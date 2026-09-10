Κονγκό: Τουλάχιστον 17 νεκροί από φωτιά σε σχολείο – Μεταξύ των θυμάτων και παιδιά

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε σχολείο στην Μπουκάβου, στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

Η τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ανταρτών AFC/M23. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο ανέφερε στο Reuters ότι συμμετείχε στη μεταφορά 17 σορών, μεταξύ των οποίων υπήρχαν σοροί ανδρών και παιδιών, σε ασθενοφόρο.

Την ίδια ώρα, διαφορετικές ιατρικές πηγές έδωσαν διαφορετικά στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων. Τοπικό κέντρο υγείας δήλωσε ότι παρέλαβε 10 σορούς ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά, ενώ άλλο νοσοκομείο ανέφερε ότι δέχθηκε περισσότερους από 50 μαθητές, εκ των οποίων οι 14 υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να μεταβληθούν καθώς συνεχίζεται η καταγραφή των θυμάτων και η ενημέρωση των υγειονομικών αρχών.

Υπό τον έλεγχο των AFC/M23 η Μπουκάβου

Η Μπουκάβου βρίσκεται στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και ελέγχεται από την ένοπλη οργάνωση AFC/M23, η οποία υποστηρίζεται από τη Ρουάντα, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές.

Οι αντάρτες κατέλαβαν την πόλη μετά την ταχεία επίθεσή τους στην ανατολική περιοχή του Κονγκό, στο πλαίσιο της παρατεταμένης ένοπλης σύγκρουσης που έχει προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την πυρκαγιά στο σχολείο, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες του δυστυχήματος.

{https://x.com/gloiremurhigisi/status/2098014845245251783}