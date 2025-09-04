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Τα βήματα και οι προϋποθέσεις για την είσπραξη της επιστροφής ενοικίου
Ακίνητα
10:07 - 04 Σεπ 2025

Τα βήματα και οι προϋποθέσεις για την είσπραξη της επιστροφής ενοικίου

Reporter.gr Newsroom
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Η  διαδικασία για την είσπραξη ενός ενοικίου στα τέλη Νοεμβρίου από τους δικαιούχους περιλαμβάνει, τα εξής βήματα: 

Αρχικά, σημειώνεται πως απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι να έχει συμπληρωθεί ο αριθμός μισθωτηρίου στη φορολογική δήλωση

Όσοι από τους δικαιούχους δεν είχαν συμπληρώσει τον αριθμό μισθωτηρίου στο αντίστοιχο εικονίδιο της δήλωσης (κωδικός 081) είχαν τη δυνατότητα να το πράξουν χωρίς κανένα πρόστιμο ως τις 15 Ιουλίου, υποβάλλοντας τροποποιητική δήλωση

Ωστόσο, ακόμη και εκείνοι που δεν πρόλαβαν αυτή την ημερομηνία (15/7/2025) έχουν τη χρονική ευχέρεια να το κάνουν ως τις 30 Σεπτεμβρίου χωρίς πρόστιμο.

Ο υπολογισμός του ενοικίου γίνεται αυτόματα με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή του εκάστοτε προηγουμένου φορολογικού έτους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής. Άρα, φέτος ως τα τέλη του τρέχοντος μηνός.

Τα ποσά και τα εισοδηματικά κριτήρια

Υπενθυμίζεται πως, από φέτος τον Νοέμβριο και κάθε χρόνο τον ίδιο μήνα, θα πιστώνεται από το κράτος ένα μίσθωμα ετησίως, είτε αφορά κύρια κατοικία, είτε φοιτητική κατοικία, στον τραπεζικό λογαριασμό του ενοικιαστή.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις δηλώσεις που γίνονται αυτή την περίοδο για το φορολογικό έτος 2024, το 1/12 του ετήσιου δηλωθέντος ενοικίου – τόσο για την κύρια κατοικία, όσο και για τη φοιτητική κατοικία - θα επιστραφεί στα τέλη Νοεμβρίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ επαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του ενοικιαστή.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για τη φοιτητική κατοικία ανέρχεται επίσης σε 800 ευρώ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια που υιοθετούνται για τους δικαιούχους είναι διευρυμένα και αντιστοιχούν σε αυτά που έχουν οριστεί για το πρόγραμμα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ:

  • Για τον άγαμο ορίζεται μέγιστο όριο εισοδήματος 20.000 ευρώ.
  • Για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο.
  • Για τις μονογονεϊκές οικογένειες ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Αναφορικά με τα περιουσιακά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου για κύρια κατοικία ορίζεται ότι το σύνολο της αξίας της οικογενειακής περιουσίας, όπως προσδιορίζεται κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενο κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Για την επιστροφή ενοικίου για φοιτητική κατοικία δεν ορίζεται περιουσιακό όριο.

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