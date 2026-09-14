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Εκλογές στη Σουηδία: Οριακή νίκη για την κεντροαριστερή συμμαχία
Ειδήσεις
09:01 - 14 Σεπ 2026

Εκλογές στη Σουηδία: Οριακή νίκη για την κεντροαριστερή συμμαχία

Reporter.gr Newsroom
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Με ενσωματωμένο σχεδόν το 95% των εκλογικών τμημάτων, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των εκλογών στη Σουηδία δίνουν στη συμμαχία της κεντροαριστεράς 176 έδρες στην επόμενη Βουλή, έναντι 173 της συμμαχίας της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, που βρισκόταν στην εξουσία από το 2022.

Η επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών δήλωσε «έτοιμη» να κυβερνήσει τη Σουηδία, ενοψει των επικείμενων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στα κόμματα για τον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης.

Η Μαγκνταλένα Άντερσον, 59 ετών, φαίνεται να εξασφαλίζει προβάδισμα, να οδεύει να πραγματώσει το όνειρό της να επιστρέψει στην εξουσία, από την οποία αποχώρησε το 2022,

«Προς το παρόν, είμαστε μπροστά. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε η Σουηδία θα έχει νέα κυβέρνηση», τόνισε η Άντερσον απευθυνόμενη σε υποστηρικτές της στη Στοκχόλμη.

Ο επικεφαλής των Μετριοπαθών και απερχόμενος πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον, ωστόσο, αντέτεινε, σύμφωνα με το euronews, ότι «το ερώτημα ποια κυβέρνηση θα ασκήσει την εξουσία στη Σουηδία τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοικτό».

Αξίζει να σημειωθεί πως στις κάλπες καταγράφεται υποχώρηση της ακροδεξιάς, που υποστήριζε ως τώρα την κυβερνητική συμμαχία χωρίς να είναι ενταγμένη σε αυτή.

Τα τελικά αποτελέσματα αναμένεται να μην ανακοινωθούν πριν την Τετάρτη, καθώς χρειάζεται ακόμη να καταμετρηθούν οι ψήφοι του εσωτερικού και η διαφορά είναι οριακή.

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