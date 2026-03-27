ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ερυθρός Σταυρός: Δράση πρόληψης και ενημέρωσης στην Πλατεία Συντάγματος
Υγεία
18:51 - 27 Μαρ 2026

Ερυθρός Σταυρός: Δράση πρόληψης και ενημέρωσης στην Πλατεία Συντάγματος

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας στις 7 Απριλίου, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (ΕΕΣ) διοργανώνει δράση ενημέρωσης και πρόληψης την Τετάρτη 1 Απριλίου, από τις 09:00 έως τις 13:00, στην Πλατεία Συντάγματος, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στη φροντίδα και την προαγωγή της υγείας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο μήνυμα της φετινής καμπάνιας «Μαζί για την υγεία. Συμπαρασταθείτε στην επιστήμη», το οποίο αναδεικνύει τη σημασία της επιστημονικής συνεργασίας και της συλλογικής δράσης. Στο πλαίσιο της προσέγγισης «Ενιαία Υγεία» (One Health), προωθείται μια ολιστική αντίληψη που συνδέει την υγεία των ανθρώπων με αυτή των ζώων, των φυτών και του περιβάλλοντος.

Κεντρικός στόχος της δράσης του Τομέα Υγείας του ΕΕΣ είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη χρόνιων μη μεταδοτικών νοσημάτων, όπως τα καρδιαγγειακά, ο καρκίνος, ο διαβήτης και οι αναπνευστικές παθήσεις. Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ψυχική υγεία, η οποία παραμένει ένα κρίσιμο, αλλά συχνά υποτιμημένο ζήτημα. Επιπλέον, θα παρέχεται ενημέρωση για μεταδοτικά νοσήματα, όπως η φυματίωση, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού, καθώς και για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως ο HIV/AIDS και η σύφιλη.

Στο πλαίσιο της δράσης, η Κινητή Ομάδα Υγείας του ΕΕΣ θα προσφέρει δωρεάν προληπτικούς ελέγχους, μεταξύ των οποίων μέτρηση σακχάρου αίματος, έλεγχο αρτηριακής πίεσης, καθώς και rapid tests για HIV, HCV, HBsAg και σύφιλη. Παράλληλα, θα υπάρχει δυνατότητα συνταγογράφησης εργαστηριακών εξετάσεων.

Οι πολίτες θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διαδραστικές ενημερώσεις για βασικές πρώτες βοήθειες, τη σωστή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι, καθώς και την αναγνώριση πρώιμων συμπτωμάτων αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Επιπλέον, θα διανεμηθεί ενημερωτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού, με στόχο την καλύτερη κατανόηση θεμάτων υγείας.

Η εκδήλωση αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ως βασικού πυλώνα μιας σύγχρονης και ανθρωποκεντρικής προσέγγισης, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων σε ποιοτικές υπηρεσίες. Παράλληλα, συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς την επιστήμη και υπενθυμίζει ότι η πρόληψη αποτελεί θεμελιώδη επένδυση για μια υγιή και ανθεκτική κοινωνία.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στη δράση, συμβάλλοντας στη δημιουργία κοινοτήτων που βασίζονται στη γνώση, την υπευθυνότητα και τη φροντίδα για το κοινό καλό.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας: Αύξηση 77,86% στα καθαρά κέρδη 2025 - Μέρισμα €0,1
Επιχειρήσεις

Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας: Αύξηση 77,86% στα καθαρά κέρδη 2025 - Μέρισμα €0,1

Reuters: Εντός της ημέρας η απάντηση του Ιράν στην πρόταση 15 σημείων του Τραμπ
Ειδήσεις

Reuters: Εντός της ημέρας η απάντηση του Ιράν στην πρόταση 15 σημείων του Τραμπ

Υπουργείο Μετανάστευσης: Συνεργασία με τις ΗΠΑ για ενίσχυση των επιστροφών παράνομων μεταναστών
Πολιτική

Υπουργείο Μετανάστευσης: Συνεργασία με τις ΗΠΑ για ενίσχυση των επιστροφών παράνομων μεταναστών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Η πρόληψη αποτελεί το πρώτο βήμα για την προστασία της υγείας
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Υδρόγειος Ασφαλιστική: Η πρόληψη αποτελεί το πρώτο βήμα για την προστασία της υγείας

Υπουργείο Υγείας: Καμπάνια πρόληψης των πνιγμών για ανθρώπους άνω των 60 ετών
Υγεία

Υπουργείο Υγείας: Καμπάνια πρόληψης των πνιγμών για ανθρώπους άνω των 60 ετών

Η Αξία της Πρόληψης στις Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις

Η Αξία της Πρόληψης στις Επιχειρήσεις

Καρκίνος του πνεύμονα: Η νέα εξέταση αίματος που αλλάζει τα δεδομένα στην πρόληψη
Υγεία

Καρκίνος του πνεύμονα: Η νέα εξέταση αίματος που αλλάζει τα δεδομένα στην πρόληψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/07/2026 - 21:45

Reuters: Νέα τράπεζα-γίγας για την άμυνα με κεφάλαια 133 δισ. δολαρίων – Ποιοι μπαίνουν στο εγχείρημα του Καναδά

