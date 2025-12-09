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Generali Hellas: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του Ομίλου της Ευρωκλινικής
Υγεία
17:38 - 09 Δεκ 2025

Generali Hellas: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά του Ομίλου της Ευρωκλινικής

Reporter.gr Newsroom
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Η Generali Hellas ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της εξαγοράς του Ομίλου της Ευρωκλινικής Αθηνών από την Akkadia Holdings Limited, μετά την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων εποπτικών και κανονιστικών εγκρίσεων.

Ο Όμιλος της Ευρωκλινικής αποτελεί έναν από τους πιο σύγχρονους και καταξιωμένους παρόχους υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Η επένδυση αυτή ενισχύει την παρουσία της Generali στον τομέα της υγείας και διευρύνει την αξία που προσφέρει στους ασφαλισμένους της.

Η εξαγορά αυτή είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της Generali και την προσδοκία της να αποτελεί τον Lifetime Partner των ασφαλισμένων της προσφέροντας ολιστικές, ποιοτικές και ανθρωποκεντρικές λύσεις υγείας. Η ενσωμάτωση της Ευρωκλινικής -η οποία επί δεκαετίες διακρίνεται για την ιατρική αριστεία, την καινοτομία και την εξειδίκευση στη γενική χειρουργική, την ογκολογία και την παιδιατρική- εμπλουτίζει σημαντικά το οικοσύστημα υγείας της Generali.

Ο κ. Πάνος Δημητρίου, CEO της Generali Hellas, δήλωσε: «Η εξαγορά του Ομίλου της Ευρωκλινικής επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε αναβαθμισμένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας στους ασφαλισμένους μας. Δημιουργούμε ένα ισχυρότερο, πιο ευέλικτο και σύγχρονο μοντέλο υγείας με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας. Είμαστε υπερήφανοι που καλωσορίζουμε την ομάδα της Ευρωκλινικής στην οικογένεια της Generali.»

Η ενσωμάτωση του Ομίλου της Ευρωκλινικής αναμένεται να διαφοροποιήσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων της Εταιρείας, -ακολούθως προς το στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου Generali Lifetime Partner 27: Driving Excellence- ενώ θα επεκτείνει τις υπηρεσίες σε όλο το φάσμα της υγειονομικής περίθαλψης. Η Generali και ο Όμιλος της Ευρωκλινικής θα συνεργαστούν για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, με έμφαση στη βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την παροχή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η Generali Hellas παραμένει πιστή στην αποστολή της να προστατεύει και να στηρίζει τις ζωές και τις φιλοδοξίες των ασφαλισμένων της, επενδύοντας σε πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την ποιότητα, την προσβασιμότητα και τη βιωσιμότητα της υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα.

Για την ολοκλήρωση της συμφωνίας εκ μέρους της Generali, η PwC λειτούργησε ως αποκλειστικός Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος και η Karatzas & Partners ως Νομικός Σύμβουλος.

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