Reuters: Εντός της ημέρας η απάντηση του Ιράν στην πρόταση 15 σημείων του Τραμπ

Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής (27 Μαρτίου) αναμένεται να διαβιβαστεί η απάντηση του Ιράν στην πρόταση 15 σημείων που έχει καταθέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Όπως μετέδωσε το Reuters, ο Τραμπ και κορυφαίοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν ήδη ενημερωθεί μέσω διαμεσολαβητών ότι η ιρανική αντιπρόταση αναμένεται εντός της ημέρας. Ανάλογες πληροφορίες μετέδωσε και το CBS, σημειώνοντας ότι η επικοινωνία γίνεται μέσω ενδιάμεσων συνομιλητών.

Ο πόλεμος, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου μετά από επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, έχει πλέον επεκταθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας τις διεθνείς ανησυχίες.

Σημειώνεται ότι η πρόταση των 15 σημείων, η οποία φέρεται να διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν, περιλαμβάνει απαιτήσεις όπως η εγκατάλειψη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, περιορισμούς στην ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων, αλλά και ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, η πρόταση εξετάστηκε από την ηγεσία της χώρας, η οποία εκτιμά ότι εξυπηρετεί κυρίως τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διπλωματικών προσπαθειών.

Από την πλευρά τους, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για πρόοδο στις συνομιλίες, χωρίς να παραβλέπουν τις δυσκολίες που παραμένουν.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική πλευρά κατέθεσε το σχέδιο μέσω του Πακιστάν, το οποίο διατηρεί απευθείας επαφές με το ιρανικό σύστημα ασφαλείας. Στις διαπραγματεύσεις συμμετέχουν επίσης υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι οι «ενδιάμεσες χώρες» συνεχίζουν να μεταφέρουν μηνύματα, υποστηρίζοντας πως υπάρχουν ενδείξεις προόδου. Μάλιστα, σημείωσε ότι η αυξημένη ροή ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ αποτελεί θετικό σημάδι.

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, υπογράμμισε ότι πρόκειται για ευαίσθητες διαπραγματεύσεις που δεν μπορούν να διεξάγονται δημόσια. Όπως δήλωσε, οι διπλωματικές επαφές συνεχίζονται, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η στρατιωτική επιχείρηση «Epic Fury», με στόχο την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων που έχουν τεθεί από τον πρόεδρο και το Πεντάγωνο.