Ερυθρός Σταυρός: Δράση πρόληψης και ενημέρωσης στην Πλατεία Συντάγματος

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας στις 7 Απριλίου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) διοργανώνει δράση ενημέρωσης και πρόληψης την Τετάρτη 1 Απριλίου, από τις 09:00 έως τις 13:00, στην Πλατεία Συντάγματος, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στη φροντίδα και την προαγωγή της υγείας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο μήνυμα της φετινής καμπάνιας «Μαζί για την υγεία. Συμπαρασταθείτε στην επιστήμη», το οποίο αναδεικνύει τη σημασία της επιστημονικής συνεργασίας και της συλλογικής δράσης. Στο πλαίσιο της προσέγγισης «Ενιαία Υγεία» (One Health), προωθείται μια ολιστική αντίληψη που συνδέει την υγεία των ανθρώπων με αυτή των ζώων, των φυτών και του περιβάλλοντος.

Κεντρικός στόχος της δράσης του Τομέα Υγείας του ΕΕΣ είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη χρόνιων μη μεταδοτικών νοσημάτων, όπως τα καρδιαγγειακά, ο καρκίνος, ο διαβήτης και οι αναπνευστικές παθήσεις. Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ψυχική υγεία, η οποία παραμένει ένα κρίσιμο, αλλά συχνά υποτιμημένο ζήτημα. Επιπλέον, θα παρέχεται ενημέρωση για μεταδοτικά νοσήματα, όπως η φυματίωση, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού, καθώς και για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως ο HIV/AIDS και η σύφιλη.

Στο πλαίσιο της δράσης, η Κινητή Ομάδα Υγείας του ΕΕΣ θα προσφέρει δωρεάν προληπτικούς ελέγχους, μεταξύ των οποίων μέτρηση σακχάρου αίματος, έλεγχο αρτηριακής πίεσης, καθώς και rapid tests για HIV, HCV, HBsAg και σύφιλη. Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα συνταγογράφησης εργαστηριακών εξετάσεων.

Οι πολίτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδραστικές ενημερώσεις για βασικές πρώτες βοήθειες, τη σωστή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι, καθώς και την αναγνώριση πρώιμων συμπτωμάτων αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Επιπλέον, θα διανεμηθεί ενημερωτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού, με στόχο την καλύτερη κατανόηση θεμάτων υγείας.

Η εκδήλωση αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ως βασικού πυλώνα μιας σύγχρονης και ανθρωποκεντρικής προσέγγισης, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων σε ποιοτικές υπηρεσίες. Παράλληλα, συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς την επιστήμη και υπενθυμίζει ότι η πρόληψη αποτελεί θεμελιώδη επένδυση για μια υγιή και ανθεκτική κοινωνία.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στη δράση, συμβάλλοντας στη δημιουργία κοινοτήτων που βασίζονται στη γνώση, την υπευθυνότητα και τη φροντίδα για το κοινό καλό.