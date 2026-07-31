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Ενοίκια: Υποχρεωτικά μέσω τραπεζών από την 1η Οκτωβρίου – Οι κυρώσεις
Ακίνητα
08:18 - 31 Ιουλ 2026

Ενοίκια: Υποχρεωτικά μέσω τραπεζών από την 1η Οκτωβρίου – Οι κυρώσεις

Γιώργος Αλεξάκης
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Από την 1η Οκτωβρίου 2026 αλλάζει οριστικά ο τρόπος πληρωμής των ενοικίων, καθώς όλα τα μισθώματα θα πρέπει να εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διαμηνύει ότι η εξάμηνη παράταση που είχε δοθεί από την 1η Απριλίου έως την 1η Οκτωβρίου ήταν η τελευταία και δεν πρόκειται να υπάρξει νέα μεταβολή στο χρονοδιάγραμμα.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, το θεσμικό και τεχνικό πλαίσιο έχει πλέον ολοκληρωθεί, οι ηλεκτρονικές υποδομές της ΑΑΔΕ είναι έτοιμες να υποστηρίξουν το νέο καθεστώς, ενώ ιδιοκτήτες και ενοικιαστές είχαν επαρκή χρόνο για να προσαρμοστούν στις αλλαγές.

Πώς θα γίνονται οι πληρωμές

Το νέο καθεστώς αφορά όλα τα μισθώματα, είτε πρόκειται για κύρια κατοικία, φοιτητική στέγη είτε για επαγγελματικά ακίνητα.

Έτσι, η καταβολή του ενοικίου θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, είτε με τραπεζική μεταφορά, είτε με πάγια εντολή είτε μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking). Η τραπεζική συναλλαγή θα αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό πληρωμής, ενώ οι συναλλαγές με μετρητά δεν θα αναγνωρίζονται πλέον για φορολογικούς σκοπούς.

Στόχος η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Με το νέο σύστημα το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει να περιορίσει τη φοροδιαφυγή στην αγορά ακινήτων και να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα απόκρυψης ή υποδήλωσης των πραγματικών μισθωμάτων.

Οι πληρωμές θα διασταυρώνονται αυτόματα με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια, τις φορολογικές δηλώσεις και τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, δίνοντας στη φορολογική διοίκηση τη δυνατότητα να εντοπίζει ευκολότερα περιπτώσεις αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρων» συναλλαγών.

Ενδεικτικό της εικόνας που επικρατεί σήμερα είναι ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, το μέσο δηλωθέν μηνιαίο ενοίκιο κυμαίνεται μόλις στα 230-240 ευρώ, επίπεδο που απέχει σημαντικά από τις πραγματικές τιμές της αγοράς, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Παράλληλα, η ηλεκτρονική καταγραφή κάθε συναλλαγής αναμένεται να περιορίσει και τις διαφωνίες μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών σχετικά με την έγκαιρη καταβολή των μισθωμάτων.

Οι κυρώσεις για όσους επιλέξουν μετρητά

Η μη τήρηση της νέας υποχρέωσης θα έχει άμεσες οικονομικές συνέπειες τόσο για τους ενοικιαστές όσο και για τους ιδιοκτήτες.

Οι ενοικιαστές που συνεχίσουν να πληρώνουν το ενοίκιο με μετρητά, ακόμη και αν πληρούν τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια, δεν θα δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα ούτε το νέο ετήσιο βοήθημα επιστροφής ενός ενοικίου, ύψους έως 800 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Από την άλλη πλευρά, οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν μισθώματα εκτός τραπεζικού συστήματος θα στερούνται την αυτόματη έκπτωση 5% στο ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια, ενώ οι επιχειρήσεις που εξοφλούν επαγγελματικά μισθώματα με μετρητά δεν θα μπορούν να εκπέσουν τη σχετική δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά τους.

Η νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα από ακίνητα

Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιανουάριο του 2026 ισχύει νέα κλίμακα φορολόγησης για τα εισοδήματα από ενοίκια, με την προσθήκη ενδιάμεσου φορολογικού συντελεστή 25% για εισοδήματα από 12.000 έως 24.000 ευρώ.

Τα τελευταία στοιχεία από την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων δείχνουν ότι περίπου 1,8 εκατ. φορολογούμενοι δηλώνουν εισοδήματα από ακίνητα συνολικού ύψους άνω των 8,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Τι δηλώνουν οι ιδιοκτήτες

Η κατανομή των δηλωθέντων εισοδημάτων αποτυπώνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των ιδιοκτητών εμφανίζει σχετικά χαμηλά έσοδα από ενοίκια.

Ειδικότερα, περίπου επτά στους δέκα φορολογούμενους δηλώνουν ετήσιο εισόδημα έως 5.000 ευρώ, ενώ ακόμη ένα 16% εμφανίζει αποδοχές από 5.001 έως 10.000 ευρώ. Συνολικά, το 87% των ιδιοκτητών δηλώνει εισόδημα κάτω από τις 10.000 ευρώ ετησίως από ακίνητα.

Αντίθετα, εισοδήματα από ενοίκια μεταξύ 10.000 και 20.000 ευρώ τον χρόνο δηλώνουν περίπου 160.000 φορολογούμενοι, δηλαδή λιγότεροι από ένας στους δέκα.

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