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Στα «κόκκινα» η Ασία εν μέσω ανησυχιών για την ένταση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
09:14 - 14 Σεπ 2026

Στα «κόκκινα» η Ασία εν μέσω ανησυχιών για την ένταση στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της ευρύτερης περιοχής της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν ως επί το πλείστον πτωτικά τη Δευτέρα (14/9), καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά το κλείσιμο από τη Σαουδική Αραβία του κρίσιμου αγωγού Ανατολής-Δύσης (East-West), ο οποίος παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei υποχώρησε 0,70% στις 63,601.00 μονάδες, ενώ και στη Νότια Κορεία ο δείκτης Kospi ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με σημαντικές απώλειες 3,32% στις 6,680.58 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 αποδυναμώθηκε ελαφρώς κατά 0,05% στις 8,736.70 μονάδες, ενώ στην Ινδία ο Nifty έχασε 0,34% στις 23,348.10 μονάδες.

Στην Ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite υποχώρησε 0,18% στις 5,881.08 μονάδες. Αντίθετα, ο Hang Seng ενισχύθηκε 0,34% στις 24,858.00 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (11/9) η Σαουδική Αραβία έκλεισε τον κρίσιμο πετρελαιαγωγό East-West ύστερα από πολλαπλά πλήγματα που δέχτηκε.

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