»

Reporter.gr Newsroom

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Και μόνο ότι ο κ. Μαρινάκης χρειάστηκε 24 ώρες για να σκεφτεί τι να αφηγηθεί για το προφίλ του κ. Μητσοτάκη και την …παρεμβατικότητα του ως Πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες, είναι από μόνο του αποκαλυπτικό, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Τσουκαλάς.

Και συνεχίζει ο κ. Τσουκαλάς τονίζοντας: «Λυπούμαστε αν κακοκαρδίσαμε το Μέγαρο Μαξίμου αλλά η αλήθεια είναι ενίοτε σκληρή. Και δεν την ανέχεται η κυβέρνηση της αλαζονείας και της αμετροέπειας.

Μετά τις ευρωεκλογές του 2024 ο κ. Μητσοτάκης έστειλε επιστολή στην Κομισιόν για να τραβήξει το αυτί στις πολυεθνικές που αισχροκερδούν. Έμεινε στα αζήτητα, και ο πληθωρισμός στη χώρα μας συνέχισε να τρέχει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στο 5,1% είναι σύμφωνα με τα σημερινά δημοσιευμένα στοιχεία της EUROSTAT, στην «Ελλάδα της συγκλονιστικής ευημερίας» κατά τη Νέα Δημοκρατία.

Προχθές έστειλε ξανά επιστολή στην Κομισιόν για τα καύσιμα και το μοντέλο επιστροφής του υπερβάλλοντος ΦΠΑ στον ΕΦΚ που ήδη η Ιταλία εφαρμόζει.

Οι επιστολές του κ. Μητσοτάκη είναι για εσωτερική κατανάλωση. Έως τώρα δεν τους δίνει κανείς σημασία, δυστυχώς. «Σου γράφω ένα γράμμα, όχι πως θέλω να στο δώσω, να έτσι για να μιλήσω λίγο μαζί σου» τραγουδούσε ο Γιάννης Πάριος. Αυτό είναι το κλίμα των επιστολών του κ. Μητσοτάκη.

Και μιας και κατά τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο ο κ. Μητσοτάκης είναι τόσο παρεμβατικός στις Βρυξέλλες, θα ήθελε να μας θυμίσει τι έκανε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν η Τουρκία παράνομα και παραβιάζοντας τα κυριαρχικά μας δικαιώματα ανακοίνωσε θαλάσσια πάρκα; Το έθεσε στους εταίρους μας ή τα είπε μόνο στους δημοσιογράφους; Δεν ακούσαμε κάτι.

Θα μπορούσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος να μας πει ποια πρωτοβουλία πήρε ο κ. Μητσοτάκης προς τις Βρυξέλλες, όταν κατά δήλωση του βουλευτή τους και πρώην υπουργού Άγγελου Συρίγου οπισθοχωρήσαμε στην Κάσο από την υλοποίηση έργου ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και στρατηγικής γεωπολιτικής σημασίας; Δεν ακούσαμε κάτι».

Μαρινάκης: Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από ειρωνείες και ακοστολόγητες υποσχέσεις

"Οι χθεσινές ειρωνείες του κ. Ανδρουλάκη για την επιστολή που απέστειλε ο πρωθυπουργός στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μας δίνουν την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε, τόσο στον ίδιο όσο και στους υπόλοιπους 'μαθητευόμενους μάγους' της αντιπολίτευσης, ορισμένες από τις πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις του πρωθυπουργού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που έφεραν απτά αποτελέσματα για τη χώρα μας", αναφέρει σε βίντεο που ανέβασε στο διαδίκτυο ο Παύλος Μαρινάκης.

Στην συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει, μεταξύ άλλων:

  • Το Ταμείο Ανάκαμψης, στη δημιουργία του οποίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και από το οποίο η Ελλάδα εξασφάλισε το μεγαλύτερο ποσό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλογικά με το ΑΕΠ και συνέβαλε στην άνοδο του πραγματικού ΑΕΠ κατά 11 μονάδες έως το 2025, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία σχεδόν 600.000 νέων θέσεων εργασίας.
  • Η Ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, η όποια δημιούργησε πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο, ώστε η Ελλάδα να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των εξοπλιστικών προγραμμάτων.
  • Το ζήτημα της άρσης του παράνομου casus belli ως όρου για τη συμμετοχή τρίτης χώρας στο SAFE, που πρώτος έθεσε ο πρωθυπουργός σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Το ζήτημα της ενεργειακής συνδεσιμότητας, που η Ελλάδα ανέδειξε με συνεχείς παρεμβάσεις της, μαζί με την ανάγκη για περισσότερες ευρωπαϊκές επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές.

{https://www.facebook.com/reel/1825016728936609}

Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2026 - 17:44
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