Υπουργείο Μετανάστευσης: Συνεργασία με τις ΗΠΑ για ενίσχυση των επιστροφών παράνομων μεταναστών

Στο πλαίσιο της αναζήτησης καινοτόμων ιδεών και βέλτιστων πρακτικών για την εντατικοποίηση των επιστροφών παράνομων μεταναστών, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ξεκινούν, με πρωτοβουλία του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη διαδικασία ενημέρωσης και εκπαίδευσης από τις αντίστοιχες αμερικανικές υπηρεσίες.

Οι επαφές μεταξύ των Υπηρεσιών των δύο χωρών, σε σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, άρχισαν επισήμως σήμερα, 27 Μαρτίου, με την πραγματοποίηση του πρώτου ενημερωτικού σεμιναρίου. Το σεμινάριο περιλάμβανε την παρουσίαση της ψηφιακής εφαρμογής Customs Border Protection Home, την οποία χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αρχές στο πλαίσιο των διαδικασιών επιστροφών και η οποία υποστηρίζει την οργάνωση αξιοπρεπών, εθελοντικών επιστροφών.

Πρόθεση και επιθυμία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι η περαιτέρω ενίσχυση και επέκταση της συνεργασίας αυτής και σε άλλους κομβικούς τομείς της διαχείρισης της παράνομης μετανάστευσης, με έμφαση στην προστασία των συνόρων και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.