Υγεία
02/07/2026 - 21:30

Πώς να απομακρύνετε τα κουνούπια

Υγεία
02/07/2026 - 21:11

Πώς να απομακρύνετε τα κουνούπια

Πολιτική
02/07/2026 - 21:08

Metron Analysis: Κερδίζουν έδαφος ΝΔ και ΕΛΑΣ – «Ξεφουσκώνει» το κόμμα Καρυστιανού

Πολιτική
02/07/2026 - 20:53

Το νέο «Γ. Καραϊσκάκης» παίρνει σάρκα και οστά: Επένδυση 250 εκατ. ευρώ με ορίζοντα το 2029

Ειδήσεις
02/07/2026 - 20:30

Βενεζουέλα: Διάσωση-θαύμα μετά από 8 ημέρες κάτω από τα ερείπια!

Πολιτική
02/07/2026 - 20:04

«Δεν σας φοβόμαστε»: Συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο για τη Βάγια Νέστορα

Ανακοινώσεις
02/07/2026 - 19:48

ΦΑΪΣ Συμμετοχών: Μέρισμα 0,155 ευρώ ανά μετοχή και πρόγραμμα επανεπένδυσης

Ειδήσεις
02/07/2026 - 19:34

Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία – Το Κίεβο μετρά νεκρούς και δεκάδες τραυματίες

Χρηματιστήρια
02/07/2026 - 19:16

Στα «πράσινα» τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πολιτική
02/07/2026 - 19:03

Φαραντούρης: Η Κομισιόν εκθέτει την κυβέρνηση για αφθώδη πυρετό

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/07/2026 - 18:51

Η ελίτ του ελληνικού αθλητισμού έδωσε ραντεβού στην ξεχωριστή βραδιά της Allwyn - Οι λαμπερές παρουσίες στην εκδήλωση προς τιμήν των 5 μεγαλύτερων αθλητικών ομοσπονδιών

Ναυτιλία
02/07/2026 - 18:41

TEN (Τσάκος): Επεκτείνει το επενδυτικό της πρόγραμμα με νέο LNG carrier

Υγεία
02/07/2026 - 18:30

Το Βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη 2026 απονεμήθηκε στην Αγγελική Τριανταφύλλου

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 18:26

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Πλαίσιο Computers

Ανακοινώσεις
02/07/2026 - 18:06

CrediaBank: Στο Χρηματιστήριο από τις 6 Ιουλίου η διαπραγμάτευση 583.280 νέων μετοχών

Πολιτική
02/07/2026 - 17:57

Οι δηλώσεις Κυρανάκη πυροδοτούν πολιτική «θύελλα»: Σκληρή αντιπαράθεση για «εργαλειοποίηση» της Θεσσαλονίκης

Σχόλια Αγοράς
02/07/2026 - 17:54

Χρηματιστήριο: Νέο πάρτι σε πολυετές... ρετιρέ πάνω από τις 2.500 μονάδες

Ανακοινώσεις
02/07/2026 - 17:52

ΕΛΙΝΟΙΛ: Ολοκληρώθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση – Όλες οι αποφάσεις

Εργασιακά
02/07/2026 - 17:34

e-ΕΦΚΑ: Προσωρινά εκτός λειτουργίας ηλεκτρονικές υπηρεσίες από 7 Ιουλίου

Πολιτική
02/07/2026 - 17:33

Χρηστίδης: Δεν χωρά νέος διχασμός πάνω στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Τεχνολογία
02/07/2026 - 17:26

Η Tesla ξαναπατάει γκάζι: Παραδόσεις-ρεκόρ στο β' τρίμηνο συντρίβουν τις προβλέψεις της Wall Stree

Ειδήσεις
02/07/2026 - 17:25

Ουάσιγκτον προς Τεχεράνη: «Καμία αλλαγή στα Στενά του Ορμούζ» – Νέες συνομιλίες στις 18 Ιουλίου

Ειδήσεις
02/07/2026 - 17:15

Αλβανία: Επεισόδια έξω από το κοινοβούλιο – Τραυματίες και προσαγωγές

Ανακοινώσεις
02/07/2026 - 17:04

ΑΤΤΙΚΑ Πολυκαταστήματα: Στα €24,67 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο - 60,16 εκατ. μετοχές με δικαίωμα ψήφου

Χρηματιστήρια
02/07/2026 - 17:01

Wall Street: Θετικό κλίμα μετά τα στοιχεία για την απασχόληση

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
02/07/2026 - 16:56

Το Möller’s γυρίζει σελίδα στην Ελλάδα με τη δύναμη του Ομίλου Σαράντη

Ανεμοδείκτης
02/07/2026 - 16:49

Το δείπνο Σαμαρά με βουλευτές της ΝΔ, η ανησυχία στο Μαξίμου και η «πυροσβεστική;» ανακοίνωση

Επιχειρήσεις
02/07/2026 - 16:47

Ford: Υποχώρησαν 10% οι πωλήσεις του β’ τριμήνου στις ΗΠΑ

Τεχνολογία
02/07/2026 - 16:36

Η ΕΕ στέλνει μήνυμα στις Big Tech: Οι κανόνες δεν αλλάζουν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