Υποχώρηση στις αγορές Ασίας – Ειρηνικού ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Σι

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Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού κινήθηκαν σε γενικές γραμμές σε αρνητικό έδαφος την Πέμπτη (24/9) εν αναμονή της συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, η οποία αναμένεται να είναι καθοριστική για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,88% στις 65,592.00 μονάδες, μετά από τρεις συνεχόμενες ημέρες αργίας.

Στον αντίποδα, στην Αυστραλία, ο βασικός δείκτης S&P/ASX 200 σημείωσε πτώση 0,72% στις 8,702.00 μονάδες.

Στην Ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite έχασε 1,16% στις 3,890.00 μονάδες, ενώ πτωτικά έκλεισε και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχωρώντας 0,54% στις 24,704.00 μονάδες.

Κλείνοντας, στην Ινδία, ο δείκτης Nifty αποδυναμώθηκε κατά 1,07% στις 23,195.80 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι οι αγορές της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

ΗΠΑ και Κίνα παρατείνουν για δύο μήνες την εμπορική εκεχειρία

Επισημαίνεται ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν να παρατείνουν για δύο ακόμη μήνες την εμπορική εκεχειρία, προκειμένου να διατηρηθούν οι δασμοί σε χαμηλότερα επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να συνεχιστεί η ροή σπάνιων γαιών, δήλωσε την Τετάρτη, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Ειδικότερα, ο Μπέσεντ μιλούσε στο Fox News, την ώρα που ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, έφτασε στην Ουάσινγκτον για κρατική επίσκεψη, η οποία θα διαρκέσει έως την Παρασκευή (25/9).

Υπενθυμίζεται ότι ο Σι και ο Τραμπ είχαν συμφωνήσει σε εμπορική εκεχειρία διάρκειας ενός έτους κατά τη συνάντησή τους στη Νότια Κορέα τον περασμένο Οκτώβριο. Η συμφωνία, η οποία επρόκειτο να λήξει το Νοέμβριο, θα παραταθεί πλέον έως τις 10 Ιανουαρίου, όπως δήλωσε ο Μπέσεντ.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι το Πεκίνο θα πρέπει να εκπληρώσει περισσότερες από τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει.