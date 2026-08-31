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Για ποιον λόγο παραμένει ακέφαλη η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας;
Ανεμοδείκτης
16:41 - 31 Αυγ 2026

Για ποιον λόγο παραμένει ακέφαλη η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας;

Reporter.gr Newsroom
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Με το νόμο 4808/21, γνωστό ως «νόμο Χατζηδάκη», η Επιθεώρηση Εργασίας αναβαθμίστηκε σε Ανεξάρτητη Αρχή. 

Τριάμισι χρόνια αργότερα και ύστερα από μια ομολογουμένως επιτυχημένη πορεία, το ΣτΕ ακύρωσε τον Οκτώβριο του 2025 για διαδικαστικούς λόγους την τοποθέτηση του πρώτου διοικητή της Αρχής, Γιώργου Τζιλιβάκη. Η σχετική προσφυγή είχε κατατεθεί από τον Γιώργο Κατοπόδη (συμπτωματικά, κουμπάρο του Αδωνι Γεωργιάδη), ο οποίος είχε συμμετάσχει στον διαγωνισμό για τον επικεφαλής της ΑΑΕΕ, όμως δεν είχε επιλεγεί.

Αποτέλεσμα είναι ότι από την 1η Νοεμβρίου του 2025 η Επιθεώρηση Εργασίας παραμένει ακέφαλη, δίχως διοικητή, όλα τα προγράμματα εκσυγχρονισμού της έχουν παγώσει, ενώ ουσιαστικά έχει επιστρέψει στον έλεγχο του υπουργείου Εργασίας. Είναι μάλλον επιβεβλημένο να δοθούν κάποιες πειστικές εξηγήσεις από την αρμόδια υπουργό Νίκη Κεραμέως αλλά και από την ίδια την κυβέρνηση, για ποιό λόγο έχει κάνει πίσω σε μια τόσο καίρια και, κατ’ αρχήν επιτυχημένη μεταρρύθμιση, η οποία εν τέλει αφορά την καθημερινότητα εκατομμυρίων εργαζομένων. Και, πάντως, ανεξαρτήτως εξηγήσεων, αυτό που προέχει είναι ο διορισμός διοίκησης στην Αρχή…

Τελευταία τροποποίηση στις 31/08/2026 - 17:17
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