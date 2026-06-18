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Πώς να ενισχύσετε τον αλφαβητισμό και την κατανόηση σε παιδιά με αυτισμό
Υγεία
22:00 - 18 Ιουν 2026

Πώς να ενισχύσετε τον αλφαβητισμό και την κατανόηση σε παιδιά με αυτισμό

Reporter.gr Newsroom
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Μια καθηγήτρια Εργοθεραπείας μοιράζεται πρακτικές λύσεις για το σπίτι και το σχολείο.

Τα παιδιά με Διαταραχή του Φάσματος του Αυτισμού (ΔΑΦ) παρουσιάζουν συχνά καθυστερήσεις στις πρώιμες γλωσσικές δεξιότητες. Αυτές οι δυσκολίες μπορούν να επηρεάσουν την ενασχόλησή τους με την ανάγνωση και τη γραφή, γεγονός που με τη σειρά του έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις όσο και στην μετέπειτα ανεξαρτησία τους ως ενήλικες μέσα στην κοινότητα.

Ωστόσο, η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την ανάπτυξη της ανάγνωσης μπορεί να ανατρέψει αυτά τα δεδομένα, επηρεάζοντας θετικά την επιτυχία του παιδιού στο σχολείο και την κοινωνία για τα επόμενα χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/06/2026 - 14:39
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