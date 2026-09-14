Μακρόν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση για την απαγόρευση χρήσης των social media από παιδιά

Η γαλλική κυβέρνηση κατέθεσε νέα, αναθεωρημένη πρόταση για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά, μετά την ακύρωση της προηγούμενης νομοθετικής ρύθμισης από το ανώτατο συνταγματικό όργανο της χώρας, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρα,ς Εμανουέλ Μακρόν.

«Μετά από εντατική τεχνική εργασία, η κυβέρνηση κοινοποιεί σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο σχέδιο», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X.

Σημειώνεται ότι η κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας, καθώς στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι η προτεινόμενη νομοθεσία είναι συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε ότι η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο αποτελεί δέσμευση που έχει αναλάβει από την πρώτη ημέρα της προεδρίας του, δηλώνοντας ότι η Γαλλία θα προχωρήσει μέχρι την υλοποίησή της.

«Προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο»

Με αφορμή την απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου, που στα μέσα Αυγούστου έκρινε αντισυνταγματική την προηγούμενη ρύθμιση για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους κάτω των 15 ετών, ο Μακρόν είχε δώσει εντολή στον πρωθυπουργό να προχωρήσει στην επεξεργασία νέας πρότασης.

Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε παράλληλα ότι η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο δεν θα πρέπει να περιοριστεί στη Γαλλία, αλλά να αποτελέσει κοινό κανόνα για όλα τα παιδιά στην Ευρώπη.

Όπως ανέφερε, έχει εκφράσει στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την αποφασιστικότητά του να κινηθεί η Ευρώπη «γρήγορα και με αυστηρότητα», προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση της απαγόρευσης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και να θεσπιστούν κανόνες για τον τρόπο λειτουργίας των πλατφορμών.

Ο Μακρόν εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, χάρη στη στάση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των ευρωβουλευτών και τη στήριξη αρκετών ευρωπαϊκών χωρών που συμμερίζονται την ίδια ανάγκη, η προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο βρίσκεται πλέον ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας ενόψει της επιστροφής στα σχολεία, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να παρέχει την πλήρη στήριξή της, με «αυστηρότητα και αποφασιστικότητα».