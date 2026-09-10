ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κεραμέως: Η μεγαλύτερη «Ημέρα Καριέρας» με περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη
Εργασιακά
19:27 - 10 Σεπ 2026

Κεραμέως: Η μεγαλύτερη «Ημέρα Καριέρας» με περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τη διοργάνωση της μεγαλύτερης «Ημέρας Καριέρας» που έχει γίνει ποτέ στη Θεσσαλονίκη προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως μιλώντας στο ραδιόφωνο του Mega.

Η 57η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης πραγματοποιείται στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και προσφέρει πάνω από 2.500 θέσεις εργασίας από 100 και πλέον επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα.

Όπως επισήμανε η κα Κεραμέως, οι 57 εκδηλώσεις είναι μία από τις απαντήσεις στην πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις να βρουν ανθρώπινο δυναμικό.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, η υπουργός τόνισε ότι «ήρθε μία εταιρεία ξυλείας από τα Γρεβενά και μου λέει μας λείπουν τεχνίτες βιομηχανικών αυτοματισμών. Πήγαμε και φτιάξαμε παράρτημα της σχολής μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, μέσα στην επιχείρηση. Τα παιδιά που φοιτούν στη σχολή, κάνουν το πρωί πραχτική άσκηση και το απόγευμα μάθημα στη σχολή, για δύο χρόνια, παίρνουν πιστοποίηση στα δύο χρόνια και μετά έχουν εξασφαλισμένη δουλειά. Και σημαντικό, μένουν στον τόπο τους, Γρεβενά. Όλοι οι επιχειρηματίες σήμερα ζητούν ένα πράγμα, χρειαζόμαστε περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό, εξειδικευμένο, για να αναπτυχθούμε ακόμα περισσότερο. Εμείς λοιπόν προσφέρουμε αυτή τη λύση, μέσα στην επιχείρηση κι όχι μόνο εκεί, παντού σε όλη την Ελλάδα. Ήρθαν τα ναυπηγεία και μας λένε μας λείπουν τεχνίτες ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. Πήγαμε στοχευμένα και φτιάξαμε ένα πρόγραμμα ειδικά για τεχνίτες ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης».

Η κα Κεραμέως αναφέρθηκε στις 80 εργατικές κατοικίες που παραδόθηκαν σε εργαζόμενους στην περιοχή «Κυρά Καλή» των Γρεβενών, οι οποίοι περίμεναν μία ζωή.

«Πριν από λίγες εβδομάδες παραδώσαμε 80 υπέροχες πραγματικά εργατικές κατοικίες σε εργαζόμενους στα Γρεβενά. Το πιο σημαντικό ξέρετε είναι πρώτα απ΄ όλα ότι αυτοί οι άνθρωποι περίμεναν μία ζωή γι΄ αυτή τη στέγη, τη δικαιούντο. Και γιατί λέω περίμεναν μια ζωή; Γιατί είναι ένα έργο το οποίο ήταν κολλημένο για 23 χρόνια. Προκηρύχθηκε το 2003, η κατασκευή ενός ολόκληρου οικισμού, ένα μικρό χωριό. Δεν μπορώ να σας περιγράψω, είμαι έντεκα χρόνια στην πολιτική, είναι από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει. Άνθρωποι με δάκρυα στα μάτια, δε θα ξεχάσω έναν κύριο, ο οποίος τη στιγμή που του έδωσα τα κλειδιά ήρθε και μου ψιθύρισε στο αυτί και μου λέει “τέρμα δηλαδή οι φιλοξενίες στα ξένα σπίτια”;».

Ερωτηθείσα σχετικά με την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και κληθείσα να σχολιάσει τη στάση που κράτησε το ΠΑΣΟΚ κατά τη ψήφισή της στη Βουλή, η κα Κεραμέως επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρών, σχολιάζοντας ότι «τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι οι περίπου 500.000 συμπολίτες μας που έχουν ήδη πάρει αύξηση χάρη στις συλλογικές συμβάσεις που υπεγράφησαν εν συνεχεία, το ΠΑΣΟΚ είπε ένα όχι σε αυτούς τους ανθρώπους. Είπε ένα όχι στο να πάρουν αύξηση αυτοί οι άνθρωποι. Θα μπορούσε να είχε πει ένα μεγάλο ναι και με, θα έλεγα, ανοιχτή καρδιά να πει ορίστε στηρίζουμε την κοινωνική συμφωνία όλων των κοινωνικών εταίρων».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 2.500 θέσεις εργασίας στη 57η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Θεσσαλονίκη: Πάνω από 2.500 θέσεις εργασίας στη 57η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση – Τέσσερις τραυματίες
Ειδήσεις

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση – Τέσσερις τραυματίες

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ στο επίκεντρο Εσπερίδας της ΡΑΑΕΥ στη Θεσσαλονίκη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ στο επίκεντρο Εσπερίδας της ΡΑΑΕΥ στη Θεσσαλονίκη

ΙΝΣΕΤΕ: Πώς η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει πολυδιάστατος τουριστικός προορισμός
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΣΕΤΕ: Πώς η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει πολυδιάστατος τουριστικός προορισμός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/09/2026 - 19:37

