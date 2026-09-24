Υποχώρηση στις αγορές Ασίας – Ειρηνικού ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Σι

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,88% στις 65,592.00 μονάδες, μετά από τρεις συνεχόμενες ημέρες αργίας.
Στον αντίποδα, στην Αυστραλία, ο βασικός δείκτης S&P/ASX 200 σημείωσε πτώση 0,72% στις 8,702.00 μονάδες.
Στην Ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite έχασε 1,16% στις 3,890.00 μονάδες, ενώ πτωτικά έκλεισε και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχωρώντας 0,54% στις 24,704.00 μονάδες.
Κλείνοντας, στην Ινδία, ο δείκτης Nifty αποδυναμώθηκε κατά 1,07% στις 23,195.80 μονάδες.
Υπενθυμίζεται ότι οι αγορές της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.
ΗΠΑ και Κίνα παρατείνουν για δύο μήνες την εμπορική εκεχειρία
Επισημαίνεται ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν να παρατείνουν για δύο ακόμη μήνες την εμπορική εκεχειρία, προκειμένου να διατηρηθούν οι δασμοί σε χαμηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να συνεχιστεί η ροή σπάνιων γαιών, δήλωσε την Τετάρτη, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.
Ειδικότερα, ο Μπέσεντ μιλούσε στο Fox News, την ώρα που ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έφτασε στην Ουάσινγκτον για κρατική επίσκεψη, η οποία θα διαρκέσει έως την Παρασκευή (25/9).
Υπενθυμίζεται ότι ο Σι και ο Τραμπ είχαν συμφωνήσει σε εμπορική εκεχειρία διάρκειας ενός έτους κατά τη συνάντησή τους στη Νότια Κορέα τον περασμένο Οκτώβριο. Η συμφωνία, η οποία επρόκειτο να λήξει το Νοέμβριο, θα παραταθεί πλέον έως τις 10 Ιανουαρίου, όπως δήλωσε ο Μπέσεντ.
Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το Πεκίνο θα πρέπει να εκπληρώσει περισσότερες από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.