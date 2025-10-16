ΥΠΕΚΑ: Πέντε αλήθειες για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο – Αναβάθμιση της αγοράς εργασίας

Πέντε αλήθειες και εννέα σημαντικές αλλαγές που, σύμφωνα με την ίδια, επιφέρει στην αγορά εργασίας το νέο εργασιακό νομοσχέδιο ανέδειξε κατά τη δευτερολογία στην Ολομέλεια της Βουλής, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Πιο αναλυτικά, η κ. Κεραμέως, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, απάντησε στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, λέγοντας τα εξής:

Το Ν/Σ αποτελείται απο 97 άρθρα - η αντιπολίτευση μίλησε μόνο για ένα. Το άρθρο για το δήθεν 13ωρο. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι προβλέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση, έως 37 ημέρες τον χρόνο -κατ’ αναλογία, όχι πάνω από 3 ημέρες τον μήνα- σημειώνοντας παράλληλα ότι 13ωρη απασχόληση ισχύει και σήμερα στη χώρα μας, αλλά σε δύο ή περισσότερους εργοδότες. «Το μόνο που αλλάζει είναι ότι κάτι που σήμερα ήδη γίνεται σε δύο εργοδότες, δηλ η απασχόληση έως 13 ώρες, να έχει την επιλογή ο εργαζόμενος να το κάνει σε έναν χωρίς να μετακινείται και με συν 40% αύξηση στις αποδοχές του», είπε και εν συνεχεία ανέφερε τις δικλείδες ασφαλείας που προβλέπονται όπως π.χ η συναίνεση του εργαζομένου και η συμμόρφωση με τους λοιπούς προστατευτικούς κανόνες για τους εργαζόμενους. Η κ. Κεραμέως απάντησε στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλο Γερουλάνο καταθέτοντας μία ακόμη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας η οποία προβλέπει εργασία την 6η ημέρα και δεν είναι στον τουρισμό αλλά σε ασφαλιστικές εταιρείες. «Έχετε θέμα αξιοπιστίας γιατί βλέπετε παντού καταστροφές και ισοπέδωση», είπε η Υπουργός και παρέπεμψε στα όσα έλεγε προ έτους η αντιπολίτευση για την έκτακτη βάρδια. «Αν δεν υπήρχε η διάταξη για το δήθεν 13ωρο, τί θα συζητούσατε;», είπε και αποκάλυψε ότι απέρριψε εισηγήσεις που της έλεγαν να θέσει εκτός νομοσχεδίου την επίμαχη διάταξη. «Δεν σας κρύβω ότι υπήρξαν κάποιοι που μου εισηγήθηκαν ότι αν το αφήσουμε απ’ έξω , θα τους στριμώξουμε, δεν θα έχουν τίποτα να πούνε. Το απέρριψα. Γιατί εμείς δεν νομοθετούμε με γνώμονα πώς θα στριμώξουμε την αντιπολίτευση. Νομοθετούμε με γνώμονα πως θα δώσουμε περισσότερες και καλύτερες δυνατότητες στους πολίτες αυτής της χώρας».

Το Ν/Σ αυτο ενισχύει σημαντικά τους εργαζόμενους . Η Υπουργός αναφέρθηκε σε διατάξεις όπως η επέκταση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας , το αφορολόγητο, ακατάσχετο, ανεκχώρητο του επιδόματος γονικής αδείας , η απαγόρευση μείωσης αποδοχών μετά την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας κ.α . «Περιλαμβάνονται πολλές διατάξεις ενισχυτικές των εργαζόμενων. «Η αντιπολίτευση μιλάει μόνο για το δήθεν 13ωρο, αποσιωπώντας όλες αυτές τις διατάξεις. Και εμείς ανακοινώσαμε ότι θα βάλουμε ονομαστική ψηφοφορία για όλα τα άρθρα του Νομοσχεδίου για να αναδειχθεί τι ψηφίζει το κάθε κόμμα σε όλες αυτές τις διατάξεις». Στην συνέχεια, η Υπουργός σχολίασε την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρήσει αιφνιδιαστικά από την διαδικασία. «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν σε μια πρωτοφανή αντίφαση - από τη μία να κατακεραυνώνει το Νομοσχέδιο, και από την άλλη να αναγκάζεται να ψηφίζει μεγάλο αριθμό διατάξεων που χορηγούν σημαντικά δικαιώματα στους εργαζομένους. Το αποτέλεσμα είναι ένα: για μία ακόμη φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ ΔΕΝ ψηφίζει διατάξεις που ενισχύουν τους εργαζομένους».

Το Ν/Σ αυτο διευκολύνει τις επιχειρήσεις. Η Υπουργός αναφέρθηκε σε διατάξεις που προβλέπουν επιτάχυνση των προλήψεων και μείωση της γραφειοκρατίας. «Και ναί πρέπει να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις. Εσείς μπορεί να είστε ενοχικοί και να μην θέλετε να λέτε μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων, εμείς όμως όχι. Γιατί χωρίς επιχειρήσεις δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας και χωρίς επιχειρήσεις, ανάπτυξη αυτός ο τόπος δεν μπορεί να δει».

Το Ν/Σ εμπλουτίστηκε από σημαντικές προτάσεις φορέων και πολιτών . Όπως σημείωσε η Υπουργός το νομοσχέδιο ενσωμάτωσε πάνω από 60 προτάσεις και παρατηρήσεις από όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και πολίτες.