Θάνατος Μαζωνάκη: Σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο

Ειδήσεις
10/09/2026 - 19:36

Νέος κανόνας υποχρεώνει κατόχους βίζας να εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ μετά την απώλεια της εργασίας τους

Υγεία
10/09/2026 - 19:33

«Μπορώ να τρώω σύκα αν έχω διαβήτη;»

Εργασιακά
10/09/2026 - 19:27

Κεραμέως: Η μεγαλύτερη «Ημέρα Καριέρας» με περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
10/09/2026 - 19:12

Τα μέτρα της ΔΕΘ μέσα από το βίντεο Μητσοτάκη: Συμφωνία προόδου και ευημερίας

Πολιτική
10/09/2026 - 18:59

Ο Κώστας Τζαβάρας ανακοίνωσε τη συστράτευσή του με τον Αντώνη Σαμαρά

Ανακοινώσεις
10/09/2026 - 18:53

Alpha Trust – Ανδρομέδα: Στα €2,4 εκατ. τα κέρδη προ φόρων στο α’ εξάμηνο

Πολιτική
10/09/2026 - 18:44

Καρυστιανού από τη ΔΕΘ: Κάθαρση και λογοδοσία – Το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

Πολιτική
10/09/2026 - 18:34

Συνάντηση Δένδια-Πάλμα: Ικανοποίηση για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Το State Department στηρίζει Αθήνα–Τελ Αβίβ

Ναυτιλία
10/09/2026 - 18:20

Η Maran Tankers στην παγκόσμια δεκάδα των VLCCs

Ανακοινώσεις
10/09/2026 - 18:14

ΙΛΥΔΑ: Διψήφια ανάπτυξη και εκτόξευση κερδών στο α’ εξάμηνο – +76,9% το EBITDA

Πολιτική
10/09/2026 - 18:05

Κωνσταντοπούλου από ΔΕΘ: Η Πλεύση Ελευθερίας είναι η λύση – 30 νομοσχέδια έως τις εκλογές

Σχόλια Αγοράς
10/09/2026 - 17:55

ΧΑ: Ανθεκτικό εν μέσω «φωτιάς» σε πετρέλαιο, επιτόκια, ομόλογα

Επιχειρήσεις
10/09/2026 - 17:53

Fourlis: Έκλεισε η συμφωνία με την DrP Group για τα Holland & Barrett

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10/09/2026 - 17:47

ΔΑΑ: Πάνω από τις αρχικές προβλέψεις η κίνηση – Επενδύσεις €950 εκατ. έως το 2030

Ειδήσεις
10/09/2026 - 17:40

ΗΠΑ: Στο 5,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός χονδρικής τον Αύγουστο

Εργασιακά
10/09/2026 - 17:36

ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων για τον Οκτώβριο

Ομόλογα
10/09/2026 - 17:25

Ομόλογα: Παγκόσμια αναταραχή με το Brent στα $105 – Εκτοξεύονται οι αποδόσεις

Επιχειρήσεις
10/09/2026 - 17:17

ELPEN: Επένδυση €80 εκατ. για το Athens LifeTech Park - Για «γέφυρα» Ελλάδας και διασποράς έκανε λόγο ο Μητσοτάκης

Χρηματιστήρια
10/09/2026 - 17:11

Wall: Βουτιά στις μετοχές καθώς και το αργό ξεπέρασε τα $100 – «Συναγερμός» για πληθωρισμό και επιτόκια

Ειδήσεις
10/09/2026 - 17:08

Πολιτική Προστασία: Ο χάρτης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών για την Παρασκευή (11/9)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/09/2026 - 16:56

ΔΕΔΔΗΕ: Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για το μεγάλο έργο υπογειοποίησης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στο Δήμο Κηφισιάς

Ειδήσεις
10/09/2026 - 16:50

Λαγκάρντ για επιτόκια: Δεν δεσμευόμαστε για συγκεκριμένη πορεία – Αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση

Ειδήσεις
10/09/2026 - 16:44

POLITICO: Ο αποχαρακτηρισμός των απόρρητων εγγράφων για τη Θέουτα εξελίσσεται σε «αυτογκόλ» για τον Σάντσεθ

Πολιτική
10/09/2026 - 16:31

ΠΑΣΟΚ: Τελικά το ΙΧ κόμμα του Τσίπρα όσοι το πλαισιώνουν έχουν ISO ροπής στο ψέμα

Ειδήσεις
10/09/2026 - 16:23

Κονγκό: Τουλάχιστον 17 νεκροί από φωτιά σε σχολείο – Μεταξύ των θυμάτων και παιδιά

Ειδήσεις
10/09/2026 - 16:13

ΕΣΠΑ: 56, 21 εκατ. ευρώ για ένα ισχυρό και σύγχρονο δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών

Εμπορεύματα
10/09/2026 - 16:06

Brent: «Έκρηξη» πάνω από τα $105 – Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990 η σαουδαραβική παραγωγή

Πολιτική
10/09/2026 - 16:02

Θεοδωρικάκος: Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενισχύει με 14 εκατ. ευρώ την καινοτόμο επένδυση της ELPEN

Πολιτική
10/09/2026 - 15:54

Μαρινάκης: Μνημείο πολιτικής απάτης το πρόγραμμα Τσίπρα – Αμφισβητεί την κοστολόγηση των εξαγγελιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