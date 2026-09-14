Κορκίδης: Οι μειώσεις τιμών πρέπει να φαίνονται στην απόδειξη και όχι μόνο στο ράφι

Το Ε.Β.Ε.Π. πιστεύει πως η προσπάθεια του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου για μειώσεις τιμών κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και η αγορά πρέπει να συμβάλει, ώστε να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει το ΕΒΕΠ:

«Οι 1.740 κωδικοί και η μέση μείωση 9,5% αποτελούν μια καλή βάση, αλλά το πραγματικό τεστ θα φανεί στο ταμείο. Ο καταναλωτής δεν αγοράζει ποσοστά, αγοράζει προϊόντα και στο τέλος πληρώνει έναν λογαριασμό.

Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, θα διαρκέσει ως το τέλος του έτους και για τη μέση ελληνική οικογένεια είναι μια εξοικονόμηση περίπου 40 ευρώ το μήνα. Μπορεί να μην λύνεται το πρόβλημα της ακρίβειας, αλλά για όσα νοικοκυριά έχουν ανάγκη είναι μια μικρή ανάσα. Το πρόβλημα του κόστους ζωής αντιμετωπίζεται μόνο με μια καλύτερη οικονομία, πιο παραγωγική, που δίνει καλύτερους μισθούς, ενώ και οι τιμές εξαρτώνται και από την παραγωγικότητα της οικονομίας, αλλά ασφαλώς και από την διεθνή κατάσταση, η οποία αυτή την περίοδο είναι εξαιρετικά τεταμένη.

Ως Ε.Β.Ε.Π. προτείνουμε να μετράμε κάθε τέλος του μήνα το σταθερό καλάθι των βασικών προϊόντων. Να γνωρίζουμε πόσο κόστιζε πριν, πόσο κοστίζει μετά και ποια είναι η πραγματική εξοικονόμηση μιας οικογένειας σε ευρώ. Ιδιαίτερη σημασία έχουν επίσης οι μειώσεις να αφορούν τα «ταχυκίνητα» προϊόντα μεγάλης κυκλοφορίας και όχι μόνο οι επιλεγμένοι περιφερειακοί κωδικοί. Πρέπει ακόμη να διασφαλίζεται ότι μια μείωση σε συγκεκριμένα προϊόντα δεν αντισταθμίζεται από αυξήσεις σε άλλα είδη του ίδιου καλαθιού.

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας απαιτεί διάρκεια και συνεργασία. Χρειάζεται περισσότερος ανταγωνισμός, διαφάνεια στις τιμές, συστηματικοί έλεγχοι, ψηφιακή σύγκριση τιμών και περιορισμός του ενεργειακού, μεταφορικού και λειτουργικού κόστους που επιβαρύνει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Οι τιμές δεν καθορίζονται εύκολα με υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα. Υπάρχει προσφορά και ζήτηση στην αγορά, αλλά και διεθνείς παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές.

Η αγορά μπορεί και πρέπει να συμβάλει στη προσπάθεια του Υπουργού, ώστε να προστατεύεται ο υγιής ανταγωνισμός και να αποφεύγεται η μεταφορά δυσανάλογου κόστους στους μικρότερους προμηθευτές. Η αναγραφή των μειωμένων τιμών πώλησης στα καρτελάκια, διέπεται από 2 βασικούς νόμους και 3 κρίσιμους κανονισμούς των ΔΙΕΠΠΥ και του Κώδικα Δεοντολογίας, που όμως είναι υπουργικές αποφάσεις. Θα πρέπει, λοιπόν, να αποφεύγονται οι «τρεις τιμές» που μπορούν να μπερδέψουν τον καταναλωτή να οδηγήσει σε παραπλανητική εμπορική πρακτική και να υπάρχει μία αρχική τιμή αναφοράς, μια νέα τελική τιμή και ένα πραγματικό ποσοστό μείωσης.

Το Ε.Β.Ε.Π. θεωρεί ότι, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω και να αποτελέσει αφετηρία για μια πιο συστηματική παρακολούθηση των τιμών. Η δημοσιοποίηση ενός μηνιαίου δείκτη πραγματικού κόστους βασικών αγαθών θα ενίσχυε τη διαφάνεια, θα διευκόλυνε τις συγκρίσεις και, κυρίως, θα επέτρεπε στους καταναλωτές να αξιολογούν με απλό τρόπο το πραγματικό αποτέλεσμα των μειώσεων».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, επισημαίνει: «Οι μειώσεις τιμών πρέπει να φαίνονται στην απόδειξη και όχι μόνο στο ράφι. Η επιτυχία θα μετρηθεί στην απόδειξη. Εάν η μέση οικογένεια διαπιστώσει πραγματική και σταθερή μείωση της μηνιαίας δαπάνης της, τότε η προσπάθεια θα έχει πετύχει τον στόχο της. Το ζητούμενο για όλους δεν είναι μόνο οι χαμηλότερες τιμές στα καρτελάκια, αλλά το χαμηλότερο συνολικό κόστος στο καλάθι και περισσότερα διαθέσιμα ευρώ στο οικογενειακό εισόδημα».