Το Ν/Σ υπαγορεύθηκε από την νέα δυναμική της αγοράς εργασίας. «Σε κάθε εργασιακό νομοσχέδιο και κάθε παρέμβαση, ακούμε τα ίδια. Κάθε θετικό μέτρο βαφτίζεται καταστροφή, κάθε πρόοδος αντιμετωπίζεται ως αμαρτία. Σήμερα, όμως, η πραγματικότητα σας διαψεύδει», είπε η Υπουργός και σκιαγράφησε την πραγματική εικόνα της αγοράς εργασίας, την μείωση της ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στο 8%, την αύξηση του κατώτατου μισθού, τις νέες θέσεις εργασίας, την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας κ.α «Είναι όλα ρόδινα και ιδανικά; Όχι. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο για περισσότερες και καλυτέρα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Γιατί πίσω από τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι. Και κάθε μια νέα δουλειά, και υπάρχουν πάνω από 500Κ, δίνει μια νέα δυνατότητα για έναν συμπολίτη μας να ζήσει καλυτέρα εκείνος και η οικογένεια του».

Στη σχετική ανακοίνωση, επισημαίνεται ότι με το νομοσχέδιο επέρχονται εννέα συγκεκριμένες αλλαγές στην αγορά εργασίας:

1. Δυνατότητα τετραήμερης εργασίας. Το νέο πλαίσιο δίνει στους εργαζόμενους περισσότερες δυνατότητες να διαχειρίζονται καλύτερα τον χρόνο τους, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Κορυφαία ρύθμιση, αυτή που προβλέπει τη δυνατότητα τετραήμερης απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με πλήρεις αποδοχές και όριο 40 ωρών εβδομαδιαίως.

2. Δυνατότητα κατανομής της ετήσιας άδειας σε περισσότερες περιόδους. Ο εργαζόμενος θα μπορεί να ζητά την κατανομή της άδειας του – αν το επιθυμεί – σε περισσότερες περιόδους μέσα στο έτος, κάτι που επιτρέπει την καλύτερη προσαρμογή στις προσωπικές του ανάγκες.

3. Διεύρυνση των δικαιούχων άδειας μητρότητας και επιδόματος λοχείας. Η άδεια μητρότητας επεκτείνεται και στις ανάδοχες μητέρες, ενώ το επίδομα κυοφορίας και λοχείας θα καταβάλλεται ακόμη και όταν η εργαζόμενη έχει αλλάξει εργοδότη ή ασφαλιστικό φορέα, μέσω της αναγνώρισης του ενιαίου χρόνου ασφάλισης.

4. Ενίσχυση προστασίας των εργαζομένων. Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις που ενισχύουν το πλέγμα προστασίας των εργαζομένων, όπως π.χ. το επίδομα γονικής άδειας καθίσταται αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, αν προκύψει μείωση αποδοχών λόγω της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, αυτή θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή και απαγορεύεται, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα του εισοδήματος του εργαζομένου κ.α

5. Απλοποιούνται οι προσλήψεις και ενισχύονται οι δυνατότητες απασχόλησης. Η διαδικασία πρόσληψης απλοποιείται καθώς από τέσσερα έντυπα που απαιτούνται σήμερα για την ολοκλήρωση νέας πρόσληψης, θα απαιτείται πλέον μόνο ένα. Παράλληλα, εισάγεται διαδικασία προσλήψεων ορισμένου χρόνου έως δύο ημερών, για γρήγορη κάλυψη επειγουσών αναγκών των επιχειρήσεων..

6. Λιγότερη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις. Καταργούνται έντυπα που ήδη υποβάλλονται ψηφιακά και αίρεται η υποχρέωση τήρησης ορισμένων εγγράφων στον χώρο εργασίας.

7. Διαφάνεια και ψηφιακά εργαλεία για όλους. Η νέα εφαρμογή κινητού για επιχειρήσεις αλλά και η ανανεωμένη εφαρμογή myErgani για εργαζόμενους, φέρνει τη διαχείριση της εργασίας στο επίκεντρο της ψηφιακής εποχής.

8. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία με νέα πρότυπα και αυστηροποιημένο πλαίσιο προστασίας. Το νομοσχέδιο εισάγει σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και υποχρεωτική εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες (ΚΑΡΠΑ και Heimlich) για τους χώρους εργασίας για πρώτη φορά. Παράλληλα, όλες οι υποδείξεις τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας θα τηρούνται πλέον ψηφιακά, αυξάνοντας τη διαφάνεια και τη δυνατότητα ελέγχου. Το όριο εργαζομένων για να ασκεί ο ίδιος ο εργοδότης καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας μειώνεται από 50 σε 20 άτομα, ενώ καθίσταται υποχρεωτική η παρουσία συντονιστών ασφάλειας και υγείας σε μεγάλα τεχνικά έργα.

9. Διόρθωση στρέβλωσης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι που επιλέγουν να παραμείνουν ενεργοί στην αγορά εργασίας θα ωφεληθούν οικονομικά, καθώς η προσαύξηση που θα λάβουν στη σύνταξή τους δεν θα επηρεάσει τον συντελεστή της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕΑΣ). Έτσι, το καθαρό εισόδημά τους δεν θα μειωθεί.