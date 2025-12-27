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Άλτμαν: Η «άπειρη μνήμη» το επόμενο άλμα της OpenAI – Θα θυμάται κάθε λεπτομέρεια για τον χρήστη
Τεχνολογία
11:26 - 27 Δεκ 2025

Άλτμαν: Η «άπειρη μνήμη» το επόμενο άλμα της OpenAI – Θα θυμάται κάθε λεπτομέρεια για τον χρήστη

Reporter.gr Newsroom
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Ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, προέβλεψε ότι το επόμενο μεγάλο άλμα της Τεχνητής Νοημοσύνης θα συμβεί όταν τα συστήματα AI αποκτήσουν «άπειρη, τέλεια μνήμη».

Οι πρόσφατες εξελίξεις από τη δημιουργό του ChatGPT, καθώς και από τους ανταγωνιστές της που εργάζονται πάνω σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs), έχουν επικεντρωθεί στη βελτίωση των ικανοτήτων συλλογισμού της AI.

Ωστόσο, μιλώντας στο Big Technology Podcast, ο Άλτμαν δήλωσε ότι η εξέλιξη που περιμένει περισσότερο είναι η στιγμή που η AI θα μπορεί να θυμάται «κάθε λεπτομέρεια ολόκληρης της ζωής σου» και ότι η εταιρεία του εργάζεται για να φτάσει σε αυτό το σημείο το 2026.

«Ακόμα κι αν έχεις τον καλύτερο προσωπικό βοηθό στον κόσμο… δεν μπορεί να θυμάται κάθε λέξη που έχεις πει ποτέ στη ζωή σου», είπε ο Άλτμαν και προσέθεσε:

«Δεν μπορεί να έχει διαβάσει κάθε έγγραφο που έχεις γράψει. Δεν μπορεί να παρακολουθεί όλη τη δουλειά σου κάθε μέρα και να θυμάται κάθε μικρή λεπτομέρεια. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη ζωή σου σε αυτόν τον βαθμό. Και κανένας άνθρωπος δεν έχει άπειρη, τέλεια μνήμη. Όμως, η AI σίγουρα θα μπορεί να το κάνει αυτό.»

«Μιλάμε πολύ γι’ αυτό — αυτή τη στιγμή, η μνήμη είναι ακόμα πολύ πρωτόγονη, πολύ πρώιμη», σημείωσε ακόμη.

Τα σχόλιά του έρχονται λίγες εβδομάδες αφότου φέρεται να κήρυξε «κατάσταση κόκκινου συναγερμού» στην εταιρεία του, μετά την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου Gemini της Google.

Η Google περιέγραψε το Gemini 3 ως μια «νέα εποχή νοημοσύνης» όταν κυκλοφόρησε την ανανεωμένη εφαρμογή AI τον Νοέμβριο, με το μοντέλο να πετυχαίνει ρεκόρ βαθμολογιών σε πολλά βιομηχανικά τεστ αναφοράς.

Ο Άλτμαν υποβάθμισε την αίσθηση επείγοντος της απειλής που θέτει το Gemini 3, υποστηρίζοντας ότι η OpenAI έχει μάθει να αντιδρά αποφασιστικά στον ανταγωνισμό.

«Νομίζω ότι είναι καλό να είσαι καχύποπτος και να ενεργείς γρήγορα όταν εμφανίζεται μια πιθανή ανταγωνιστική απειλή», είπε.

«Το ίδιο έχει συμβεί και στο παρελθόν, συνέβη νωρίτερα φέτος με το DeepSeek… Το Gemini 3 δεν είχε — ή τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχει — τον αντίκτυπο που φοβόμασταν ότι θα είχε, αλλά ανέδειξε κάποιες αδυναμίες στο προϊόν και στη στρατηγική μας και τις αντιμετωπίζουμε πολύ γρήγορα».

Για να κερδίσει την κούρσα της AI, ο επικεφαλής της OpenAI είπε ότι η στρατηγική είναι να «φτιάχνουμε τα καλύτερα μοντέλα, να χτίζουμε το καλύτερο προϊόν γύρω από αυτά και να έχουμε αρκετές υποδομές για να το εξυπηρετούμε σε μεγάλη κλίμακα».

Το ChatGPT έχει αυτή τη στιγμή περίπου 800 εκατομμύρια χρήστες, σύμφωνα με την OpenAI, που αντιστοιχούν περίπου στο 71% του μεριδίου αγοράς των εφαρμογών AI. Το ποσοστό της, βέβαια, φαίνεται πως έχει πέσει, αφού πέρσι την ίδια περίοδο ήταν στο 87%.

Σημειώνεται ότι το μερίδιο αγοράς της Google έχει αυξηθεί από περίπου 5% σε πάνω από 15%, με το Gemini να ξεπερνά πρόσφατα τους 650 εκατομμύρια χρήστες.

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