Προβιοτικά και δέρμα: Νέα δεδομένα για ατοπική δερματίτιδα, ακμή και αντιγήρανση

Τι δείχνουν τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα για τη σύνδεση εντέρου και δέρματος και πώς όλο αυτό οδηγεί σε πιο υγιή επιδερμίδα;

Η σύνδεση εντέρου και δέρματος είναι μία μεγάλη συζήτηση μεταξύ των επιστημόνων και είναι μία θεωρία που στηρίζεται όλο και περισσότερο σε ερευνητικά δεδομένα. Οι σχετικές μελέτες πληθαίνουν και αρκετοί δερματολόγοι παρακολουθούν με ενδιαφέρον τον ρόλο των προβιοτικών, των πρεβιοτικών και των συμβιοτικών στη διαχείριση δερματικών παθήσεων. Το μεγαλύτερο βάρος της έρευνας πέφτει στην ατοπική δερματίτιδα, ενώ δεδομένα υπάρχουν και για ακμή, ψωρίαση και φωτογήρανση.

Το επιστημονικό υπόβαθρο της σύνδεσης εντέρου και δέρματος

Τα τελευταία χρόνια δημοσιεύονται ανασκοπήσεις που συγκεντρώνουν μεγάλο εύρος κλινικών δεδομένων. Ανάμεσά τους και μια πρόσφατη, στο Nutrition Reviews, που εξέτασε περισσότερες από 200 μελέτες σε ανθρώπους. Οι συγγραφείς αναφέρουν ουσιαστικές ενδείξεις για την πρόληψη της ατοπικής δερματίτιδας και επιπλέον ενδείξεις για την επίδραση των προβιοτικών σε ακμή, ψωρίαση και άλλες δερματοπάθειες. Μια δεύτερη ανασκόπηση στο Nutrients έδειξε ότι μπορεί να υπάρχει και αντιγηραντικό όφελος, αν και τα στοιχεία σε αυτό το πεδίο παραμένουν πιο περιορισμένα.

