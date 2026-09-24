Μητσοτάκης από Νέα Υόρκη: Η ναυτιλιακή ισχύς φέρνει και ευθύνη για τις θάλασσες

Μιλώντας στην εκδήλωση της διεθνούς συμμαχίας «Ocean Eye», παρουσία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του πρωθυπουργού του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, ο πρωθυπουργός έθεσε τη θάλασσα στο επίκεντρο τόσο της οικονομικής όσο και της στρατηγικής ατζέντας της χώρας.

«Οι ωκεανοί είναι ζωτικής σημασίας για τον πλανήτη μας, για την οικονομία μας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία και διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπό αυτό το πρίσμα, όπως τόνισε, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντική υποχρέωση, αλλά ταυτόχρονα «ευθύνη και στρατηγική προτεραιότητα» για την Ελλάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα δύο νέα θαλάσσια πάρκα στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, τα οποία εντάσσονται στον ευρύτερο ελληνικό σχεδιασμό για την επέκταση των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών.

Το επόμενο βήμα, ωστόσο, αφορά την αποτελεσματική επιτήρηση αυτών των εκτεταμένων θαλάσσιων ζωνών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η προστασία των θαλασσών προϋποθέτει καλύτερη γνώση όσων συμβαίνουν σε αυτές και δυνατότητα παρακολούθησης των μεταβολών σε πραγματικό χρόνο.

«Η αποτελεσματική προστασία απαιτεί γνώση», σημείωσε, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση δεδομένων και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων.

Στο πλαίσιο αυτό αποκτούν ιδιαίτερη σημασία οι δυνατότητες που προσφέρουν οι δορυφόροι, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα ψηφιακά μοντέλα και η τεχνητή νοημοσύνη. Η Ελλάδα έχει ήδη εντάξει ανάλογες τεχνολογίες στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για την επιτήρηση και προστασία των θαλάσσιων περιοχών της.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ειδικά στην τεχνητή νοημοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι η υπολογιστική ισχύς που αναπτύσσεται γύρω από τις νέες εφαρμογές AI μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την καλύτερη παρατήρηση των ωκεανών.

«Η δική μας υπολογιστική ισχύς με βάση την τεχνητή νοημοσύνη» μπορεί, όπως είπε, «να τεθεί στην υπηρεσία αυτής της εφαρμογής», ανοίγοντας ουσιαστικά τη συζήτηση για ένα νέο μοντέλο ψηφιακής επιτήρησης των θαλάσσιων περιοχών.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της Ελλάδας στη διεθνή συμμαχία υπό την ηγεσία του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ανέφερε, η Αθήνα έχει ήδη υπογράψει τη σχετική σύμβαση και έχει δεσμευθεί για την επικύρωσή της από το ελληνικό Κοινοβούλιο, καλώντας και άλλες χώρες να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση.